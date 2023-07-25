https://sputniknews.com.tr/20230725/sahte-doktor-ayse-ozkiraz-universiteyi-kazanamadi--1073955821.html
Sahte doktor Ayşe Özkiraz üniversiteyi kazanamadı
Sahte doktor Ayşe Özkiraz üniversiteyi kazanamadı
Kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve tutuklanarak cezaevine giren Özkiraz, tahliye olduktan sonra girdiği üniversite sınavını kazanamadı. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T13:48+0300
2023-07-25T13:48+0300
2023-07-25T13:55+0300
türkiye
sahte doktor
ayşe özkiraz
sahte diploma
çerkezköy
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Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikâyette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim’de tutuklanmış, cezaevindeyken üniversiteye hazırlanmaya karar vermişti.Tutuklanan ve hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 21 yaşındaki Özkiraz'ın beşinci duruşmasında tahliyesine karar verilmişti.OnurAkayMedya’dan Mustafa Barış Durak’ın edindiği bilgiye göre, tek isteğinin sınavlara girerek tıp fakültesini kazanmak olduğunu ifade eden Özkiraz, tıp fakültesine yerleşmek için yeterli puanı alamadı.
https://sputniknews.com.tr/20230328/tahliye-karari-verilen-sahte-doktor-ayse-ozkiraz-cezaevinden-cikti-1068869850.html
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sahte doktor, ayşe özkiraz, sahte diploma, çerkezköy
Sahte doktor Ayşe Özkiraz üniversiteyi kazanamadı
13:48 25.07.2023 (güncellendi: 13:55 25.07.2023) Abone ol
Kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve tutuklanarak cezaevine giren Özkiraz, tahliye olduktan sonra girdiği üniversite sınavını kazanamadı.
Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikâyette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim’de tutuklanmış, cezaevindeyken üniversiteye hazırlanmaya karar vermişti.
Tutuklanan ve hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 21 yaşındaki Özkiraz'ın beşinci duruşmasında tahliyesine karar verilmişti.
OnurAkayMedya’dan Mustafa Barış Durak’ın edindiği bilgiye göre, tek isteğinin sınavlara girerek tıp fakültesini kazanmak olduğunu ifade eden Özkiraz, tıp fakültesine yerleşmek için yeterli puanı alamadı.