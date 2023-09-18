https://sputniknews.com.tr/20230918/bakan-yumakli-duyurdu-alanyadaki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1075558167.html

Bakan Yumaklı duyurdu: Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı duyurdu: Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Antalya’nın Alanya ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına... 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T10:45+0300

2023-09-18T10:45+0300

2023-09-18T10:51+0300

türkiye

yangın

orman yangını

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Dimçayı Akköprü mevkiinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Kızılçam ormanlarıyla kaplı bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, çok sayıda helikopter, uçak, arazöz, su tankeri, ilk müdahale aracı, dozer ile müdahalede bulunuldu.Yoğun çabalar sonucu bugün saat erken saatlerde yangın kontrol altına alındı.Bakan Yumaklı'dan açıklamaDün bölgede incelemelerde bulunan ve 190 hektarlık alanın zarar gördüğünü kaydeden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı, "Antalya’nın Alanya ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230917/bakan-yumakli-alanyadaki-orman-yangininin-yaklasik-190-hektarlik-bir-alani-etkiledigini-olcumledik-1075543852.html

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