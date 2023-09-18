https://sputniknews.com.tr/20230918/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-8-saldirisi-puskurtuldu-1075568329.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 8 saldırısı püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 8 saldırısı püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun son 24 saatte Ukrayna ordusunun 6’sı Donetsk cephesinde 8 saldırısını püskürttüğünü ve düşman... 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T15:51+0300

2023-09-18T15:51+0300

2023-09-18T15:51+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, günlük basın toplantısında, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Kleşeyevka, Veseloye, Mayorsk, Maryinka ve Vodyanoye yerleşimleri yakınında Ukrayna ordusunun 6 saldırısını püskürttüğünü bildirdi. Yetkili, “Düşmanın kayıpları yaklaşık 255 asker, 3 zırhlı savaş aracı ve 7 otomobil olarak gerçekleşti” açıklamasında bulundu.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı M777 topu, Polonya yapımı Krab topu ve bir adet D-30 obüsü etkisiz hale getirildi. Avdeyevka şehri yakınlarında bir mühimmat deposu vuruldu.Zaporojye cephesinde, Ukrayna ordu mevzilerine yapılan hava ve topçu saldırılarında yaklaşık 55 Ukraynalı asker, 2 zırhlı savaş aracı, 3 kamyonet, iki D-30 obüsü, ABD yapımı M119 topu ve AN/TPQ-50 radarı yok edildi.Krasnıy Liman cephesinde, Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 50 asker, iki zırhlı savaş aracı, üç otomobil ve bir D-20 obüsü oldu.Güney Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun 180’den fazla askeri, üç zırhlı savaş aracı, 11 otomobili ve bir adet D-20 obüsü etkisiz hale getirildi. Ayrıca bir mühimmat deposu havaya uçuruldu.Kupyansk cephesinde düzenlenen hava ve topçu saldırılar sonucu yaklaşık 20 Ukraynalı askerin yanı sıra, 2 zırhlı savaş aracı, 2 otomobil, ABD yapımı M777 topu ile 2 adet Msta-B obüsü yok edildi.Herson Bölgesi’nde de son 24 saatte Ukrayna ordusu 80’den fazla askerini, 5 otomobilini ve iki adet D-30 obüsünü kaybetti.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 27 insansız hava aracı düşürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230918/rus-ordusu-ukraynada-uranyumlu-muhimmatin-stoklandigi-yerleri-vurdu-1075568022.html

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