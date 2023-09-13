Ankara'daki suç örgütü soruşturmasına ilişkin paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
30 DAKİKA
Yapay zeka eğitime girecek mi?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:01
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan, veriler ve analizlerle değerlendirmelerde bulunuyor
14:05
52 dk
ANKARA FARKI
Gezici Araştırma Şirketi Başkanı: İmamoğlu ‘değişim’ propagandasını sürdürürse kaybeder
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ayasofya'da 50 yıl sürecek restorasyon çalışmaları başladı
07:10
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:18
99 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Yeni Anayasa teklifi ve Erdoğan'ın açıklamaları
12:02
94 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
65 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230913/ankaradaki-suc-orgutu-sorusturmasinda-gizliligi-ihlal-edici-paylasim-yapanlar-hakkinda-sorusturma-1075454910.html
Ankara'daki suç örgütü soruşturmasına ilişkin paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara'daki suç örgütü soruşturmasına ilişkin paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bora Kaplan'ın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin, gerçeği yansıtmayan veya soruşturmanın... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T21:15+0300
2023-09-13T21:30+0300
türkiye
ayhan bora kaplan
soruşturma
ankara başsavcılığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/02/1073082816_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5075919e9ce74bd824532dda5aecb390.jpg
Başsavcılıktan Ankara'daki suç örgütü soruşturmasına ilişkin "Gerçeği yansıtmayan veya soruşturmanın gizliliğini ihlal edici paylaşımlar yapan, yaptıran kamu görevlileri veya diğer kişiler hakkında soruşturma başlatıldı" açıklaması yapıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı, 15'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı 13 şüpheli için yakalama emri çıkarıldığı hatırlatıldı.Örgüt tarafından işlendiği iddia olunan diğer suçların delillendirilmesi için çalışmaların titizlikle sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230913/ayhan-bora-kaplanin-16-farkli-suctan-kaydi-oldugu-ortaya-cikti-1075447593.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/02/1073082816_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_785688b73f16b5d90732b298aa54ef72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ayhan bora kaplan, soruşturma, ankara başsavcılığı
ayhan bora kaplan, soruşturma, ankara başsavcılığı

Ankara'daki suç örgütü soruşturmasına ilişkin paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı

21:15 13.09.2023 (güncellendi: 21:30 13.09.2023)
© AASoruşturma
Soruşturma - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
© AA
Abone olTelegram
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bora Kaplan'ın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin, gerçeği yansıtmayan veya soruşturmanın gizliliğini ihlal edici paylaşımlar yapan, yaptıran kamu görevlileri veya diğer kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Başsavcılıktan Ankara'daki suç örgütü soruşturmasına ilişkin "Gerçeği yansıtmayan veya soruşturmanın gizliliğini ihlal edici paylaşımlar yapan, yaptıran kamu görevlileri veya diğer kişiler hakkında soruşturma başlatıldı" açıklaması yapıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı, 15'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı 13 şüpheli için yakalama emri çıkarıldığı hatırlatıldı.
Örgüt tarafından işlendiği iddia olunan diğer suçların delillendirilmesi için çalışmaların titizlikle sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunmasına rağmen bazı sosyal medya hesaplarında soruşturmanın gizliliğini ihlal eder mahiyette paylaşımlar yapıldığı, soruşturma kapsamıyla örtüşmeyen bilgilere yer verilerek kamuoyunun yanıltıldığı tespit edilmiş olup, gerçeği yansıtmayan veya soruşturmanın gizliliğini ihlal edici bu paylaşımları yapan, yaptıran kamu görevlileri veya diğer kişiler hakkında soruşturma başlatılarak gereğine tevessül edileceği kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Ayhan Bora Kaplan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
TÜRKİYE
Ayhan Bora Kaplan’ın 16 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı
16:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала