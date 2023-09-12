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'Türkiye, tahıl konusunda Rusya'ya sunulacak yeni tekliflerin bir an önce hazırlanmasını istiyor'
'Türkiye, tahıl konusunda Rusya'ya sunulacak yeni tekliflerin bir an önce hazırlanmasını istiyor'
Türkiye'nin Rusya'ya tahıl anlaşmasının canlandırılması konusunda yeni teklifler sunmak için BM'yle yürüttüğü çalışmaların en yakın zamanda tamamlanmasını... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
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birleşmiş milletler (bm)
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tahıl anlaşması
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Tahıl anlaşmasıyla ilgili teknik müzakerelere katılan Türk heyetinden bir kaynak, Sputnik'e verdiği demeçte, Rusya'ya sunulacak teklifler konusunda Türkiye ve BM arasında yapılan çalışmalardan bahsetti.Türk tarafının yeni tekliflerle ilgili çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istediğini anlatan kaynak, söz konusu tekliflerin ödeme sistemi ve Rus gemilerin sigortası ile ilgili sorunların çözülmesini öngördüğünü kaydetti.Kaynak, nihai çerçevenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le BM Genel Kurulu'nda yapacağı görüşmeden sonra netlik kazanacağını belirtti.Türkiye'nin hazırlanacak tekliflerin ele alınması için İstanbul'da bir görüşme organize etmeyi önerdiğini anlatan kaynak, mevcut ve üzerinde çalışılan teklifleri Rus heyetiyle istişare etmek istediklerini ifade etti.Olası görüşmenin tarihleri hakkında konuşmanın henüz erken olduğunu söyleyen kaynak, "Önce BM'yle Rusya'ya hangi teklifleri sunacağımızı belirlememiz, ardından Rusya'nın bakışını öğrenmemiz ve ardından somut tekliflere göre görüşme hazırlığına başlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230910/cumhurbaskani-erdogan-yeni-delhide-uluslararasi-basin-toplantisinda-konusuyor-1075358009.html
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'Türkiye, tahıl konusunda Rusya'ya sunulacak yeni tekliflerin bir an önce hazırlanmasını istiyor'

14:42 12.09.2023
© İHA / AHMET UZUN-AW01076717 Temmuz'da Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesi sonrası Ukrayna'dan yola çıkan Joseph Schulte isimli konteyner yüklü gemi
17 Temmuz'da Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesi sonrası Ukrayna'dan yola çıkan Joseph Schulte isimli konteyner yüklü gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© İHA / AHMET UZUN-AW010767
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Türkiye'nin Rusya'ya tahıl anlaşmasının canlandırılması konusunda yeni teklifler sunmak için BM'yle yürüttüğü çalışmaların en yakın zamanda tamamlanmasını beklediği belirtildi.
Tahıl anlaşmasıyla ilgili teknik müzakerelere katılan Türk heyetinden bir kaynak, Sputnik'e verdiği demeçte, Rusya'ya sunulacak teklifler konusunda Türkiye ve BM arasında yapılan çalışmalardan bahsetti.

Türk tarafının yeni tekliflerle ilgili çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istediğini anlatan kaynak, söz konusu tekliflerin ödeme sistemi ve Rus gemilerin sigortası ile ilgili sorunların çözülmesini öngördüğünü kaydetti.

Kaynak, nihai çerçevenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le BM Genel Kurulu'nda yapacağı görüşmeden sonra netlik kazanacağını belirtti.

Türkiye'nin hazırlanacak tekliflerin ele alınması için İstanbul'da bir görüşme organize etmeyi önerdiğini anlatan kaynak, mevcut ve üzerinde çalışılan teklifleri Rus heyetiyle istişare etmek istediklerini ifade etti.

Olası görüşmenin tarihleri hakkında konuşmanın henüz erken olduğunu söyleyen kaynak, "Önce BM'yle Rusya'ya hangi teklifleri sunacağımızı belirlememiz, ardından Rusya'nın bakışını öğrenmemiz ve ardından somut tekliflere göre görüşme hazırlığına başlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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