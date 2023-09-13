https://sputniknews.com.tr/20230913/3-bolgede-saganak-uyarisi-bu-iyi-bir-haber-degil--1075444792.html

3 bölgede sağanak uyarısı: 'Bu iyi bir haber değil'

3 bölgede sağanak uyarısı: 'Bu iyi bir haber değil'

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bugün sağanak yağış etkili olacak. Barajlardaki kritik seviyeye dikkat... 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T14:49+0300

2023-09-13T14:49+0300

2023-09-13T14:49+0300

yaşam

orhan şen

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Artvin ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.10 kent için uyarıYağışların: Van, Bitlis, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır’ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman ve Iğdır için "sarı" alarm verip Sel ve su taşkınına karşı uyarıda bulundu.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzey, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, "Bugün doğu anadolunun doğu ve güneyindeki kuvvetli yağış ve lodosun dışında diğer bolgeler yaz havasını devam ettiriyor." paylaşımında bulundu.CNN TÜRK yayınına katılan Orhan Şen, önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu tahminini açıkladı:'Barajlar için kötü haber'

https://sputniknews.com.tr/20230907/istanbuldaki-asiri-yagis-sonrasi-barajlarin-doluluk-orani-belli-oldu-1075266861.html

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orhan şen, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, meteoroloji