https://sputniknews.com.tr/20230918/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-8-saldirisi-puskurtuldu-1075568329.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 8 saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 8 saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun son 24 saatte Ukrayna ordusunun 6’sı Donetsk cephesinde 8 saldırısını püskürttüğünü ve düşman... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T15:51+0300
2023-09-18T15:51+0300
2023-09-18T15:51+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, günlük basın toplantısında, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Kleşeyevka, Veseloye, Mayorsk, Maryinka ve Vodyanoye yerleşimleri yakınında Ukrayna ordusunun 6 saldırısını püskürttüğünü bildirdi. Yetkili, “Düşmanın kayıpları yaklaşık 255 asker, 3 zırhlı savaş aracı ve 7 otomobil olarak gerçekleşti” açıklamasında bulundu.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı M777 topu, Polonya yapımı Krab topu ve bir adet D-30 obüsü etkisiz hale getirildi. Avdeyevka şehri yakınlarında bir mühimmat deposu vuruldu.Zaporojye cephesinde, Ukrayna ordu mevzilerine yapılan hava ve topçu saldırılarında yaklaşık 55 Ukraynalı asker, 2 zırhlı savaş aracı, 3 kamyonet, iki D-30 obüsü, ABD yapımı M119 topu ve AN/TPQ-50 radarı yok edildi.Krasnıy Liman cephesinde, Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 50 asker, iki zırhlı savaş aracı, üç otomobil ve bir D-20 obüsü oldu.Güney Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun 180’den fazla askeri, üç zırhlı savaş aracı, 11 otomobili ve bir adet D-20 obüsü etkisiz hale getirildi. Ayrıca bir mühimmat deposu havaya uçuruldu.Kupyansk cephesinde düzenlenen hava ve topçu saldırılar sonucu yaklaşık 20 Ukraynalı askerin yanı sıra, 2 zırhlı savaş aracı, 2 otomobil, ABD yapımı M777 topu ile 2 adet Msta-B obüsü yok edildi.Herson Bölgesi’nde de son 24 saatte Ukrayna ordusu 80’den fazla askerini, 5 otomobilini ve iki adet D-30 obüsünü kaybetti.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 27 insansız hava aracı düşürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230918/rus-ordusu-ukraynada-uranyumlu-muhimmatin-stoklandigi-yerleri-vurdu-1075568022.html
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herson, donetsk, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, saldırı, imha
herson, donetsk, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, saldırı, imha
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 8 saldırısı püskürtüldü
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun son 24 saatte Ukrayna ordusunun 6’sı Donetsk cephesinde 8 saldırısını püskürttüğünü ve düşman mevzilerine saldırılar düzenlediğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, günlük basın toplantısında, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Kleşeyevka, Veseloye, Mayorsk, Maryinka ve Vodyanoye yerleşimleri yakınında Ukrayna ordusunun 6 saldırısını püskürttüğünü bildirdi. Yetkili, “Düşmanın kayıpları yaklaşık 255 asker, 3 zırhlı savaş aracı ve 7 otomobil olarak gerçekleşti” açıklamasında bulundu.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı M777 topu, Polonya yapımı Krab topu ve bir adet D-30 obüsü etkisiz hale getirildi. Avdeyevka şehri yakınlarında bir mühimmat deposu vuruldu.
Zaporojye cephesinde, Ukrayna ordu mevzilerine yapılan hava ve topçu saldırılarında yaklaşık 55 Ukraynalı asker, 2 zırhlı savaş aracı, 3 kamyonet, iki D-30 obüsü, ABD yapımı M119 topu ve AN/TPQ-50 radarı yok edildi.
Krasnıy Liman cephesinde, Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 50 asker, iki zırhlı savaş aracı, üç otomobil ve bir D-20 obüsü oldu.
Güney Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun 180’den fazla askeri, üç zırhlı savaş aracı, 11 otomobili ve bir adet D-20 obüsü etkisiz hale getirildi. Ayrıca bir mühimmat deposu havaya uçuruldu.
Kupyansk cephesinde düzenlenen hava ve topçu saldırılar sonucu yaklaşık 20 Ukraynalı askerin yanı sıra, 2 zırhlı savaş aracı, 2 otomobil, ABD yapımı M777 topu ile 2 adet Msta-B obüsü yok edildi.
Herson Bölgesi’nde de son 24 saatte Ukrayna ordusu 80’den fazla askerini, 5 otomobilini ve iki adet D-30 obüsünü kaybetti.
Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 27 insansız hava aracı düşürüldü.