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https://sputniknews.com.tr/20230912/libyada-sel-felaketi-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-3-bine-ulasti-1075400854.html
Libya'da sel felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine ulaştı
Libya'da sel felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine ulaştı
Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası nedeniyle sel felaketi yaşanıyor. Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 3 bine ulaştığı belirtildi. 12.09.2023, Sputnik Türkiye
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Libya'da büyük bir sel felaketi yaşanıyor. Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 3 bine ulaştı.40 yılın en yüksek değeriLibya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, Cebel el-Ahdar bölgelerindeki yağış miktarının yaklaşık 400 milimetreyi gösterdiğini, bunun da 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek değer olduğunu söyledi.'AB yardıma hazır'Avrupa Birliği (AB), sel felaketi yaşanan Libya'daki durumu yakından izlediğini, yardım göndermeye hazır olduğunu bildirdi.AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Libya'da özellikle ülkenin doğusundaki sel felaketinin yol açtığı ölüm ve yıkımın ardından yaşananlara dair görüntülerden üzüntü duyduğunu belirtti.Michel, "AB bu felaketten etkilenenlere yardım etmeye hazır." ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230911/libyada-etkili-olan-sel-felaketi-nedeniyle-3-gunluk-yas-ilan-edildi-bayraklar-yariya-indirildi-1075392216.html
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libya, sel, derne, afet, fırtına

Libya'da sel felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine ulaştı

10:40 12.09.2023 (güncellendi: 10:57 12.09.2023)
© AA / HandoutLibya'da sel
Libya'da sel - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© AA / Handout
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Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası nedeniyle sel felaketi yaşanıyor. Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 3 bine ulaştığı belirtildi.
Libya'da büyük bir sel felaketi yaşanıyor. Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 3 bine ulaştı.

40 yılın en yüksek değeri

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, Cebel el-Ahdar bölgelerindeki yağış miktarının yaklaşık 400 milimetreyi gösterdiğini, bunun da 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek değer olduğunu söyledi.

'AB yardıma hazır'

Avrupa Birliği (AB), sel felaketi yaşanan Libya'daki durumu yakından izlediğini, yardım göndermeye hazır olduğunu bildirdi.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Libya'da özellikle ülkenin doğusundaki sel felaketinin yol açtığı ölüm ve yıkımın ardından yaşananlara dair görüntülerden üzüntü duyduğunu belirtti.
Michel, "AB bu felaketten etkilenenlere yardım etmeye hazır." ifadesini kullandı.
Libya sel - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2023
DÜNYA
Libya’nın doğusundaki sel felaketinde ölenlerin sayısı 2 bini geçti
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