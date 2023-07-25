https://sputniknews.com.tr/20230725/sahte-doktor-ayse-ozkiraz-universiteyi-kazanamadi--1073955821.html

Sahte doktor Ayşe Özkiraz üniversiteyi kazanamadı

Sahte doktor Ayşe Özkiraz üniversiteyi kazanamadı

Kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve tutuklanarak cezaevine giren Özkiraz, tahliye olduktan sonra girdiği üniversite sınavını kazanamadı. 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T13:48+0300

2023-07-25T13:48+0300

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türkiye

sahte doktor

ayşe özkiraz

sahte diploma

çerkezköy

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Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikâyette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim’de tutuklanmış, cezaevindeyken üniversiteye hazırlanmaya karar vermişti.Tutuklanan ve hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 21 yaşındaki Özkiraz'ın beşinci duruşmasında tahliyesine karar verilmişti.OnurAkayMedya’dan Mustafa Barış Durak’ın edindiği bilgiye göre, tek isteğinin sınavlara girerek tıp fakültesini kazanmak olduğunu ifade eden Özkiraz, tıp fakültesine yerleşmek için yeterli puanı alamadı.

https://sputniknews.com.tr/20230328/tahliye-karari-verilen-sahte-doktor-ayse-ozkiraz-cezaevinden-cikti-1068869850.html

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sahte doktor, ayşe özkiraz, sahte diploma, çerkezköy