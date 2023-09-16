https://sputniknews.com.tr/20230916/istanbulda-vapurda-bir-yolcu-baska-bir-yolcunun-saclarini-yakti--1075530839.html
İstanbul'da vapurda bir yolcu, başka bir yolcunun saçlarını yaktı
İstanbul'da vapurda bir yolcu, başka bir yolcunun saçlarını yaktı
İstanbul'da vapurda bir adam, başka bir yolcunun saçlarını yaktı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T23:47+0300
2023-09-16T23:47+0300
2023-09-16T23:47+0300
türkiye
vapur
saç
ateşe vermek
yakma
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Gündüz saatlerinde İstanbul'da Anadolu yakası ile Avrupa yakası arasında sefer yapan bir vapurda bir yolcu, ayağa kalkarak ön koltukta oturan saçları uzun bir yolcunun saçlarını çakmakla yakmaya başladı. Saçlarının yandığını gören genç, saçlarını elleriyle söndürüp, şahsa yumruklarla saldırdı.İki yolcu arasında yaşanan yumruklu kavga vapurun içindeki güvenlik kamerasına yansırken, kavga vapurdakilerin müdahalesiyle son buldu.
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vapur, saç, ateşe vermek, yakma
vapur, saç, ateşe vermek, yakma
İstanbul'da vapurda bir yolcu, başka bir yolcunun saçlarını yaktı
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İstanbul'da vapurda bir adam, başka bir yolcunun saçlarını yaktı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Gündüz saatlerinde İstanbul'da Anadolu yakası ile Avrupa yakası arasında sefer yapan bir vapurda bir yolcu, ayağa kalkarak ön koltukta oturan saçları uzun bir yolcunun saçlarını çakmakla yakmaya başladı.
Saçlarının yandığını gören genç, saçlarını elleriyle söndürüp, şahsa yumruklarla saldırdı.
İki yolcu arasında yaşanan yumruklu kavga vapurun içindeki güvenlik kamerasına yansırken, kavga vapurdakilerin müdahalesiyle son buldu.