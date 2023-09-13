https://sputniknews.com.tr/20230913/soygu-rusya-icin-ozel-askeri-harekatta-kazanmaktan-baska-secenek-yok-1075447982.html
Şoygu: Rusya için özel askeri harekatta kazanmaktan başka seçenek yok
Şoygu: Rusya için özel askeri harekatta kazanmaktan başka seçenek yok
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya için özel askeri harekatta kazanmaktan başka seçenek olmadığını vurguladı. 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T16:32+0300
2023-09-13T16:32+0300
2023-09-13T16:32+0300
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Kuzey Kore heyetiyle yapılan görüşmelerden sonra Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Şoygu, Rusya'nın özel askeri harekatta kazanıp kazanmayacağının sorulması üzerine "Bizim için başka bir seçenek yok" dedi.Şoygu, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin düşmanın teçhizatını ve personelini imha ettiğini ve şu anda bunun ana görev olduğunu anlattı.Ukrayna ordusunun aylardır karşı saldırı gerçekleştirdiğini, karşı saldırının düzenlendiği bölgelerde aktif savunma yaptıklarını ve tüm düşman unsurlarını vurmayı sürdürdüklerini kaydeden Şoygu, "Birlikler, gerekli cephelerde aktif savunmayı sürdürmek için çalışıyor. Bazı yerlerde bu daha zor, bazı yerlerde daha kolay ancak evlatlarımızın ve komutanların kendinden emin şekilde hareket ettiklerini söyleyebilirim. Bugün itibarıyla savunmamız gereken şeyleri güvenli bir şekilde savunuyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230913/ukrayna-sivastopol-ile-karadeniz-filosu-gemilerine-kruz-fuzeleri-ve-insansiz-botlarla-saldirdi-1075431243.html
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Şoygu: Rusya için özel askeri harekatta kazanmaktan başka seçenek yok
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya için özel askeri harekatta kazanmaktan başka seçenek olmadığını vurguladı.
Kuzey Kore heyetiyle yapılan görüşmelerden sonra Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Şoygu, Rusya'nın özel askeri harekatta kazanıp kazanmayacağının sorulması üzerine "Bizim için başka bir seçenek yok" dedi.
Şoygu, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin düşmanın teçhizatını ve personelini imha ettiğini ve şu anda bunun ana görev olduğunu anlattı.
Ukrayna ordusunun aylardır karşı saldırı gerçekleştirdiğini, karşı saldırının düzenlendiği bölgelerde aktif savunma yaptıklarını ve tüm düşman unsurlarını vurmayı sürdürdüklerini kaydeden Şoygu, "Birlikler, gerekli cephelerde aktif savunmayı sürdürmek için çalışıyor. Bazı yerlerde bu daha zor, bazı yerlerde daha kolay ancak evlatlarımızın ve komutanların kendinden emin şekilde hareket ettiklerini söyleyebilirim. Bugün itibarıyla savunmamız gereken şeyleri güvenli bir şekilde savunuyoruz" ifadelerini kullandı.