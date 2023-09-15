https://sputniknews.com.tr/20230915/ozgur-ozel-chp-genel-baskanligina-adayligini-acikladi-1075498035.html

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu karşısında CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu karşısında CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Özel açıklamasında "parti içi iktidarı kazanmak için değil, CHP Genel Başkanlığı'na... 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T14:34+0300

2023-09-15T14:34+0300

2023-09-15T14:48+0300

politika

özgür özel

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Özel, "Yönetimin seçim yenilgisinin sorumluluğunu üstlenmedi." dedi. Özel adaylık açıklamasını "Ülkemizin ve çocuklarımızın hak ettiği bir gelecek için, gençleri partimizin merkezine almak için kadınların etkin olacağı siyaset tarzını güvence altına almak için, sağlık hizmetlerinden herkesin eşit yararlanması için, parti içi iktidarı kazanmak için değil, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığımı ilan ediyorum" sözleri ile yaptı.Özel'in farklı partilerden 39 milletvekilinin CHP listelerinden seçilmesine ve parti yönetimindeki danışmanlık kadrolarına yönelik eleştirileri de oldu.İmamoğlu: Başarılar diliyorumCHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye’nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum.

https://sputniknews.com.tr/20230906/ozgur-ozelden-adaylik-isareti-kilicdarogluyla-yarisabiliriz-bu-hainlik-degil-1075231637.html

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özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu