https://sputniknews.com.tr/20230906/meteorolojiden-marmara-icin-uyari-istanbulda-sele-neden-olan-yagislar-surecek-mi-1075228536.html

Meteoroloji'den Marmara için uyarı: İstanbul'da sele neden olan yağışlar sürecek mi?

Meteoroloji'den Marmara için uyarı: İstanbul'da sele neden olan yağışlar sürecek mi?

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış can kayıplarına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, İstanbul'a... 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T07:34+0300

2023-09-06T07:34+0300

2023-09-06T07:34+0300

türkiye

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meteoroloji genel müdürlüğü

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istanbul hava durumu

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İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde dün akşam saatlerinde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Kuvvetli yağışın neden olduğu sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. Birçok ev ve iş yerini su bastı.Meteoroloji'nin 6 Eylül'e ilişkin yayınladığı hava durumu raporuna göre, Marmara'nın güney ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce, Bolu, Karabük, Sinop çevreleri ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, son hava tahmini raporlarına ilişkin değerlendirmeler yaptı. Çalışkan, "Arnavutköy'de akşam saatlerinde başlayan yağış yaklaşık bir saatte metrekareye 128 kilogram yağış düştü. Bu çok iyi bir yağış. Su baskınlarına ve sele neden oldu. Sorun kısa sürede çok şiddetli yağıyor olması" dedi.Dün akşamki şiddetli sağanağın sele neden olmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çalışkan, "Nemli hava devam ediyor. Bu kadar şiddetli yağışın olmasının sebebi; Ege Denizi üzerinden sıcak lodosla gelen nemli hava, Karadeniz üzerinden kuvvetli rüzgar ile gelen serin hava ile çarpıştı. Lodos ve poyraz kavgası şiddetli yağışa neden oluyor" ifadelerini kullandı.Marmara için uyarıBugünkü hava durumuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Çalışkan, "Bu sabah saatlerinde yine Avrupa Yakası'nda Arnavutköy ve Başakşehir tarafında sağanak geçişi olacak. Etkisi bu kadar büyük olmayabilir. Tedbirli olmakta fayda var. Marmaralılar bugün için de dikkatli olsunlar" dedi.Çalışkan, eylül ayındaki yüksek sıcaklıkların devam ettiği sürece yağışların etkisini arttıcağının altını çizdi ve "Biz herhangi bir kent için yağış uyarısı vermişsek mutlaka tedbirli olsunlar. Hava soğuduktan sonraki yağışlar daha ortalama haline inecektir. Şu anki yağışlarımız hep tehlikeli yağışlar" açıklamasında bulundu.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimleri ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 30°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 33°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.MUĞLA °C, 30°CParçalı ve çok bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 31°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 32°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 33°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 30°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 29°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 31°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 32°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Düzce, Bolu, Karabük ve Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 27°CParçalı ve çok bulutluSİNOP °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 26°CParçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun çevreleri ile gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 31°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 31°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 29°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 31°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 36°CAz bulutluVAN °C, 30°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 36°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 38°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230906/istanbulda-saganak-felaketi-ev-ve-is-yerlerini-su-basti-sele-kapilan-2-kisi-hayatini-kaybetti-1075227306.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu