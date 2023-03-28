https://sputniknews.com.tr/20230328/tahliye-karari-verilen-sahte-doktor-ayse-ozkiraz-cezaevinden-cikti-1068869850.html

Tahliye kararı verilen sahte doktor Ayşe Özkiraz cezaevinden çıktı

Tahliye kararı verilen sahte doktor Ayşe Özkiraz cezaevinden çıktı

Tekirdağ'da hakkında tahliye kararı verilen sahte doktor Ayşe Özkiraz, kaldığı Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki T Tipi Cezaevi'nden çıktı. 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T21:04+0300

2023-03-28T21:04+0300

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türkiye

sahte doktor

ayşe özkiraz

serbest bırakma

serbest

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorluk yapan ve olayın ortaya çıkmasının ardından 25 Kasım 2022'de tutuklanarak cezaevine konulan Ayşe Özkiraz, hakkında tahliye kararı verilmesinin ardından tutuklu bulunduğu Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki T Tipi Cezaevi'nden çıktı. Mahkeme, Özkiraz'ı 'tabip unvanını kullanmak' suçundan 4 yıl, 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 3 yıl, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıl hapse ve 18 bin lira para cezasına çarptırdı.Özkiraz'ın 1 yıllık hapis cezasında hükmün açıklanmasını geriye bırakan mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süreyi de göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230328/sahte-doktor-ayse-ozkiraz-tahliye-edildi-1068861130.html

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sahte doktor, ayşe özkiraz, serbest bırakma, serbest