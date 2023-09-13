https://sputniknews.com.tr/20230913/ankaradaki-suc-orgutu-sorusturmasinda-gizliligi-ihlal-edici-paylasim-yapanlar-hakkinda-sorusturma-1075454910.html

Ankara'daki suç örgütü soruşturmasına ilişkin paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara'daki suç örgütü soruşturmasına ilişkin paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bora Kaplan'ın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin, gerçeği yansıtmayan veya soruşturmanın... 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T21:15+0300

2023-09-13T21:15+0300

2023-09-13T21:30+0300

türkiye

ayhan bora kaplan

soruşturma

ankara başsavcılığı

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Başsavcılıktan Ankara'daki suç örgütü soruşturmasına ilişkin "Gerçeği yansıtmayan veya soruşturmanın gizliliğini ihlal edici paylaşımlar yapan, yaptıran kamu görevlileri veya diğer kişiler hakkında soruşturma başlatıldı" açıklaması yapıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı, 15'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı 13 şüpheli için yakalama emri çıkarıldığı hatırlatıldı.Örgüt tarafından işlendiği iddia olunan diğer suçların delillendirilmesi için çalışmaların titizlikle sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20230913/ayhan-bora-kaplanin-16-farkli-suctan-kaydi-oldugu-ortaya-cikti-1075447593.html

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ayhan bora kaplan, soruşturma, ankara başsavcılığı