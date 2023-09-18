https://sputniknews.com.tr/20230918/ukrayna-ordusu-rusyanin-belgorod-bolgesindeki-koyleri-bombaladi-1075564352.html
Ukrayna ordusu Rusya’nın Belgorod Bölgesi’ndeki köyleri bombaladı
Ukrayna ordusu Rusya’nın Belgorod Bölgesi’ndeki köyleri bombaladı
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Valisi Gladkov, Ukrayna ordusunun Grad tipi çok namlulu roketatarlardan ve toplardan Valuysk ilçesinin Starıy Hutor köyüne... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T13:35+0300
2023-09-18T13:35+0300
2023-09-18T13:35+0300
ukrayna krizi
saldırı
rusya
belgorod
vyaçeslav gladkov
ukrayna
ukrayna krizi
bombalama
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Valuysk ilçesinde Verigovka köyü havan topu saldırısına maruz kaldı, 4 mermi düştü. Ayrıca Verigovka köyüne insansız hava aracından bilinmeyen bir patlayıcı cihaz atıldı. Kimse yaralanmadı, yıkıntı yok” diye yazdı.Gladkov, “Starıy Hutor köyüne Grad tipi çok namlulu roketatarlardan 10 roket ve namlulu toplardan iki mermi atıldı. Yaralananlar yok. Saldırı sonucu 7 hanede ve bir markette hasar tespit edildi: pençeler kırıldı, evlerin duvarları ve çitler hasar gördü. Zarar gören hanelerden birinde garaj tamamen yıkıldı, bir diğerinde güç kaynağı kesildi” açıklamasında bulundu.Ayrıca Belgorod Bölgesi’nde Krasnıy Hutor köyüne 6 top mermisi, Şetinovka köyüne 29 havan mermisi, Juravlyovka köyüne de 9 top mermisi ile belirlenemeyen iki mühimmat atıldı. Juravlyovka’ya İHA’dan bir patlayıcı cihaz ile iki parçacıklı mühimmat atıldı.Grayvoron ilçesindeki Zareçye-Pervoye ve Dronovka köylerine 5 havan mermisi atıldı. Üç kez havan topu saldırısına uğrayan Kozinka köyünde iki hane hasar gördü.Krasnoyujsk ilçesinin Vyazovoye köyü 4 kez topçu saldırısına maruz kaldı.Ayrıca Şebekino ilçesindeki 3 yerleşim yerine topçu saldırılar düzenlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230918/trump-ukrayna-kacinabilecegi-bir-savasta-kaybediyor-1075561884.html
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saldırı, rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, ukrayna, ukrayna krizi, bombalama
saldırı, rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, ukrayna, ukrayna krizi, bombalama
Ukrayna ordusu Rusya’nın Belgorod Bölgesi’ndeki köyleri bombaladı
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Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Valisi Gladkov, Ukrayna ordusunun Grad tipi çok namlulu roketatarlardan ve toplardan Valuysk ilçesinin Starıy Hutor köyüne düzenlediği saldırıda 7 evin ve bir marketin hasar gördüğünü belirtti.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov
, Telegram
paylaşımında, “Valuysk ilçesinde Verigovka köyü havan topu saldırısına maruz kaldı, 4 mermi düştü. Ayrıca Verigovka köyüne insansız hava aracından bilinmeyen bir patlayıcı cihaz atıldı. Kimse yaralanmadı, yıkıntı yok”
diye yazdı.
Gladkov, “Starıy Hutor köyüne Grad tipi çok namlulu roketatarlardan 10 roket ve namlulu toplardan iki mermi atıldı. Yaralananlar yok. Saldırı sonucu 7 hanede ve bir markette hasar tespit edildi: pençeler kırıldı, evlerin duvarları ve çitler hasar gördü. Zarar gören hanelerden birinde garaj tamamen yıkıldı, bir diğerinde güç kaynağı kesildi” açıklamasında bulundu.
Ayrıca Belgorod Bölgesi’nde Krasnıy Hutor köyüne 6 top mermisi, Şetinovka köyüne 29 havan mermisi, Juravlyovka köyüne de 9 top mermisi ile belirlenemeyen iki mühimmat atıldı. Juravlyovka’ya İHA’dan bir patlayıcı cihaz ile iki parçacıklı mühimmat atıldı.
Grayvoron ilçesindeki Zareçye-Pervoye ve Dronovka köylerine 5 havan mermisi atıldı. Üç kez havan topu saldırısına uğrayan Kozinka köyünde iki hane hasar gördü.
Krasnoyujsk ilçesinin Vyazovoye köyü 4 kez topçu saldırısına maruz kaldı.
Ayrıca Şebekino ilçesindeki 3 yerleşim yerine topçu saldırılar düzenlendi.