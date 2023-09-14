https://sputniknews.com.tr/20230914/rusya-samum-gemisi-karadenizde-ukraynaya-ait-insansiz-bir-hucumbotu-imha-etti-1075478781.html

Rusya: ‘Samum’ gemisi Karadeniz’de Ukrayna'ya ait insansız bir hücumbotu imha etti

Rusya: ‘Samum’ gemisi Karadeniz’de Ukrayna'ya ait insansız bir hücumbotu imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Samum’ hava yastıklı füze gemisinin Karadeniz sularında Ukrayna ordusuna ait bir insansız hücumbotu imha ettiğini duyurdu. 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T19:14+0300

2023-09-14T19:14+0300

2023-09-14T19:14+0300

ukrayna krizi

füze gemisi

hava yastığı

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Filosu’nun ‘Samum’ hava yastıklı füze gemisi, Karadeniz sularında saldırı girişiminde bulunan Ukrayna ordusuna ait bir insansız hücumbotu imha etti.Açıklamada, “14 Eylül günü saat 16.30 sularında (TSİ ile aynı) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Karadeniz'de insansız deniz hücumbotu ile Karadeniz Filosunun ‘Samum’ hava yastıklı füze gemisine saldırı girişiminde bulundu. Saldırının püskürtülmesi sırasında düşmana ait insansız hücumbot, geminin standart silahlarından açılan ateşle imha edildi” ifadelerine yer verildi.Bugün, günün erken saatlerinde buna benzer bir olay yaşanmış, Ukrayna ordusu 5 insansız hücumbotla Karadeniz Filosu'na ait Sergey Kotov devriye gemisine saldırmaya çalışmış ancak gemiden açılan ateş sonucu hücumbotlar imha edilerek saldırı girişimi püskürtülmüştü.

ukrayna

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füze gemisi, hava yastığı, rusya savunma bakanlığı, ukrayna