https://sputniknews.com.tr/20230915/rus-fuze-gemisi-karadenizde-ukraynaya-ait-insansiz-hucumbotu-imha-etti-1075498961.html

Rus füze gemisi, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait insansız hücumbotu imha etti

Rus füze gemisi, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait insansız hücumbotu imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah saatlerinde Karadeniz'de Ukrayna tarafından düzenlenen bir saldırı girişiminin bastırıldığını duyurdu. 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T14:54+0300

2023-09-15T14:54+0300

2023-09-15T14:54+0300

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Karadeniz Filosu bünyesindeki küçük füze gemisi Askold'un Kiev'e ait insansız hücumbotu tespit ettiğini ve mürettebatın gemideki silahla ateş açarak hedefi imha ettiğini belirtti.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230914/rusya-samum-gemisi-karadenizde-ukraynaya-ait-insansiz-bir-hucumbotu-imha-etti-1075478781.html

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