https://sputniknews.com.tr/20230919/istanbuldaki-aydos-ormaninda-yangin--1075587450.html

İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın

İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın

İstanbul Sultanbeyli'deki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T10:47+0300

2023-09-19T10:47+0300

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türkiye

orman yangını

istanbul

aydos ormanı

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Yangın, saat 08.00 sıralarında Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hava desteğinin de sağlandığı yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230918/bakan-yumakli-duyurdu-alanyadaki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1075558167.html

türkiye

istanbul

aydos ormanı

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orman yangını, istanbul, aydos ormanı