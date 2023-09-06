https://sputniknews.com.tr/20230906/icisleri-bakani-yerlikayadan-istanbuldaki-sel-ve-su-baskinlarina-iliskin-aciklama-1075226927.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İstanbul'daki sel ve su baskınlarına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İstanbul'daki sel ve su baskınlarına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Arnavutköy'de 291 konut, Başakşehir'de 131 konut ve 650 iş yeri, Küçükçekmece'de 98 konut ve 13 iş yeri, Sultangazi'de 10 konut... 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T02:51+0300

2023-09-06T02:51+0300

2023-09-06T02:51+0300

türkiye

sel

istanbul

ali yerlikaya

yağmur

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Arnavutköy Kaymakamlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde konuşan Yerlikaya, dün akşam saat 21.00 sıralarında Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Sultangazi, Eyüpsultan'ın bir kısmında sağanak yağışın etkili olduğunu, Arnavutköy ve Başakşehir'de metrekareye 125 kilogram yağmur yağdığını belirtti.Kısa zamanda bu kadar büyük miktarda yağmurun derelerin de taşması sonucunda iş yerlerinin ve evlerin düşük kot denilen bodrum kesimlerinde su baskınlarına sebep olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Üzülerek ifade etmemiz gerekir ki, biri yabancı uyruklu olmak üzere Başakşehir'de bir vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu vatandaş Küçükçekmece ilçemizde. Biz başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Beş yaralımız var. Az önce İl Sağlık Müdürü'nden tekrar son durumlarını sorduk. Hayati tehlikeleri olmadığını, üçünün hemen ayakta tedavi olarak taburcu olduklarını, diğerlerinin de yatarak tedavi olduklarını söylediler" diye konuştu.Yerlikaya, selin yaşandığı ilçelerle ilgili olarak şu bilgileri verdi:Zarar tespiti çalışmaları yarın başlayacakİstanbul Valisi Davut Gül'ün koordinasyonunda, emniyet, jandarma, AFAD, İSKİ, itfaiye ve ilçe belediyelerinin motopomplar, vidanjörler ve su boşaltmayla ilgili araçlarıyla suların tahliyesinin sabaha kadar kesintisiz devam edeceğini aktaran Yerlikaya, sabah Valiliğin koordinasyonunda zarar tespitiyle ilgili çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.İçişleri Bakanı Yerlikaya, 112'ye gelen tüm çağrıların her birini cevaplandırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

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