https://sputniknews.com.tr/20230918/bakan-yumakli-duyurdu-alanyadaki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1075558167.html
Bakan Yumaklı duyurdu: Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı duyurdu: Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Antalya’nın Alanya ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T10:45+0300
2023-09-18T10:45+0300
2023-09-18T10:51+0300
türkiye
yangın
orman yangını
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Dimçayı Akköprü mevkiinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Kızılçam ormanlarıyla kaplı bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, çok sayıda helikopter, uçak, arazöz, su tankeri, ilk müdahale aracı, dozer ile müdahalede bulunuldu.Yoğun çabalar sonucu bugün saat erken saatlerde yangın kontrol altına alındı.Bakan Yumaklı'dan açıklamaDün bölgede incelemelerde bulunan ve 190 hektarlık alanın zarar gördüğünü kaydeden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı, "Antalya’nın Alanya ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230917/bakan-yumakli-alanyadaki-orman-yangininin-yaklasik-190-hektarlik-bir-alani-etkiledigini-olcumledik-1075543852.html
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yangın, orman yangını
Bakan Yumaklı duyurdu: Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı
10:45 18.09.2023 (güncellendi: 10:51 18.09.2023) Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Antalya’nın Alanya ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı" açıklamasında bulundu.
Dimçayı Akköprü mevkiinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Kızılçam ormanlarıyla kaplı bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, çok sayıda helikopter, uçak, arazöz, su tankeri, ilk müdahale aracı, dozer ile müdahalede bulunuldu.Yoğun çabalar sonucu bugün saat erken saatlerde yangın kontrol altına alındı.
Bakan Yumaklı'dan açıklama
Dün bölgede incelemelerde bulunan ve 190 hektarlık alanın zarar gördüğünü kaydeden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı, "Antalya’nın Alanya ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.