https://sputniknews.com.tr/20230915/rus-fuze-gemisi-karadenizde-ukraynaya-ait-insansiz-hucumbotu-imha-etti-1075498961.html
Rus füze gemisi, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait insansız hücumbotu imha etti
Rus füze gemisi, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait insansız hücumbotu imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah saatlerinde Karadeniz'de Ukrayna tarafından düzenlenen bir saldırı girişiminin bastırıldığını duyurdu. 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T14:54+0300
2023-09-15T14:54+0300
2023-09-15T14:54+0300
ukrayna krizi
rusya
karadeniz
ukrayna
imha
rusya savunma bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/11/1044050830_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_04ef542817ef4d2d9c1dc51dbcd0e9aa.jpg
Karadeniz Filosu bünyesindeki küçük füze gemisi Askold'un Kiev'e ait insansız hücumbotu tespit ettiğini ve mürettebatın gemideki silahla ateş açarak hedefi imha ettiğini belirtti.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230914/rusya-samum-gemisi-karadenizde-ukraynaya-ait-insansiz-bir-hucumbotu-imha-etti-1075478781.html
rusya
karadeniz
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/11/1044050830_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_9c632d77753c3e8b45a60cdcac6b2df4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, karadeniz, ukrayna, imha, rusya savunma bakanlığı
rusya, karadeniz, ukrayna, imha, rusya savunma bakanlığı
Rus füze gemisi, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait insansız hücumbotu imha etti
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah saatlerinde Karadeniz'de Ukrayna tarafından düzenlenen bir saldırı girişiminin bastırıldığını duyurdu.
Karadeniz Filosu bünyesindeki küçük füze gemisi Askold'un Kiev'e ait insansız hücumbotu tespit ettiğini ve mürettebatın gemideki silahla ateş açarak hedefi imha ettiğini belirtti.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.