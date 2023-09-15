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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230915/rus-fuze-gemisi-karadenizde-ukraynaya-ait-insansiz-hucumbotu-imha-etti-1075498961.html
Rus füze gemisi, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait insansız hücumbotu imha etti
Rus füze gemisi, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait insansız hücumbotu imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah saatlerinde Karadeniz'de Ukrayna tarafından düzenlenen bir saldırı girişiminin bastırıldığını duyurdu. 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T14:54+0300
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Karadeniz Filosu bünyesindeki küçük füze gemisi Askold'un Kiev'e ait insansız hücumbotu tespit ettiğini ve mürettebatın gemideki silahla ateş açarak hedefi imha ettiğini belirtti.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230914/rusya-samum-gemisi-karadenizde-ukraynaya-ait-insansiz-bir-hucumbotu-imha-etti-1075478781.html
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rusya, karadeniz, ukrayna, imha, rusya savunma bakanlığı
rusya, karadeniz, ukrayna, imha, rusya savunma bakanlığı

Rus füze gemisi, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait insansız hücumbotu imha etti

14:54 15.09.2023
© SputnikRus küçük füze gemisi Orekhovo-Zuyevo
Rus küçük füze gemisi Orekhovo-Zuyevo - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah saatlerinde Karadeniz'de Ukrayna tarafından düzenlenen bir saldırı girişiminin bastırıldığını duyurdu.
Karadeniz Filosu bünyesindeki küçük füze gemisi Askold'un Kiev'e ait insansız hücumbotu tespit ettiğini ve mürettebatın gemideki silahla ateş açarak hedefi imha ettiğini belirtti.

Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
Akdeniz'de Rusya-Çin ortak tatbikatına katılan hava yastığı üzerinde hareket etme özelliğine sahip Samum adlı füze gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
Ukrayna krizi
Rusya: ‘Samum’ gemisi Karadeniz’de Ukrayna'ya ait insansız bir hücumbotu imha etti
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