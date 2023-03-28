'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz tahliye edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Değişen seçim yasası kime ne kazandıracak, ne kaybettirecek?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
En acı tiyatro günü
18:34
109 dk
Z RAPORU
İYİ Parti'den Erdoğan'ın adaylığına itiraz
21:13
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği: Türkiye tarımının yüzde 20’sini afet bölgesi kapsıyor
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
10:35
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
10:41
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
11:06
11 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
11:43
3 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
12:14
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
12:35
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Siyasette Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Muharrem İnce'nin adaylığı tartışılıyor
12:46
45 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
13:35
11 dk
VERİ MAÇ
EURO 2024 için Türkiye'nin sıradaki rakibi Hırvatistan
14:04
52 dk
ANKARA FARKI
Hangi parti kaç emekçiyi milletvekili adayı çıkaracak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İsrail'de Netanyahu hükûmetine isyan
16:03
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Prof. Kalaycıoğlu ile ufuk turu
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
ÖZEL HABER
Yuri Gagarin’in öldüğü uçağın fotoğrafları yayımlandı
18:42
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
19:00
11 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: NATO’ya büyük rakip geliyor
19:30
2 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230328/sahte-doktor-ayse-ozkiraz-tahliye-edildi-1068861130.html
'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz tahliye edildi
'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz tahliye edildi
Tekirdağ'da sahte diplomayla doktorluk yaptığı anlaşılınca tutuklanan 21 yaşındaki Ayşe Özkiraz, beşinci duruşmada tahliye edildi. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T17:28+0300
2023-03-28T18:32+0300
yaşam
ayşe özkiraz
tahliye
sahte doktor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1b/1063870060_0:195:769:627_1920x0_80_0_0_80c9fa7f876f2c86a7fc40a0332f16a8.jpg
Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Özkiraz, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.Özkiraz, savunmasında, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledi.Ailesinden ve yakınlarından özür dileyen Özkiraz, "Sadece bir kimlik kartımı, erkek arkadaşıma statümü yüksek göstermek için kullandım. Diğer kartları kullanmadım. Maddi kazanç sağlamadım. Ameliyatlara girdim. Bilinçli bir şekilde yaptım. Yaptığım hatanın bedelini biliyorum. Dersimi aldım. Biyolojik ve psikolojik olarak kötüyüm. İlaç tedavisine başladım. Sağlığım ve eğitimim için tahliye talep ediyorum." ifadesini kullandı.Savcı ise sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.Sanık avukatı Oğuz Kağıtçı, sahtecilik yönünden elde edilen delillerin hukuka aykırı şekilde toplandığını iddia ederek müvekkilinin tahliyesini talep etti.Kağıtçı, sanığın hatasını kabul ettiğini ve olayı menfaat için gerçekleştirmediğini savundu.Diğer sanık avukatı Kemal Uçar da bir önceki duruşmada okunan raporun Yargıtay kriterlerini karşılamadığını söyledi.Uçar suçlamaları kabul etmeyerek müvekkilinin tahliyesi talebinde bulundu.Mahkeme, Özkiraz'ı "tabip unvanını kullanmak" suçundan 4 yıl, "resmi evrakta sahtecilik" suçundan 3 yıl, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıl hapse ve 18 bin lira para cezasına çarptırdı.Özkiraz'ın 1 yıllık hapis cezasında hükmün açıklanmasını geriye bırakan mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süreyi de göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.Ne olmuştu?Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.Yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.Ayşe Özkiraz, hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.Ayşe Özkiraz'ın ameliyathanede, ameliyata girerken ve gece nöbetlerine kaldığını gösteren çok sayıda fotoğrafı çıkmıştı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Özkiraz'ın herhangi bir tıbbi işlem yapmadığı bildirilmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1b/1063870060_0:123:769:699_1920x0_80_0_0_3f8f4fb017c20700324b7794c21eb447.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ayşe özkiraz, tahliye, sahte doktor
ayşe özkiraz, tahliye, sahte doktor

'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz tahliye edildi

17:28 28.03.2023 (güncellendi: 18:32 28.03.2023)
© İHASahte doktor Ayşe Özkiraz
Sahte doktor Ayşe Özkiraz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© İHA
Abone olTelegram
Tekirdağ'da sahte diplomayla doktorluk yaptığı anlaşılınca tutuklanan 21 yaşındaki Ayşe Özkiraz, beşinci duruşmada tahliye edildi.
Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Özkiraz, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Özkiraz, savunmasında, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledi.
Ailesinden ve yakınlarından özür dileyen Özkiraz, "Sadece bir kimlik kartımı, erkek arkadaşıma statümü yüksek göstermek için kullandım. Diğer kartları kullanmadım. Maddi kazanç sağlamadım. Ameliyatlara girdim. Bilinçli bir şekilde yaptım. Yaptığım hatanın bedelini biliyorum. Dersimi aldım. Biyolojik ve psikolojik olarak kötüyüm. İlaç tedavisine başladım. Sağlığım ve eğitimim için tahliye talep ediyorum." ifadesini kullandı.
Savcı ise sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.
Sanık avukatı Oğuz Kağıtçı, sahtecilik yönünden elde edilen delillerin hukuka aykırı şekilde toplandığını iddia ederek müvekkilinin tahliyesini talep etti.
Kağıtçı, sanığın hatasını kabul ettiğini ve olayı menfaat için gerçekleştirmediğini savundu.
Diğer sanık avukatı Kemal Uçar da bir önceki duruşmada okunan raporun Yargıtay kriterlerini karşılamadığını söyledi.
Uçar suçlamaları kabul etmeyerek müvekkilinin tahliyesi talebinde bulundu.
Mahkeme, Özkiraz'ı "tabip unvanını kullanmak" suçundan 4 yıl, "resmi evrakta sahtecilik" suçundan 3 yıl, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıl hapse ve 18 bin lira para cezasına çarptırdı.
Özkiraz'ın 1 yıllık hapis cezasında hükmün açıklanmasını geriye bırakan mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süreyi de göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.
Ayşe Özkiraz, hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Ayşe Özkiraz'ın ameliyathanede, ameliyata girerken ve gece nöbetlerine kaldığını gösteren çok sayıda fotoğrafı çıkmıştı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Özkiraz'ın herhangi bir tıbbi işlem yapmadığı bildirilmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала