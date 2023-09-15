https://sputniknews.com.tr/20230915/cumhurbaskani-erdogan-ile-macrondan-g20de-diyalog-hani-gelecektin-1075495414.html
Erdoğan ile Macron arasında ziyaret diyaloğu: 'Hani gelecektin?'
Erdoğan ile Macron arasında ziyaret diyaloğu: 'Hani gelecektin?'
Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya konusunu görüşmek istediğini belirtti. Erdoğan... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T12:21+0300
2023-09-15T12:21+0300
2023-09-15T12:25+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
emmanuel macron
g-20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile G20 Liderler Zirvesi'nde ayaküstü samimi sohbeti kameralara yansıdı.Sohbet, geçtiğimiz günlerde Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde yaşandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve sonrası basın toplantısına giderken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile karşılaştı ve 'Hani gelecektin?' diye sordu.Macron, Erdoğan ile Libya meselesini görüşmek istediğini söyledi.Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Türkiye'ye davet etti. Macron davete "geleceğim" cevabını verdi.
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recep tayyip erdoğan, emmanuel macron, g-20
recep tayyip erdoğan, emmanuel macron, g-20
Erdoğan ile Macron arasında ziyaret diyaloğu: 'Hani gelecektin?'
12:21 15.09.2023 (güncellendi: 12:25 15.09.2023) Abone ol
Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya konusunu görüşmek istediğini belirtti. Erdoğan, Fransız mevkidaşını Türkiye'ye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısına gittiği sırada Macron ile arasında geçen samimi diyalog kameralara yansıdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile G20 Liderler Zirvesi'nde ayaküstü samimi sohbeti kameralara yansıdı.
Sohbet, geçtiğimiz günlerde Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde yaşandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve sonrası basın toplantısına giderken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile karşılaştı ve 'Hani gelecektin?' diye sordu.
Macron, Erdoğan ile Libya meselesini görüşmek istediğini söyledi.
Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Türkiye'ye davet etti. Macron davete "geleceğim" cevabını verdi.