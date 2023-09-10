Erdoğan: Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir sürecin sürdürülebilir olma ihtimali çok düşüktür
13:33 10.09.2023 (güncellendi: 13:57 10.09.2023)
© AA / Murat KulaErdoğan
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında, uluslararası basın toplantısına katıldı. Erdoğan "Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir sürecin sürdürülebilir olma ihtimali çok düşüktür" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında, uluslararası basın toplantısına katılıyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Fas'taki deprem, 6 ay önce asrın felaketini yaşamış bir ülke olarak tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimize yardıma hazırız.
Mültecilerin gönüllü ve güvenli dönüşü sağlanmalıdır.
Putin ile görüştüm Soçi'de. Rusya, Katar ve Türkiye olarak 1 milyon ton tahılın Afrika ülkelerine ulaştırılmasını önemsiyoruz. Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir sürecin sürdürülebilir olma ihtimali çok düşüktür.
Polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılması çok açık bir provokasyondur, nefret suçudur. Hiç kimse bizden buna sessiz kalmamızı bekleyemez. Ülkemizin teklif ve gayretleriyle, kutsal kitaplara saldırı, G20 bildirisinde de kınanmıştır.
Küresel gıda güvenliğine katkı için yakın zamanda Gıda Güvenliği Çalışma Grubunu toplayacağız.
İnsanlığın ortak geleceği adına İslam düşmanlığının yükseldiği tüm ülkelerin, bu konuda artık daha kararlı politikalar izlemesi gerektiğine inanıyorum.
Denizler mülteci mezarlığı oldu.
Yarın büyük ihtimalle Paşinyan (Ermenistan Başbakanı) ile de görüşeceğim.
Karadeniz'de sükuneti bozacak bölgede gerilimi tırmandıracak her türlü adımdan uzak durulması gerektiği kanaatindeyiz.