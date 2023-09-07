https://sputniknews.com.tr/20230907/istanbuldaki-asiri-yagis-sonrasi-barajlarin-doluluk-orani-belli-oldu-1075266861.html

İstanbul'daki aşırı yağış sonrası barajların doluluk oranı belli oldu

İstanbul'daki aşırı yağış sonrası barajların doluluk oranı belli oldu

İstanbul’da Başakşehir, Arnavutköy ve Küçükçekmece'de can kaybına yol açan aşırı yağışlar sonrası barajların doluluk oranı belli oldu. İstanbul'a su sağlayan... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T12:08+0300

2023-09-07T12:08+0300

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türkiye

baraj

yağış

istanbul

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Metrekareye düşen 125 kilogram yağış sonrası İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı dün 27.88 iken bugün itibarıyla bu rakam 28.03 olarak ölçüldü.İstanbul'a su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı son yağışlarla artış gösterdi.İSKİ verilerine göre, doluluk oranı Alibeyköy'de yüzde 16.98,Terkos'ta yüzde13.83, Elmalı'da yüzde 17.9, Darlık Barajı'nda yüzde 42.13, Ömerli'de yüzde 59.47, Büyükçekmece'de yüzde 6.65, Sazlıdere'de yüzde 12.67, Istrancalar'da yüzde 34.5, Kazandere'de yüzde 9.92 ve Papuçdere'de yüzde 5.49 olarak kayıtlara geçti.

https://sputniknews.com.tr/20230906/meteorolojiden-marmara-icin-uyari-istanbulda-sele-neden-olan-yagislar-surecek-mi-1075228536.html

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