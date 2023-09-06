Özgür Özel’den adaylık işareti: 'Kılıçdaroğlu’yla yarışabiliriz, bu hainlik değil'
© AAÖzgür Özel, Engin Özkoç, Kemal Kılıçdaroğlu
© AA
CHP Genel Başkanlığı’na aday olması beklenen Grup Başkanı Özgür Özel, “CHP’nin iyi yönetilmeye ihtiyacı var. Amacım CHP’yi Türkiye’nin en iyi yönetilen kurumu yapmak. Biz kurultayda Kemal Bey ile yarışabiliriz. Bu hainlik değildir” dedi.
CHP’nin bu hafta sonu yapacağı kuruluş yıldönümü törenlerinin ardından haftaya açıklayacağı “tutum belgesi” ile resmen olmasa da adaylığını ilan etmesi beklenen Grup Başkanı Özgür Özel, dün sabah Halk TV yayınında konuştu.
“CHP’nin iyi yönetilmeye ihtiyacı var. Amacım CHP’yi Türkiye’nin en iyi yönetilen kurumu yapmak. (Aday mısınız?) Ben buradan adayım dersem kamuoyuna, partiye ve Genel Başkan’a karşı bu açıklamayı yapmak doğru olmaz. Bunu eşzamanlılıkla, belki bir basın toplantısı ile kadrolarımızla birlikte önce tutum belgemizde açıklamayı yapacağız. Yani adaylık ilanımı Genel Başkan televizyondan duymayacak. Ondan sonra da kurultayla ilgili gerekli süreci başlatacağız. Kem küm ediyor değilim ama bir süreç var, onu tamamlayacağız. Bugün Genel Başkan’a rakip çıkan, yarışan, siyasetin devam edebildiği tek parti CHP’dir."
'Tutamadım kendimi ağladım'
Özgür Özel “Yenmek, yenilmek değil. Biz kurultayda Kemal Bey ile yarışabiliriz. Bu hainlik değildir” diyerek şöyle devam etti:
“Bazıları diyor ki ‘Kemal Bey’e ihanet mi ediyorsun?’ Kemal Bey’in başarısı için bir şeyleri eksik yapmak ihanettir, ben yapmadım. Kemal Bey’in başarısı için, en yakını kimse en yakını kadar inandım. Kemal Bey, ‘Bu kürsüde son kez sesleniyorum, bir yolculuğa çıkıyorum’ dedi. Babam gibi hissettiğim bir insan, tutamadım kendimi ağladım. ‘Ağlıyordun, aday olamazsın’ diyorlar. Ben üç kez ağladım siyasette. İmamoğlu, İstanbul’u kazandı. 19 gün sandık üstünde yattık. Haber geldi, mazbatayı veriyorlar, oradan İBB’ye. Balkona çıktım, bir gürültü başladı. İzmir Marşı çalıyor, İmamoğlu arabadan indi. O anı gördüm ve hüngür hüngür ağladım. Kemal Bey adaylığını açıkladı, tutamadım kendimi ağladım. Bir de Soma davası bitti, büyük haksızlık yaptılar, kapının önünde ağladım.“