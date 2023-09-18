https://sputniknews.com.tr/20230918/rus-ordusu-kompozit-materyallerden-yapilma-kamikaze-ihalari-askeri-harekat-bolgesinde-test-edecek-1075568911.html
Rus ordusu, kompozit materyallerden yapılma kamikaze İHA’ları askeri harekat bölgesinde test edecek
Rus ordusu, kompozit materyallerden yapılma kamikaze İHA’ları askeri harekat bölgesinde test edecek
Rus insansız hava araçları üreticisi Adnroidnaya Tehnika şirketinin CEO’su Dudorov, geliştirdikleri ve kompozit materyallerden ürettikleri BAS-80 katlanan... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T16:17+0300
2023-09-18T16:17+0300
2023-09-18T16:17+0300
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Adnroidnaya Tehnika CEO’su Yevgeniy Dudorov, Sputnik’e açıklamasında, “Tsarskiye Volki kuruluşuna iki adet BAS-80 verdik. Amaç, test sırasında bu İHA’ların en iyi kullanım yolunu bulmaları ve kullanım koşullarına göre hangi bileşenlerin kullanılması gerektiğini tavsiye etmeleri” ifadesini kullandı.İHA’ların karbon veya fiberglastan yapıldığını dile getiren Dudorov, kompozit materyaller sayesinde BAS-80’nin azami ölçüde hafif ve kompakt yapmayı başardıklarını kaydetti. Yeni aracın ağırlığı 1.7 kilogramken katlanan kanatlar sayesinde taşınabilen bir tüp içine yerleştirilebilir.Barutla fırlatılan kamikaze İHA’nın yük kapasitesinin 500 gram olduğu, ama 2 kilograma çıkarılabileceği anlatıldı.Devam eden test çalışmalarının başarılı olduğunu söyleyen Dudorov, bu çalışmalar sırasında BAS-80’nin saatte 130 km hız, 200 metre irtifa ve 30 kilometre menzil olan teknik özelliklerinin teyit edildiğini kaydetti.Tsarskiye Volki grubu, Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti ordu birliklerine askeri ve teknik destek sağlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230918/rus-ordusu-ukraynada-uranyumlu-muhimmatin-stoklandigi-yerleri-vurdu-1075568022.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), karbon , kamikaze insansız hava aracı (iha), savunma
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), karbon , kamikaze insansız hava aracı (iha), savunma
Rus ordusu, kompozit materyallerden yapılma kamikaze İHA’ları askeri harekat bölgesinde test edecek
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Rus insansız hava araçları üreticisi Adnroidnaya Tehnika şirketinin CEO’su Dudorov, geliştirdikleri ve kompozit materyallerden ürettikleri BAS-80 katlanan kanatlı insansız hava araçlarının Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde test edileceğini belirtti.
Adnroidnaya Tehnika CEO’su Yevgeniy Dudorov, Sputnik’e açıklamasında, “Tsarskiye Volki kuruluşuna iki adet BAS-80 verdik. Amaç, test sırasında bu İHA’ların en iyi kullanım yolunu bulmaları ve kullanım koşullarına göre hangi bileşenlerin kullanılması gerektiğini tavsiye etmeleri” ifadesini kullandı.
İHA’ların karbon veya fiberglastan yapıldığını dile getiren Dudorov, kompozit materyaller sayesinde BAS-80’nin azami ölçüde hafif ve kompakt yapmayı başardıklarını kaydetti. Yeni aracın ağırlığı 1.7 kilogramken katlanan kanatlar sayesinde taşınabilen bir tüp içine yerleştirilebilir.
Barutla fırlatılan kamikaze İHA’nın yük kapasitesinin 500 gram olduğu, ama 2 kilograma çıkarılabileceği anlatıldı.
Devam eden test çalışmalarının başarılı olduğunu söyleyen Dudorov, bu çalışmalar sırasında BAS-80’nin saatte 130 km hız, 200 metre irtifa ve 30 kilometre menzil olan teknik özelliklerinin teyit edildiğini kaydetti.
Tsarskiye Volki grubu, Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti ordu birliklerine askeri ve teknik destek sağlıyor.