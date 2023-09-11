https://sputniknews.com.tr/20230911/bakan-koca-acikladi-11-kisilik-umke-ve-umke-atak-ekibi-bu-gece-yola-cikiyor-1075394344.html
Bakan Koca açıkladı: 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK ekibi bu gece yola çıkıyor
Bakan Koca açıkladı: 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK ekibi bu gece yola çıkıyor
Sağlık Bakanı Koca, sel felaketi nedeniyle Libya'ya bakanlık olarak ekip ve ekipman gönderdiklerini açıkladı. 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T23:34+0300
2023-09-11T23:34+0300
2023-09-11T23:37+0300
libya
fahrettin koca
sel
türkiye
yardım
insani yardım
tıbbi yardım
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketiyle baş etmeye çalışan Libya için Sağlık Bakanlığı olarak yardım gönderdiklerini sosyal medyadan duyurdu.Bakan Koca yaptığı açıklamada "Libya'da binlerce insanın etkilendiği sel dolayısıyla bakanlık olarak afet bölgesine ekip ve ekipman gönderiyoruz. Tıbbi sarf malzemeleri ve cihazlar, ilaçlar hazırlandı. 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK ekibi bu gece yola çıkıyor. Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230911/libyada-etkili-olan-sel-felaketi-nedeniyle-3-gunluk-yas-ilan-edildi-bayraklar-yariya-indirildi-1075392216.html
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libya, fahrettin koca, sel, yardım, insani yardım, tıbbi yardım
libya, fahrettin koca, sel, yardım, insani yardım, tıbbi yardım
Bakan Koca açıkladı: 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK ekibi bu gece yola çıkıyor
23:34 11.09.2023 (güncellendi: 23:37 11.09.2023) Abone ol
Sağlık Bakanı Koca, sel felaketi nedeniyle Libya'ya bakanlık olarak ekip ve ekipman gönderdiklerini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketiyle baş etmeye çalışan Libya için Sağlık Bakanlığı olarak yardım gönderdiklerini sosyal medyadan duyurdu.
Bakan Koca yaptığı açıklamada "Libya'da binlerce insanın etkilendiği sel dolayısıyla bakanlık olarak afet bölgesine ekip ve ekipman gönderiyoruz. Tıbbi sarf malzemeleri ve cihazlar, ilaçlar hazırlandı. 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK ekibi bu gece yola çıkıyor. Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.