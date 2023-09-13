https://sputniknews.com.tr/20230913/soygu-rusya-icin-ozel-askeri-harekatta-kazanmaktan-baska-secenek-yok-1075447982.html

Şoygu: Rusya için özel askeri harekatta kazanmaktan başka seçenek yok

Şoygu: Rusya için özel askeri harekatta kazanmaktan başka seçenek yok

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya için özel askeri harekatta kazanmaktan başka seçenek olmadığını vurguladı. 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T16:32+0300

2023-09-13T16:32+0300

2023-09-13T16:32+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

saldırı

şoygu

sergey şoygu

imha

rusya savunma bakanlığı

düşman

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Kuzey Kore heyetiyle yapılan görüşmelerden sonra Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Şoygu, Rusya'nın özel askeri harekatta kazanıp kazanmayacağının sorulması üzerine "Bizim için başka bir seçenek yok" dedi.Şoygu, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin düşmanın teçhizatını ve personelini imha ettiğini ve şu anda bunun ana görev olduğunu anlattı.Ukrayna ordusunun aylardır karşı saldırı gerçekleştirdiğini, karşı saldırının düzenlendiği bölgelerde aktif savunma yaptıklarını ve tüm düşman unsurlarını vurmayı sürdürdüklerini kaydeden Şoygu, "Birlikler, gerekli cephelerde aktif savunmayı sürdürmek için çalışıyor. Bazı yerlerde bu daha zor, bazı yerlerde daha kolay ancak evlatlarımızın ve komutanların kendinden emin şekilde hareket ettiklerini söyleyebilirim. Bugün itibarıyla savunmamız gereken şeyleri güvenli bir şekilde savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230913/ukrayna-sivastopol-ile-karadeniz-filosu-gemilerine-kruz-fuzeleri-ve-insansiz-botlarla-saldirdi-1075431243.html

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