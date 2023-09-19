https://sputniknews.com.tr/20230919/istanbuldaki-aydos-ormaninda-yangin--1075587450.html
İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın
İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın
İstanbul Sultanbeyli'deki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T10:47+0300
2023-09-19T10:47+0300
2023-09-19T10:47+0300
türkiye
orman yangını
istanbul
aydos ormanı
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Yangın, saat 08.00 sıralarında Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hava desteğinin de sağlandığı yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230918/bakan-yumakli-duyurdu-alanyadaki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1075558167.html
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orman yangını, istanbul, aydos ormanı
orman yangını, istanbul, aydos ormanı
İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın
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İstanbul Sultanbeyli'deki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Yangın, saat 08.00 sıralarında Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hava desteğinin de sağlandığı yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı.