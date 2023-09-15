https://sputniknews.com.tr/20230915/cumhurbaskani-erdogan-ile-macrondan-g20de-diyalog-hani-gelecektin-1075495414.html

Erdoğan ile Macron arasında ziyaret diyaloğu: 'Hani gelecektin?'

Erdoğan ile Macron arasında ziyaret diyaloğu: 'Hani gelecektin?'

Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya konusunu görüşmek istediğini belirtti. Erdoğan... 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T12:21+0300

2023-09-15T12:21+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

emmanuel macron

g-20

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile G20 Liderler Zirvesi'nde ayaküstü samimi sohbeti kameralara yansıdı.Sohbet, geçtiğimiz günlerde Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde yaşandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve sonrası basın toplantısına giderken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile karşılaştı ve 'Hani gelecektin?' diye sordu.Macron, Erdoğan ile Libya meselesini görüşmek istediğini söyledi.Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Türkiye'ye davet etti. Macron davete "geleceğim" cevabını verdi.

türkiye

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recep tayyip erdoğan, emmanuel macron, g-20