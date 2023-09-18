https://sputniknews.com.tr/20230918/esenyurttaki-yol-kavgasinda-cekicle-saldirdi-polis-havaya-ates-acti-1075556657.html
Esenyurt’taki yol kavgasında çekiçle saldırdı: Polis havaya ateş açtı
Esenyurt’taki yol kavgasında çekiçle saldırdı: Polis havaya ateş açtı
Esenyurt’ta trafikte yol tartışması yapan şahıs, karşı tarafa çekiçle saldırdı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri defalarca havaya ateş ederek taraflara... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T09:55+0300
2023-09-18T09:55+0300
2023-09-18T09:55+0300
türkiye
esenyurt
kavga
çekiç
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Esenyurt'ta iddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki iki araç sürücü arasında yol tartışması çıktı. Araçtan inen şahıslar arasında gerginlik giderek büyürken kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıslardan biri eline aldığı çekiçle kavga ettiği sürücüye saldırdı. Şahıs daha sonra karşı tarafın aracının yanına giderek camlarına çekiçle vurmaya başladı. Polis ekipleri, şahısları dağıtmak için havaya ateş etti. Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20230916/istanbulda-vapurda-bir-yolcu-baska-bir-yolcunun-saclarini-yakti--1075530839.html
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esenyurt, kavga, çekiç
Esenyurt’taki yol kavgasında çekiçle saldırdı: Polis havaya ateş açtı
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Esenyurt’ta trafikte yol tartışması yapan şahıs, karşı tarafa çekiçle saldırdı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri defalarca havaya ateş ederek taraflara müdahale etti.
Esenyurt'ta iddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki iki araç sürücü arasında yol tartışması çıktı. Araçtan inen şahıslar arasında gerginlik giderek büyürken kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıslardan biri eline aldığı çekiçle kavga ettiği sürücüye saldırdı. Şahıs daha sonra karşı tarafın aracının yanına giderek camlarına çekiçle vurmaya başladı. Polis ekipleri, şahısları dağıtmak için havaya ateş etti.
Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.