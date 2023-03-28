https://sputniknews.com.tr/20230328/sahte-doktor-ayse-ozkiraz-tahliye-edildi-1068861130.html

'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz tahliye edildi

'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz tahliye edildi

Tekirdağ'da sahte diplomayla doktorluk yaptığı anlaşılınca tutuklanan 21 yaşındaki Ayşe Özkiraz, beşinci duruşmada tahliye edildi. 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T17:28+0300

2023-03-28T17:28+0300

2023-03-28T18:32+0300

yaşam

ayşe özkiraz

tahliye

sahte doktor

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Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Özkiraz, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.Özkiraz, savunmasında, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledi.Ailesinden ve yakınlarından özür dileyen Özkiraz, "Sadece bir kimlik kartımı, erkek arkadaşıma statümü yüksek göstermek için kullandım. Diğer kartları kullanmadım. Maddi kazanç sağlamadım. Ameliyatlara girdim. Bilinçli bir şekilde yaptım. Yaptığım hatanın bedelini biliyorum. Dersimi aldım. Biyolojik ve psikolojik olarak kötüyüm. İlaç tedavisine başladım. Sağlığım ve eğitimim için tahliye talep ediyorum." ifadesini kullandı.Savcı ise sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.Sanık avukatı Oğuz Kağıtçı, sahtecilik yönünden elde edilen delillerin hukuka aykırı şekilde toplandığını iddia ederek müvekkilinin tahliyesini talep etti.Kağıtçı, sanığın hatasını kabul ettiğini ve olayı menfaat için gerçekleştirmediğini savundu.Diğer sanık avukatı Kemal Uçar da bir önceki duruşmada okunan raporun Yargıtay kriterlerini karşılamadığını söyledi.Uçar suçlamaları kabul etmeyerek müvekkilinin tahliyesi talebinde bulundu.Mahkeme, Özkiraz'ı "tabip unvanını kullanmak" suçundan 4 yıl, "resmi evrakta sahtecilik" suçundan 3 yıl, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıl hapse ve 18 bin lira para cezasına çarptırdı.Özkiraz'ın 1 yıllık hapis cezasında hükmün açıklanmasını geriye bırakan mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süreyi de göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.Ne olmuştu?Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.Yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.Ayşe Özkiraz, hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.Ayşe Özkiraz'ın ameliyathanede, ameliyata girerken ve gece nöbetlerine kaldığını gösteren çok sayıda fotoğrafı çıkmıştı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Özkiraz'ın herhangi bir tıbbi işlem yapmadığı bildirilmişti.

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ayşe özkiraz, tahliye, sahte doktor