https://sputniknews.com.tr/20230914/rusya-samum-gemisi-karadenizde-ukraynaya-ait-insansiz-bir-hucumbotu-imha-etti-1075478781.html
Rusya: ‘Samum’ gemisi Karadeniz’de Ukrayna'ya ait insansız bir hücumbotu imha etti
Rusya: ‘Samum’ gemisi Karadeniz’de Ukrayna'ya ait insansız bir hücumbotu imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Samum’ hava yastıklı füze gemisinin Karadeniz sularında Ukrayna ordusuna ait bir insansız hücumbotu imha ettiğini duyurdu. 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T19:14+0300
2023-09-14T19:14+0300
2023-09-14T19:14+0300
ukrayna krizi
füze gemisi
hava yastığı
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Filosu’nun ‘Samum’ hava yastıklı füze gemisi, Karadeniz sularında saldırı girişiminde bulunan Ukrayna ordusuna ait bir insansız hücumbotu imha etti.Açıklamada, “14 Eylül günü saat 16.30 sularında (TSİ ile aynı) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Karadeniz'de insansız deniz hücumbotu ile Karadeniz Filosunun ‘Samum’ hava yastıklı füze gemisine saldırı girişiminde bulundu. Saldırının püskürtülmesi sırasında düşmana ait insansız hücumbot, geminin standart silahlarından açılan ateşle imha edildi” ifadelerine yer verildi.Bugün, günün erken saatlerinde buna benzer bir olay yaşanmış, Ukrayna ordusu 5 insansız hücumbotla Karadeniz Filosu'na ait Sergey Kotov devriye gemisine saldırmaya çalışmış ancak gemiden açılan ateş sonucu hücumbotlar imha edilerek saldırı girişimi püskürtülmüştü.
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füze gemisi, hava yastığı, rusya savunma bakanlığı, ukrayna
füze gemisi, hava yastığı, rusya savunma bakanlığı, ukrayna
Rusya: ‘Samum’ gemisi Karadeniz’de Ukrayna'ya ait insansız bir hücumbotu imha etti
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Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Samum’ hava yastıklı füze gemisinin Karadeniz sularında Ukrayna ordusuna ait bir insansız hücumbotu imha ettiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Filosu’nun ‘Samum’ hava yastıklı füze gemisi, Karadeniz sularında saldırı girişiminde bulunan Ukrayna ordusuna ait bir insansız hücumbotu imha etti.
Açıklamada, “14 Eylül günü saat 16.30 sularında (TSİ ile aynı) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Karadeniz'de insansız deniz hücumbotu ile Karadeniz Filosunun ‘Samum’ hava yastıklı füze gemisine saldırı girişiminde bulundu. Saldırının püskürtülmesi sırasında düşmana ait insansız hücumbot, geminin standart silahlarından açılan ateşle imha edildi” ifadelerine yer verildi.
Bugün, günün erken saatlerinde buna benzer bir olay yaşanmış, Ukrayna ordusu 5 insansız hücumbotla Karadeniz Filosu'na ait Sergey Kotov devriye gemisine saldırmaya çalışmış ancak gemiden açılan ateş sonucu hücumbotlar imha edilerek saldırı girişimi püskürtülmüştü.