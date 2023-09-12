https://sputniknews.com.tr/20230912/fasta-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-artiyor-3-bine-yaklasti-1075412148.html
Fas'ta hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor: 3 bine yaklaştı
Fas'ta hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor: 3 bine yaklaştı
Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 901'e, yaralıların sayısı 5 bin 530'a yükseldi. 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T15:46+0300
2023-09-12T15:46+0300
2023-09-12T15:50+0300
dünya
fas
deprem
ölüm
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Fas'ta 8 Eylül gecesi 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül gecesi meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı.Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 901'e, yaralıların sayısı 5 bin 530'a yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20230912/libyada-sel-felaketi-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-3-bine-ulasti-1075400854.html
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fas, deprem, ölüm
Fas'ta hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor: 3 bine yaklaştı
15:46 12.09.2023 (güncellendi: 15:50 12.09.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 901'e, yaralıların sayısı 5 bin 530'a yükseldi.
Fas'ta 8 Eylül gecesi 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül gecesi meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı.
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 901'e, yaralıların sayısı 5 bin 530'a yükseldi.