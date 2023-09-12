https://sputniknews.com.tr/20230912/libyada-sel-felaketi-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-3-bine-ulasti-1075400854.html
Libya'da sel felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine ulaştı
Libya'da sel felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine ulaştı
Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası nedeniyle sel felaketi yaşanıyor. Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 3 bine ulaştığı belirtildi. 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T10:40+0300
2023-09-12T10:40+0300
2023-09-12T10:57+0300
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Libya'da büyük bir sel felaketi yaşanıyor. Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 3 bine ulaştı.40 yılın en yüksek değeriLibya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, Cebel el-Ahdar bölgelerindeki yağış miktarının yaklaşık 400 milimetreyi gösterdiğini, bunun da 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek değer olduğunu söyledi.'AB yardıma hazır'Avrupa Birliği (AB), sel felaketi yaşanan Libya'daki durumu yakından izlediğini, yardım göndermeye hazır olduğunu bildirdi.AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Libya'da özellikle ülkenin doğusundaki sel felaketinin yol açtığı ölüm ve yıkımın ardından yaşananlara dair görüntülerden üzüntü duyduğunu belirtti.Michel, "AB bu felaketten etkilenenlere yardım etmeye hazır." ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230911/libyada-etkili-olan-sel-felaketi-nedeniyle-3-gunluk-yas-ilan-edildi-bayraklar-yariya-indirildi-1075392216.html
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libya, sel, derne, afet, fırtına
libya, sel, derne, afet, fırtına
Libya'da sel felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine ulaştı
10:40 12.09.2023 (güncellendi: 10:57 12.09.2023) Abone ol
Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası nedeniyle sel felaketi yaşanıyor. Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 3 bine ulaştığı belirtildi.
Libya'da büyük bir sel felaketi yaşanıyor. Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 3 bine ulaştı.
40 yılın en yüksek değeri
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, Cebel el-Ahdar bölgelerindeki yağış miktarının yaklaşık 400 milimetreyi gösterdiğini, bunun da 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek değer olduğunu söyledi.
'AB yardıma hazır'
Avrupa Birliği (AB), sel felaketi yaşanan Libya'daki durumu yakından izlediğini, yardım göndermeye hazır olduğunu bildirdi.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Libya'da özellikle ülkenin doğusundaki sel felaketinin yol açtığı ölüm ve yıkımın ardından yaşananlara dair görüntülerden üzüntü duyduğunu belirtti.
Michel, "AB bu felaketten etkilenenlere yardım etmeye hazır." ifadesini kullandı.