https://sputniknews.com.tr/20230915/erdogan-acikladi-ogretmenlerin-ek-ders-ucretinde-artis-1075495625.html

Erdoğan oran verdi, duyurdu: Öğretmenlerin ek ders ücretinde artış

Erdoğan oran verdi, duyurdu: Öğretmenlerin ek ders ücretinde artış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ücretli öğretmenlerin saatlik ek ders... 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T12:28+0300

2023-09-15T12:28+0300

2023-09-15T13:02+0300

politika

recep tayyip erdoğan

öğretmen

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ücretli öğretmenlerin saatlik ek ders ücretlerinde yüzde 25 artışı ve burslarda döviz bazında ortalama yüzde 26-27 civarında zam yapıldığını duyurdu.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"2023-24 eğitim öğretim yılının öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. 3 aylık tatilin ardından pazartesi günü öğrencilerimiz okulları ile buluştu. Yavrularımızın hepsini gözlerinden öpüyorum. Tüm öğretmenlerimize de selamlarımı gönderiyorum. Sizlerin şahsında 81 vilayette, ilçeden köylere kadar aşkla çalışan eğitim ordumuzun her bir neferine ülkem milletim adına teşekkür ediyorum.Kıymetli öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Rabbim tüm öğretmenlerimizden razı olsun. Üzerimde hakkı olan öğretmenlerimiz bir kez daha anıyor vefat edenlere rahmet diliyorum. Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi eğitim şehitlerini de rahmet ile yad ediyorum. 6 Şubat'ta aramızdan ayrılan öğretmen ve öğrencilerimize de rahmet diliyorum.Bizden kopartılan öğretmenlerimizi unutmadık, unutmayacağız. İnsanımızın gönlünü fetheden Aybüke Yalçın'ın ismini Cudi'deki petrol sahasına verdik. Günlük 100 bin varil üretim yapacak sahamız ülkemize değer kattıkça şehidimizin adı da nesilden nesile aktarılacaktır.29 Ekim'in gururunu hep birlikte yaşayacağız. devletimizin ikinci asrına büyük heyecan ile gireceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu paşylaşmıştık. Farklı görüşlerden insanların vizyonu sahiplenmesi bizlere cesaret verip güven aşıladı. Ayakları yere basan hedefler olduğu görüldü. Mayıs ayındaki seçimlerde milletin desteği teyit edildi. Bu köprüyü güçlendireceğiz. 85 milyon el ele vererek Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Tarih boyunca nice engeli aşan, nice oyunu bozan mücadeleci bir milletin evlatları olarak bu hedefimize de ulaşacağımıza inanıyorum. İddialı konuşmamızın arkasında 21 yıllık emek var. Biz ne yaptığımızı neyi başardığımıızı çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin potansiyelini de biliyoruz. 2002'den beri boş durmadık.'Ek ders ücretlerinde yüzde 25 artışa gidiyoruz'Meslek kanunu getirerek öğretmenlere mali ve ilave haklar tanıdık. Ek ders ücreti karşılığında görev yapan ve usta öğreticiler ile ilgili adım atıyoruz. Saatlik ücrette yüzde 25 artışa gidiyoruz. Aylık ücrette yüzde 91 artış yapmış olacağız 2023'te. Milli Eğitim burslusu, lisansüstü öğrencilerimizin burslarını da okudukları ülkenin şartlarına göre değişen oranlarda yükseltiyoruz. Burslarda döviz bazında ortalama yüzde 26-27 civarında zam yapmış oluyoruz.Türk demokrasisi sivil anayasaya yapacak olgunluğa ulaşmış 15 Temmuz ihanetinden alnının akıyla çıkarak rüştünü ispat etmiştir.Sivil bir anayasa, amaçlarımıza ulaşmayı daha kolaylaştıracaktır. Sivil anayasa ile ilgili de tüm aktörler bu sürece pozitif katlı vermeli.Sözde milletvekili çıkmış Mehmetçiğime saldırıyor, mensubu olduğu ana muhalefet partisi kalkıp da bu milletvekilli müsveddesine en ufak bir söz söylemiyor."

https://sputniknews.com.tr/20230915/cumhurbaskani-erdogan-ile-macrondan-g20de-diyalog-hani-gelecektin-1075495414.html

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