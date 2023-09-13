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https://sputniknews.com.tr/20230913/ayhan-bora-kaplanin-16-farkli-suctan-kaydi-oldugu-ortaya-cikti-1075447593.html
Ayhan Bora Kaplan’ın 16 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı
Ayhan Bora Kaplan’ın 16 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı
Ankara’da 7 Eylül akşamı yakalanarak gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan’ın 16 farklı suçtan kaydının... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T16:25+0300
2023-09-13T16:25+0300
türkiye
ayhan bora kaplan
uyuşturucu
içişleri bakanlığı
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Ayhan Bora Kaplan (42), Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 7 Eylül akşamı Esenboğa Havalimanı'nda yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Gözaltına alınan Kaplan, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayhan ile irtibatlı olduğu belirlenerek gözaltına alınan 29 kişiden 15’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 14 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.16 farklı suç kaydının olduğu ortaya çıktıBirçok suçtan hakkında dosya açılan Kaplan’ın ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamında İşlenen Suçlar, Dolandırıcılık, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık, Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Tehdit-Hakaret, Kişileriı Huzur ve Sükununu Bozma, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak, Mala Zarar Verme, Oto Hırsızlığı, Otodan Hırsızlık, Resmi Belgede Sahtecilik, Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek’ suçlarını işlediği ortaya çıktı.Ayhan Bora Kaplan’ın yasa dışı işlerde ise 2007 yılında ailesi ile birlikte Ankara Altındağ’da uyuşturucu ticareti yaparak başladığı ortaya çıktı. Kaplan’ın kazandığı paraları aklamak için ailesi ve kendi adına işletmeler açtığı, bunun yanı sıra gece kulüpleri satın aldığı ve bu işletmeleri bir süre sonra başkasına devretmesine rağmen ortaklığını sürdürdüğü öğrenildi.Oğlunun sünnet düğününde 45 milyon liralık takı takılmışKaplan’ın 29 Ağustos’ta oğlu için düzenlediği ve başka suç örgütü elebaşlarının da yer aldığı sünnet düğününe toplam bin 250 kişinin katıldığı belirtildi. Görkemli sünnet düğünündeki takılar ile paraların ise toplam 45 milyon lira olduğu öğrenildi.Yakalanan şüphelilerden birinin telefonundan çocuk pornosu çıktıKaplan ile birlikte gözaltına alınarak tutuklanan bir kişinin cep telefonunda ise çocuk pornosu görüntüleri bulunduğu ortaya çıktı. Söz konusu şüphelinin ‘Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmak’ suçundan tutuklandığı aktarıldı. Gözaltına alınan diğer bir şüphelinin ise ‘Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma, Bulundurma’ ile ‘Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet’ suçlarından aranması olduğu için tutuklandığı belirtildi.
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ayhan bora kaplan, uyuşturucu, içişleri bakanlığı
ayhan bora kaplan, uyuşturucu, içişleri bakanlığı

Ayhan Bora Kaplan’ın 16 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı

16:25 13.09.2023
© İHAAyhan Bora Kaplan
Ayhan Bora Kaplan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
© İHA
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Ankara’da 7 Eylül akşamı yakalanarak gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan’ın 16 farklı suçtan kaydının olduğu öğrenildi. Kaplan’ın yasa dışı işlere ise 2007 yılında uyuşturucu ticareti yaparak başladığı ortaya çıktı.
Ayhan Bora Kaplan (42), Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 7 Eylül akşamı Esenboğa Havalimanı'nda yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Gözaltına alınan Kaplan, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayhan ile irtibatlı olduğu belirlenerek gözaltına alınan 29 kişiden 15’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 14 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16 farklı suç kaydının olduğu ortaya çıktı

Birçok suçtan hakkında dosya açılan Kaplan’ın ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamında İşlenen Suçlar, Dolandırıcılık, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık, Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Tehdit-Hakaret, Kişileriı Huzur ve Sükununu Bozma, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak, Mala Zarar Verme, Oto Hırsızlığı, Otodan Hırsızlık, Resmi Belgede Sahtecilik, Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek’ suçlarını işlediği ortaya çıktı.
Ayhan Bora Kaplan’ın yasa dışı işlerde ise 2007 yılında ailesi ile birlikte Ankara Altındağ’da uyuşturucu ticareti yaparak başladığı ortaya çıktı. Kaplan’ın kazandığı paraları aklamak için ailesi ve kendi adına işletmeler açtığı, bunun yanı sıra gece kulüpleri satın aldığı ve bu işletmeleri bir süre sonra başkasına devretmesine rağmen ortaklığını sürdürdüğü öğrenildi.

Oğlunun sünnet düğününde 45 milyon liralık takı takılmış

Kaplan’ın 29 Ağustos’ta oğlu için düzenlediği ve başka suç örgütü elebaşlarının da yer aldığı sünnet düğününe toplam bin 250 kişinin katıldığı belirtildi. Görkemli sünnet düğünündeki takılar ile paraların ise toplam 45 milyon lira olduğu öğrenildi.

Yakalanan şüphelilerden birinin telefonundan çocuk pornosu çıktı

Kaplan ile birlikte gözaltına alınarak tutuklanan bir kişinin cep telefonunda ise çocuk pornosu görüntüleri bulunduğu ortaya çıktı. Söz konusu şüphelinin ‘Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmak’ suçundan tutuklandığı aktarıldı. Gözaltına alınan diğer bir şüphelinin ise ‘Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma, Bulundurma’ ile ‘Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet’ suçlarından aranması olduğu için tutuklandığı belirtildi.
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