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https://sputniknews.com.tr/20230912/fasta-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-artiyor-3-bine-yaklasti-1075412148.html
Fas'ta hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor: 3 bine yaklaştı
Fas'ta hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor: 3 bine yaklaştı
Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 901'e, yaralıların sayısı 5 bin 530'a yükseldi. 12.09.2023, Sputnik Türkiye
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Fas'ta 8 Eylül gecesi 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül gecesi meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı.Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 901'e, yaralıların sayısı 5 bin 530'a yükseldi.
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fas, deprem, ölüm
fas, deprem, ölüm

Fas'ta hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor: 3 bine yaklaştı

15:46 12.09.2023 (güncellendi: 15:50 12.09.2023)
© AP Photo / Mosa'ab ElshamyFas - deprem
Fas - deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
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Ayrıntılar geliyor
Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 901'e, yaralıların sayısı 5 bin 530'a yükseldi.
Fas'ta 8 Eylül gecesi 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül gecesi meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı.
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 901'e, yaralıların sayısı 5 bin 530'a yükseldi.
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