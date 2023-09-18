Rus ordusu, kompozit materyallerden yapılma kamikaze İHA’ları askeri harekat bölgesinde test edecek

Türkiye
TFF, Stefan Kuntz hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
‘Stoltenberg, yarım milyon Ukrayna askerinin öldüğünü sessizliğiyle teyit etti’
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Uvarov: ABD, uranyumlu mühimmatın güvenli olduğunu söyleyerek yanlı davranıyor
09:32
3 dk
SESLİ HABER
Musk'tan X platformuyla ilgili 'Rusya propagandası' açıklaması
09:47
1 dk
SESLİ HABER
G20 sonuç bildirgesi Ukrayna’yı hayal kırıklığına uğrattı
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Rusya ile Çin arasındaki işlemlerde dedolarizasyon gerçekleşmiş durumda
10:15
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Pentagon’da Ukrayna ordusunun hareketlerini takip eden ‘süper gizli bir merkez’ var
10:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu savaş gücünü kaybetti ve yok edilecek
11:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Rusya ile Çin arasındaki işlemlerde dedolarizasyon gerçekleşmiş durumda
12:33
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Ukrayna'ya misket bombalı uzun menzilli füzeler teslim edecek’
18:33
2 dk
SESLİ HABER
BM temsilcisi: ‘Batı'nın ekonomik yaptırımları, Suriye'deki elit kesimi değil yoksulları etkiledi’
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Donetsk yönetimi: Kiev operasyonun başından bu yana 500 bin askerini kaybetti
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi, Kim Jong-un ile ilgili değerlendirme nedeniyle ABD'nin ikiyüzlülüğüne dikkat çekti
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Berlin Devlet Operası, Ukrayna’ya rağmen Rus sanatçıyı Macbeth operasından uzaklaştırmayı reddetti
20:32
1 dk
SESLİ HABER
Çinli gazeteci, Ursula von der Leyen’i ‘ABD'nin kanişi’ olarak adlandırdı
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Pentagon’da Ukrayna ordusunun hareketlerini takip eden ‘süper gizli bir merkez’ var
21:32
2 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri: Ukrayna ordusunun Rus medyasına yönelik tehditlerini uluslararası örgütlere bildireceğiz
22:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya İnsan Hakları Konseyi: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri sözcüsünün gazetecileri tehdit etmesi kabul edilemez
23:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kongo'da darbe iddiası
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
CHP'den art arda adaylık açıklamaları
12:02
88 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Sachs: Zelenskiy büyük hata yaptı
13:33
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikan istihbarat subayı: “Ukrayna ordusu çökecek“
17:42
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Ukrayna’daki yabancı paralı askerler birbirini vuruyor
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’nin yeni nesil ‘hayalet’ savaş uçağı F-35 kayboldu
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon Danışmanı: “Ukrayna uzun menzilli saldırı taktiğine geçti”
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Avatkov: AB, Türkiye'yi müttefik değil, jeopolitik düşman olarak görüyor
18:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
HAFTA SONU REHBERİ;SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Nixon: Artık Ukrayna diye bir devlet yok
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Ukrayna ordusunun NATO tarafından eğitilen en iyi birliklerini yok edildi
19:32
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Sachs: Zelenskiy büyük hata yaptı
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Doğalgaz dağıtım merkezi projesini karalama çabaları Ankara’nın gözünden kaçmıyor’
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Rusya pazarına girmeyi planlayan markaların yarısından fazlası Türk
20:16
1 dk
SESLİ HABER
Saksonya polisi: Ukraynalılar Almanya'ya göçmen kaçakçılığında ilk sırada
20:32
2 dk
SESLİ HABER
‘Ukrayna ordusu militanları esir Rusları mayın tarlalarına gönderiyor’
20:44
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230918/rus-ordusu-kompozit-materyallerden-yapilma-kamikaze-ihalari-askeri-harekat-bolgesinde-test-edecek-1075568911.html
Rus ordusu, kompozit materyallerden yapılma kamikaze İHA’ları askeri harekat bölgesinde test edecek
Rus ordusu, kompozit materyallerden yapılma kamikaze İHA’ları askeri harekat bölgesinde test edecek
Rus insansız hava araçları üreticisi Adnroidnaya Tehnika şirketinin CEO’su Dudorov, geliştirdikleri ve kompozit materyallerden ürettikleri BAS-80 katlanan... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T16:17+0300
2023-09-18T16:17+0300
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
insansız hava aracı (iha)
ukrayna krizi
karbon
kamikaze insansız hava aracı (iha)
savunma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/08/1043762507_0:239:2312:1540_1920x0_80_0_0_86a093fa09b7d14879d1b2aeb8efa6aa.jpg
Adnroidnaya Tehnika CEO’su Yevgeniy Dudorov, Sputnik’e açıklamasında, “Tsarskiye Volki kuruluşuna iki adet BAS-80 verdik. Amaç, test sırasında bu İHA’ların en iyi kullanım yolunu bulmaları ve kullanım koşullarına göre hangi bileşenlerin kullanılması gerektiğini tavsiye etmeleri” ifadesini kullandı.İHA’ların karbon veya fiberglastan yapıldığını dile getiren Dudorov, kompozit materyaller sayesinde BAS-80’nin azami ölçüde hafif ve kompakt yapmayı başardıklarını kaydetti. Yeni aracın ağırlığı 1.7 kilogramken katlanan kanatlar sayesinde taşınabilen bir tüp içine yerleştirilebilir.Barutla fırlatılan kamikaze İHA’nın yük kapasitesinin 500 gram olduğu, ama 2 kilograma çıkarılabileceği anlatıldı.Devam eden test çalışmalarının başarılı olduğunu söyleyen Dudorov, bu çalışmalar sırasında BAS-80’nin saatte 130 km hız, 200 metre irtifa ve 30 kilometre menzil olan teknik özelliklerinin teyit edildiğini kaydetti.Tsarskiye Volki grubu, Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti ordu birliklerine askeri ve teknik destek sağlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230918/rus-ordusu-ukraynada-uranyumlu-muhimmatin-stoklandigi-yerleri-vurdu-1075568022.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/08/1043762507_0:23:2312:1757_1920x0_80_0_0_51295f913a81c1ae02c1273068fe330a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), karbon , kamikaze insansız hava aracı (iha), savunma
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), karbon , kamikaze insansız hava aracı (iha), savunma

