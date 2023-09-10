Erdoğan: Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir sürecin sürdürülebilir olma ihtimali çok düşüktür

Fas'taki deprem, 6 ay önce asrın felaketini yaşamış bir ülke olarak tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimize yardıma hazırız. Fas'taki, 6 ay önce asrın felaketini yaşamış bir ülke olarak tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimize yardıma hazırız.

Mültecilerin gönüllü ve güvenli dönüşü sağlanmalıdır. Mültecilerin gönüllü ve güvenli dönüşü sağlanmalıdır.

Putin ile görüştüm Soçi'de. Rusya, Katar ve Türkiye olarak 1 milyon ton tahılın Afrika ülkelerine ulaştırılmasını önemsiyoruz. Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir sürecin sürdürülebilir olma ihtimali çok düşüktür. ile görüştüm. Rusya, Katar ve Türkiye olarak 1 milyon ton tahılın Afrika ülkelerine ulaştırılmasını önemsiyoruz.Rusya'yı dışlayan bir sürecin sürdürülebilir olma ihtimali çok düşüktür.

Polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılması çok açık bir provokasyondur, nefret suçudur. Hiç kimse bizden buna sessiz kalmamızı bekleyemez. Ülkemizin teklif ve gayretleriyle, kutsal kitaplara saldırı, G20 bildirisinde de kınanmıştır. Polis koruması altındayakılması çok açık bir provokasyondur, nefret suçudur. Hiç kimse bizden buna sessiz kalmamızı bekleyemez. Ülkemizin teklif ve gayretleriyle, kutsal kitaplara saldırı,de kınanmıştır.

Küresel gıda güvenliğine katkı için yakın zamanda Gıda Güvenliği Çalışma Grubunu toplayacağız. Küresel gıda güvenliğine katkı için yakın zamanda Gıda Güvenliği Çalışma Grubunu toplayacağız.

İnsanlığın ortak geleceği adına İslam düşmanlığının yükseldiği tüm ülkelerin, bu konuda artık daha kararlı politikalar izlemesi gerektiğine inanıyorum. İnsanlığın ortak geleceği adınadüşmanlığının yükseldiği tüm ülkelerin, bu konuda artık daha kararlı politikalar izlemesi gerektiğine inanıyorum.

Denizler mülteci mezarlığı oldu. Denizler mülteci mezarlığı oldu.

Yarın büyük ihtimalle Paşinyan (Ermenistan Başbakanı) ile de görüşeceğim. Yarın büyük ihtimalle Paşinyan (Başbakanı) ile de görüşeceğim.