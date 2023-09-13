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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230913/soygu-rusya-icin-ozel-askeri-harekatta-kazanmaktan-baska-secenek-yok-1075447982.html
Şoygu: Rusya için özel askeri harekatta kazanmaktan başka seçenek yok
Şoygu: Rusya için özel askeri harekatta kazanmaktan başka seçenek yok
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya için özel askeri harekatta kazanmaktan başka seçenek olmadığını vurguladı. 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T16:32+0300
2023-09-13T16:32+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
saldırı
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sergey şoygu
imha
rusya savunma bakanlığı
düşman
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Kuzey Kore heyetiyle yapılan görüşmelerden sonra Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Şoygu, Rusya'nın özel askeri harekatta kazanıp kazanmayacağının sorulması üzerine "Bizim için başka bir seçenek yok" dedi.Şoygu, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin düşmanın teçhizatını ve personelini imha ettiğini ve şu anda bunun ana görev olduğunu anlattı.Ukrayna ordusunun aylardır karşı saldırı gerçekleştirdiğini, karşı saldırının düzenlendiği bölgelerde aktif savunma yaptıklarını ve tüm düşman unsurlarını vurmayı sürdürdüklerini kaydeden Şoygu, "Birlikler, gerekli cephelerde aktif savunmayı sürdürmek için çalışıyor. Bazı yerlerde bu daha zor, bazı yerlerde daha kolay ancak evlatlarımızın ve komutanların kendinden emin şekilde hareket ettiklerini söyleyebilirim. Bugün itibarıyla savunmamız gereken şeyleri güvenli bir şekilde savunuyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230913/ukrayna-sivastopol-ile-karadeniz-filosu-gemilerine-kruz-fuzeleri-ve-insansiz-botlarla-saldirdi-1075431243.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, saldırı, şoygu, sergey şoygu, imha, rusya savunma bakanlığı, düşman, rusya silahlı kuvvetleri, kuzey kore

Şoygu: Rusya için özel askeri harekatta kazanmaktan başka seçenek yok

16:32 13.09.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya için özel askeri harekatta kazanmaktan başka seçenek olmadığını vurguladı.
Kuzey Kore heyetiyle yapılan görüşmelerden sonra Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Şoygu, Rusya'nın özel askeri harekatta kazanıp kazanmayacağının sorulması üzerine "Bizim için başka bir seçenek yok" dedi.

Şoygu, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin düşmanın teçhizatını ve personelini imha ettiğini ve şu anda bunun ana görev olduğunu anlattı.

Ukrayna ordusunun aylardır karşı saldırı gerçekleştirdiğini, karşı saldırının düzenlendiği bölgelerde aktif savunma yaptıklarını ve tüm düşman unsurlarını vurmayı sürdürdüklerini kaydeden Şoygu, "Birlikler, gerekli cephelerde aktif savunmayı sürdürmek için çalışıyor. Bazı yerlerde bu daha zor, bazı yerlerde daha kolay ancak evlatlarımızın ve komutanların kendinden emin şekilde hareket ettiklerini söyleyebilirim. Bugün itibarıyla savunmamız gereken şeyleri güvenli bir şekilde savunuyoruz" ifadelerini kullandı.
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