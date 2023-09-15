https://sputniknews.com.tr/20230915/ozgur-ozel-chp-genel-baskanligina-adayligini-acikladi-1075498035.html
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu karşısında CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu karşısında CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Özel açıklamasında "parti içi iktidarı kazanmak için değil, CHP Genel Başkanlığı'na... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T14:34+0300
2023-09-15T14:34+0300
2023-09-15T14:48+0300
politika
özgür özel
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Özel, "Yönetimin seçim yenilgisinin sorumluluğunu üstlenmedi." dedi. Özel adaylık açıklamasını "Ülkemizin ve çocuklarımızın hak ettiği bir gelecek için, gençleri partimizin merkezine almak için kadınların etkin olacağı siyaset tarzını güvence altına almak için, sağlık hizmetlerinden herkesin eşit yararlanması için, parti içi iktidarı kazanmak için değil, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığımı ilan ediyorum" sözleri ile yaptı.Özel'in farklı partilerden 39 milletvekilinin CHP listelerinden seçilmesine ve parti yönetimindeki danışmanlık kadrolarına yönelik eleştirileri de oldu.İmamoğlu: Başarılar diliyorumCHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye’nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum.
https://sputniknews.com.tr/20230906/ozgur-ozelden-adaylik-isareti-kilicdarogluyla-yarisabiliriz-bu-hainlik-degil-1075231637.html
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özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu karşısında CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
14:34 15.09.2023 (güncellendi: 14:48 15.09.2023) Abone ol
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Özel açıklamasında "parti içi iktidarı kazanmak için değil, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığımı ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.
Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Özel, "Yönetimin seçim yenilgisinin sorumluluğunu üstlenmedi." dedi.
Özel adaylık açıklamasını "Ülkemizin ve çocuklarımızın hak ettiği bir gelecek için, gençleri partimizin merkezine almak için kadınların etkin olacağı siyaset tarzını güvence altına almak için, sağlık hizmetlerinden herkesin eşit yararlanması için, parti içi iktidarı kazanmak için değil, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığımı ilan ediyorum" sözleri ile yaptı.
Özel'in farklı partilerden 39 milletvekilinin CHP listelerinden seçilmesine ve parti yönetimindeki danışmanlık kadrolarına yönelik eleştirileri de oldu.
İmamoğlu: Başarılar diliyorum
CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye’nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum.