https://sputniknews.com.tr/20230906/istanbulda-saganak-felaketi-ev-ve-is-yerlerini-su-basti-sele-kapilan-2-kisi-hayatini-kaybetti-1075227306.html

İstanbul'da 'sağanak' felaketi, ev ve iş yerlerini su bastı: Sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da 'sağanak' felaketi, ev ve iş yerlerini su bastı: Sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da kuvvetli sağanak sonucu Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de ev ve iş yerlerini su bastı. Sağanak yağış sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı... 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T06:01+0300

2023-09-06T06:01+0300

2023-09-06T06:01+0300

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yağış

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İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.Birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.Yağış nedeniyle yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler yolda güçlükle ilerledi.İstanbul Havalimanı yolunda yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken araçlar zorlukla hareket etti.Anadolu Yakası'nda Beykoz, Kadıköy, Sultanbeyli ve Üsküdar'da, Avrupa Yakası'nda ise Bahçelievler, Kağıthane, Beylikdüzü'nde çakan şimşekler dikkati çekti.Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da etkili olan yoğun yağış sonrası meydana gelen taşkın olaylarına ilişkin son durum hakkında bilgi verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, taşkınlar sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Koca, “Olaydan etkilenenlerin sayısı 12'ye çıktı. Taşkından etkilenen kişiler ambulanslarımızla hastanelere nakledilmiştir. Konuyla ilgili olarak şu ana dek 70 ambulans ve 10 UMKE Timiyle 240 sağlık çalışanı görevlendirmesi yapılmıştır. Taşkındaki kayıplara Allah'tan rahmet diliyorum. Olaydan etkilenen vatandaşlarımızın sağlığı için zenginlik sağlıyoruz” ifadelerine yer verdi.Metrekareye 125 kilogram yağmur yağdıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Arnavutköy'de 291 konut, Başakşehir'de 131 konut ve 650 iş yeri, Küçükçekmece'de 98 konut ve 13 iş yeri, Sultangazi'de 10 konut ve Eyüpsultan'da 30 konutun yaşanan selden etkilendiğini açıkladı.Arnavutköy Kaymakamlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde konuşan Yerlikaya, dün akşam saat 21.00 sıralarında Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Sultangazi, Eyüpsultan'ın bir kısmında sağanak yağışın etkili olduğunu, Arnavutköy ve Başakşehir'de metrekareye 125 kilogram yağmur yağdığını belirtti.Hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldiKısa zamanda bu kadar büyük miktarda yağmurun derelerin de taşması sonucunda iş yerlerinin ve evlerin düşük kot denilen bodrum kesimlerinde su baskınlarına sebep olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Üzülerek ifade etmemiz gerekir ki, biri yabancı uyruklu olmak üzere Başakşehir'de bir vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu vatandaş Küçükçekmece ilçemizde. Biz başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Beş yaralımız var. Az önce İl Sağlık Müdürü'nden tekrar son durumlarını sorduk. Hayati tehlikeleri olmadığını, üçünün hemen ayakta tedavi olarak taburcu olduklarını, diğerlerinin de yatarak tedavi olduklarını söylediler" diye konuştu.Yerlikaya, selin yaşandığı ilçelerle ilgili olarak şu bilgileri verdi:"Arnavutköy ilçemizde Belediye Başkanı'mız 291 konutun su baskınından etkilendiğini, şu ana kadar yüzde 70'ini bunların tahliye ettiklerini söyledi. Başakşehir'de Belediye Başkanı'mız Yasin Bey'le görüştük, 650 iş yeri, 131 evin su basmasından etkilendiğini söyledi. Küçükçekmece'de 98 konut, 13 iş yerinin, Sultangazi'de 10 konut, Eyüp ilçemizde de 30 konutun su basmasından olumsuz etkilendiği söylendi."Hastaneyi su bastıBaşakşehir'de evlerini su basan 3 kişinin üşütme şikayetiyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin acil servisine başvurduğu, genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan, yoğun yağış nedeniyle yağmur giderlerinin geri tepmesi sonucu hastanenin zemin ve bodrum katlarındaki belirli noktalarda su birikintileri oluştuğu belirtildi. Durumun, acil servis, yoğun bakım ve ameliyathaneler dahil hastanedeki sağlık işleyişini etkilemediği, hastaların nakledilmesi gibi bir duruma yol açmadığı bilgisi verildi.Başakşehir'de sele kapılarak hayatını kaybeden 57 yaşındaki kadının cenazesi de bu