Rus ordusu, kompozit materyallerden yapılma kamikaze İHA’ları askeri harekat bölgesinde test edecek

16:17 18.09.2023
© Sputnik / Vitaliy Ankov / Multimedya arşivine gidinOrlan-10 insansız hava aracı
Orlan-10 insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2023
© Sputnik / Vitaliy Ankov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rus insansız hava araçları üreticisi Adnroidnaya Tehnika şirketinin CEO’su Dudorov, geliştirdikleri ve kompozit materyallerden ürettikleri BAS-80 katlanan kanatlı insansız hava araçlarının Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde test edileceğini belirtti.
Adnroidnaya Tehnika CEO’su Yevgeniy Dudorov, Sputnik’e açıklamasında, “Tsarskiye Volki kuruluşuna iki adet BAS-80 verdik. Amaç, test sırasında bu İHA’ların en iyi kullanım yolunu bulmaları ve kullanım koşullarına göre hangi bileşenlerin kullanılması gerektiğini tavsiye etmeleri” ifadesini kullandı.
İHA’ların karbon veya fiberglastan yapıldığını dile getiren Dudorov, kompozit materyaller sayesinde BAS-80’nin azami ölçüde hafif ve kompakt yapmayı başardıklarını kaydetti. Yeni aracın ağırlığı 1.7 kilogramken katlanan kanatlar sayesinde taşınabilen bir tüp içine yerleştirilebilir.
Barutla fırlatılan kamikaze İHA’nın yük kapasitesinin 500 gram olduğu, ama 2 kilograma çıkarılabileceği anlatıldı.
Devam eden test çalışmalarının başarılı olduğunu söyleyen Dudorov, bu çalışmalar sırasında BAS-80’nin saatte 130 km hız, 200 metre irtifa ve 30 kilometre menzil olan teknik özelliklerinin teyit edildiğini kaydetti.
Tsarskiye Volki grubu, Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti ordu birliklerine askeri ve teknik destek sağlıyor.
ABD ordusuna ait uranyum içeren mermiler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2023
Ukrayna krizi
Rus ordusu, Ukrayna’da uranyumlu mühimmatın stoklandığı yerleri vurdu
15:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала