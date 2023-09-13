https://sputniknews.com.tr/20230913/ankaradaki-suc-orgutu-sorusturmasinda-gizliligi-ihlal-edici-paylasim-yapanlar-hakkinda-sorusturma-1075454910.html
Ankara'daki suç örgütü soruşturmasına ilişkin paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara'daki suç örgütü soruşturmasına ilişkin paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bora Kaplan'ın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin, gerçeği yansıtmayan veya soruşturmanın... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T21:15+0300
2023-09-13T21:15+0300
2023-09-13T21:30+0300
türkiye
ayhan bora kaplan
soruşturma
ankara başsavcılığı
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Başsavcılıktan Ankara'daki suç örgütü soruşturmasına ilişkin "Gerçeği yansıtmayan veya soruşturmanın gizliliğini ihlal edici paylaşımlar yapan, yaptıran kamu görevlileri veya diğer kişiler hakkında soruşturma başlatıldı" açıklaması yapıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı, 15'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı 13 şüpheli için yakalama emri çıkarıldığı hatırlatıldı.Örgüt tarafından işlendiği iddia olunan diğer suçların delillendirilmesi için çalışmaların titizlikle sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230913/ayhan-bora-kaplanin-16-farkli-suctan-kaydi-oldugu-ortaya-cikti-1075447593.html
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ayhan bora kaplan, soruşturma, ankara başsavcılığı
ayhan bora kaplan, soruşturma, ankara başsavcılığı
Ankara'daki suç örgütü soruşturmasına ilişkin paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
21:15 13.09.2023 (güncellendi: 21:30 13.09.2023) Abone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bora Kaplan'ın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin, gerçeği yansıtmayan veya soruşturmanın gizliliğini ihlal edici paylaşımlar yapan, yaptıran kamu görevlileri veya diğer kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Başsavcılıktan Ankara'daki suç örgütü soruşturmasına ilişkin "Gerçeği yansıtmayan veya soruşturmanın gizliliğini ihlal edici paylaşımlar yapan, yaptıran kamu görevlileri veya diğer kişiler hakkında soruşturma başlatıldı" açıklaması yapıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı, 15'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı 13 şüpheli için yakalama emri çıkarıldığı hatırlatıldı.
Örgüt tarafından işlendiği iddia olunan diğer suçların delillendirilmesi için çalışmaların titizlikle sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunmasına rağmen bazı sosyal medya hesaplarında soruşturmanın gizliliğini ihlal eder mahiyette paylaşımlar yapıldığı, soruşturma kapsamıyla örtüşmeyen bilgilere yer verilerek kamuoyunun yanıltıldığı tespit edilmiş olup, gerçeği yansıtmayan veya soruşturmanın gizliliğini ihlal edici bu paylaşımları yapan, yaptıran kamu görevlileri veya diğer kişiler hakkında soruşturma başlatılarak gereğine tevessül edileceği kamuoyuna saygı ile duyurulur."