Özgür Özel’den adaylık işareti: 'Kılıçdaroğlu’yla yarışabiliriz, bu hainlik değil'

“Bazıları diyor ki ‘Kemal Bey’e ihanet mi ediyorsun?’ Kemal Bey’in başarısı için bir şeyleri eksik yapmak ihanettir, ben yapmadım. Kemal Bey’in başarısı için, en yakını kimse en yakını kadar inandım. Kemal Bey, ‘Bu kürsüde son kez sesleniyorum, bir yolculuğa çıkıyorum’ dedi. Babam gibi hissettiğim bir insan, tutamadım kendimi ağladım. ‘Ağlıyordun, aday olamazsın’ diyorlar. Ben üç kez ağladım siyasette. İmamoğlu, İstanbul’u kazandı. 19 gün sandık üstünde yattık. Haber geldi, mazbatayı veriyorlar, oradan İBB’ye. Balkona çıktım, bir gürültü başladı. İzmir Marşı çalıyor, İmamoğlu arabadan indi. O anı gördüm ve hüngür hüngür ağladım. Kemal Bey adaylığını açıkladı, tutamadım kendimi ağladım. Bir de Soma davası bitti, büyük haksızlık yaptılar, kapının önünde ağladım.“