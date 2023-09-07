https://sputniknews.com.tr/20230907/istanbuldaki-asiri-yagis-sonrasi-barajlarin-doluluk-orani-belli-oldu-1075266861.html
İstanbul'daki aşırı yağış sonrası barajların doluluk oranı belli oldu
İstanbul'daki aşırı yağış sonrası barajların doluluk oranı belli oldu
İstanbul’da Başakşehir, Arnavutköy ve Küçükçekmece'de can kaybına yol açan aşırı yağışlar sonrası barajların doluluk oranı belli oldu. İstanbul'a su sağlayan... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T12:08+0300
2023-09-07T12:08+0300
2023-09-07T12:08+0300
türkiye
baraj
yağış
istanbul
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Metrekareye düşen 125 kilogram yağış sonrası İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı dün 27.88 iken bugün itibarıyla bu rakam 28.03 olarak ölçüldü.İstanbul'a su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı son yağışlarla artış gösterdi.İSKİ verilerine göre, doluluk oranı Alibeyköy'de yüzde 16.98,Terkos'ta yüzde13.83, Elmalı'da yüzde 17.9, Darlık Barajı'nda yüzde 42.13, Ömerli'de yüzde 59.47, Büyükçekmece'de yüzde 6.65, Sazlıdere'de yüzde 12.67, Istrancalar'da yüzde 34.5, Kazandere'de yüzde 9.92 ve Papuçdere'de yüzde 5.49 olarak kayıtlara geçti.
https://sputniknews.com.tr/20230906/meteorolojiden-marmara-icin-uyari-istanbulda-sele-neden-olan-yagislar-surecek-mi-1075228536.html
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baraj, yağış, istanbul
İstanbul'daki aşırı yağış sonrası barajların doluluk oranı belli oldu
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İstanbul’da Başakşehir, Arnavutköy ve Küçükçekmece'de can kaybına yol açan aşırı yağışlar sonrası barajların doluluk oranı belli oldu. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı artışa geçerek yüzde 28.03 olarak ölçüldü.
Metrekareye düşen 125 kilogram yağış sonrası İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı dün 27.88 iken bugün itibarıyla bu rakam 28.03 olarak ölçüldü.
İstanbul'a su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı son yağışlarla artış gösterdi.
İSKİ verilerine göre, doluluk oranı Alibeyköy'de yüzde 16.98,Terkos'ta yüzde13.83, Elmalı'da yüzde 17.9, Darlık Barajı'nda yüzde 42.13, Ömerli'de yüzde 59.47, Büyükçekmece'de yüzde 6.65, Sazlıdere'de yüzde 12.67, Istrancalar'da yüzde 34.5, Kazandere'de yüzde 9.92 ve Papuçdere'de yüzde 5.49 olarak kayıtlara geçti.