hastanenin morguna kaldırıldı.Gece kondu çöktüHalkalı Cemevi'nin yakınındaki dere, yağmur nedeniyle taştı. Cemevinin cenaze bölümünü su basarken buradaki suyun tahliyesi için çalışma yapıldı.Taşma nedeniyle derenin kenarındaki gecekondu çöktü. Ayrıca, bir araç da gecekondunun bahçesine girdi.Derenin kenarındaki 6 katlı binanın altındaki bodrumunu su bastı. İtfaiye ekipleri suyu boşaltmak için çalışma yaptı. İş makineleri sel nedeniyle meydana gelen dere yatağındaki enkazı kaldırmaya başlarken, dere kenarındaki bazı binalar da tahliye edildi. Su basan binalardaki suları tahliye çalışmaları sürerken, bazı binalarda temizlik çalışmalarına başlandı.Mahsur kalanlar kurtarıldıKüçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki Halkalı Gümrük Müdürlüğü yerleşkesinin sahil tarafı da taşkınlar nedeniyle su altında kaldı.Bölgedeki bir kafe ve restoranda çalışanlar ile buradaki müşterilerin ve Halkalı Gümrük Müdürlüğünde farklı noktalarda mahsur kalanlar olduğu öğrenildi. Mahsur kalanların bir kısmı, restoranın ve müdürlüğün çatısına çıktı.İtfaiye ekipleri ve bazı Gümrük Müdürlüğü çalışanlarının suda telefon ışığıyla arama yaparak mahsur kalanları kurtarmaya çalıştığı görüldü. Öte yandan itfaiyenin, yardım edilmesi yönünde sesler geldiğini duyduğu bölgelere yönelerek de aramalarını sürdürdüğü gözlendi.Polis ekipleri ise burada bekleyen kalabalığı dağılmaları yönünde uyardı.Bu arada, itfaiye erleri çatılara çıkan ya da su birikintisinin yoğun olmadığı alanlara geçen vatandaşlarla telefonla görüştü. Ekipler, bu kişilere güvenli bölgeden ayrılmamalarını, botların alana geleceğini ve onları kurtaracaklarını söyledi.Ardından bölgeye gelen botlar aracılığıyla mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları başlatıldı.Bölgede mahsur kalan çok sayıda vatandaş ile bir köpek kurtarıldı.AKOM'dan yapılan açıklamada, gün boyu Karadeniz'e kıyı ilçelerde görülen sağanak yağışın akşam saatlerinde, Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Başakşehir ve Çatalca'da şiddetini artırarak ani sağanak geçişleri başladığı ve yağışın 21.00 sıralarında etkisini kaybettiği belirtildi.Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası'nda etkili olan sağanak sonucu metrekareye Arnavutköy'de 128, Beykoz'da 37, Sarıyer'de 28, Çatalca'da 21, Silivri 15 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2 bin 315 personel, 1167 araç ve iş makinesiyle il genelinden alınan toplam 1920 ihbara müdahale ettiği vurgulandı.Eyüsultan Pirinçci Mahallesi'nde bir ahırda 100'ün üzerinde büyükbaş hayvanın mahsur kaldığı ve hayvanların jandarma ile itfaiye ekiplerince kurtarıldığı bildirilen açıklamada, aralıklı yağış geçişlerinin bugün öğle saatlerine kadar bölgesel olarak etkili olmaya devam edeceği kaydedildi.2 kişi hayatını kaybettiAçıklamada, Başakşehir Sular Vadisi'nde selde sürüklenen 1 kadın ile Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Engin Sokak'ta bodrum kattan su baskını sonrası yabancı uyruklu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.İmamoğlu'ndan açıklamaİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'da yaptığı açıklamada, kentin kuzey bölümünde etkili olan yağışın yaklaşık 2,5-3 saatte yaklaşık 130 kiloya ulaştığını belirterek, anlık yağış yoğunluğu esnasında bir kısım ana arterlerde ve köprü geçişlerinde göllenmeler olsa da hızlı bir şekilde suyun tahliyesinin gerçekleştiğini kaydetti.Ayamama Deresi çok yüksek oranda kabarmış olsa da suyun doğal akışında aktığını söyleyen İmamoğlu, Kayaşehir Metro İstasyonu'nun göllenme ve sel suları yaşanması nedeniyle kapatıldığını belirtti.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir'de su baskını yaşanan alanlarda incelemelerde bulunarak, sahada çalışan İBB ekiplerinden bilgi aldı. Vatandaşlarla da konuşan İmamoğlu, daha sonra olay yerinden ayrıldı.Çalışmalar devam ediyorBaşakşehir ve Arnavutköy'de su basan ev ve iş yerlerinde ekiplerin tahliye çalışması devam ediyor.Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde bir otomobil ile İBB'ye ait İGDAŞ aracı sel nedeniyle sürüklenerek bir evin bahçesine girdi. Ekiplerin çalışması sonucu, araçlar bahçeden çıkarıldı. Bölgede, su basan evlerden tahliye çalışmaları da devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230906/icisleri-bakani-yerlikayadan-istanbuldaki-sel-ve-su-baskinlarina-iliskin-aciklama-1075226927.html

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