Ordu'da sahte hemşire: Suç duyurusunda bulunuldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de ve dünyada karbon vergisi uygulamaları
07:05
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
AP Türkiye raporunda gözden kaçanlar
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
İYİ Parti'nin yerel seçim kararı
12:02
88 dk
27'LER KULÜBÜ ÜYESİ
Aşkı onu uçuruma sürükledi
13:30
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay Zeka ile ilgili her detay
14:05
53 dk
ANKARA FARKI
Hukukçu Senem: Sivil anayasa yapmak yumurtasız omlet yapmaya benzer
15:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
20 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Çin, 2026'daki G20 zirvesinin ABD'de yapılmasına karşı çıktı’
18:31
1 dk
SESLİ HABER
G20 sonuç bildirgesi Ukrayna’yı hayal kırıklığına uğrattı
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Musk'tan X platformuyla ilgili 'Rusya propagandası' açıklaması
18:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
SESLİ HABER
‘Stoltenberg, yarım milyon Ukrayna askerinin öldüğünü sessizliğiyle teyit etti’
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Pentagon’da Ukrayna ordusunun hareketlerini takip eden ‘süper gizli bir merkez’ var
19:28
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Uvarov: ABD, uranyumlu mühimmatın güvenli olduğunu söyleyerek yanlı davranıyor
19:46
3 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Ukrayna'ya misket bombalı uzun menzilli füzeler teslim edecek’
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Rusya ile Çin arasındaki işlemlerde dedolarizasyon gerçekleşmiş durumda
20:16
1 dk
SESLİ HABER
BM temsilcisi: ‘Batı'nın ekonomik yaptırımları, Suriye'deki elit kesimi değil yoksulları etkiledi’
20:33
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ebrar Karakurt teklifi 4 partinin oylarıyla reddedildi
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
ABD'den 150 hedefe Rusya yaptırımı
09:12
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
OKAN ASLAN'LA GÜN ORTASI
Sivas Katliamı Davası zaman aşımından düştü
12:00
92 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIIN KEYFİ
Haftanın kültürel aktiviteleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230915/orduda-sahte-hemsire-suc-duyurusunda-bulunuldu-1075499610.html
Ordu'da sahte hemşire: Suç duyurusunda bulunuldu
Ordu'da sahte hemşire: Suç duyurusunda bulunuldu
Ordu'da hemşire forması ile geldiği hastanede kendini hemşire olarak tanıtan kadın hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T15:10+0300
2023-09-15T15:10+0300
türkiye
hastane
ordu
hemşire
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104173/07/1041730784_0:67:1000:630_1920x0_80_0_0_00ecb2773541f500417c7e8afdb0b1cf.jpg
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 13 Eylül'de, Ünye Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ait bazı alanlarda dolaşan ve adının R.K. olduğunu söyleyen kişinin hastalara ve personele kendini, hastaneye yeni atanan hemşire olarak tanıttığı belirtildi.Acil Servis çalışanlarının aynı gün 22.00 civarında hemşire forması da giyinen kişinin davranışlarından şüphelendiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230725/sahte-doktor-ayse-ozkiraz-universiteyi-kazanamadi--1073955821.html
türkiye
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104173/07/1041730784_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_1806c826b78a7b320d1aff4abaa55cf7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hastane, ordu, hemşire
hastane, ordu, hemşire

Ordu'da sahte hemşire: Suç duyurusunda bulunuldu

15:10 15.09.2023
© Fotoğraf : Twitterhemşire, doktor, yoğun bakım
hemşire, doktor, yoğun bakım - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2023
© Fotoğraf : Twitter
Abone olTelegram
Ordu'da hemşire forması ile geldiği hastanede kendini hemşire olarak tanıtan kadın hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 13 Eylül'de, Ünye Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ait bazı alanlarda dolaşan ve adının R.K. olduğunu söyleyen kişinin hastalara ve personele kendini, hastaneye yeni atanan hemşire olarak tanıttığı belirtildi.
Acil Servis çalışanlarının aynı gün 22.00 civarında hemşire forması da giyinen kişinin davranışlarından şüphelendiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Vardiya sorumlusu yaka kartını görmek istediğinde yaka kartına nüfus cüzdanının takılı olduğu, nüfus cüzdanında da isminin C.K. olarak kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Acil Servis vardiya şefi olaydan şüphelenmesi üzerine kişiye beklemesini söylemiş ve güvenlik çağırmak üzere gittiğinde şahıs olay yerinden kaçmıştır. Konu ile ilgili yapılan geriye yönelik inceleme ve kamera görüntülerinde kişinin 10 günlük süre içerisinde aralıklı olarak kantin bekleme alanlarında, aktif tedavinin yapılmadığı alanlarda gezdiği, tedavi hizmetlerinde herhangi bir işlem ve tedavi yapmadığı güvenlik kamera kayıtları incelenmesinde tespit edilmiştir. Konu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmış olup ilgili kamera kayıtlarının hazırlanmasına müteakip Cumhuriyet Savcılığına 14 Eylül 2023 tarihiyle suç duyurusunda bulunulmuştur."
Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hastane ortamında çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
TÜRKİYE
Sahte doktor Ayşe Özkiraz üniversiteyi kazanamadı
25 Temmuz, 13:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала