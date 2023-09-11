https://sputniknews.com.tr/20230911/bakan-koca-acikladi-11-kisilik-umke-ve-umke-atak-ekibi-bu-gece-yola-cikiyor-1075394344.html

Bakan Koca açıkladı: 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK ekibi bu gece yola çıkıyor

Bakan Koca açıkladı: 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK ekibi bu gece yola çıkıyor

Sağlık Bakanı Koca, sel felaketi nedeniyle Libya'ya bakanlık olarak ekip ve ekipman gönderdiklerini açıkladı. 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T23:34+0300

2023-09-11T23:34+0300

2023-09-11T23:37+0300

libya

fahrettin koca

sel

türkiye

yardım

insani yardım

tıbbi yardım

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketiyle baş etmeye çalışan Libya için Sağlık Bakanlığı olarak yardım gönderdiklerini sosyal medyadan duyurdu.Bakan Koca yaptığı açıklamada "Libya'da binlerce insanın etkilendiği sel dolayısıyla bakanlık olarak afet bölgesine ekip ve ekipman gönderiyoruz. Tıbbi sarf malzemeleri ve cihazlar, ilaçlar hazırlandı. 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK ekibi bu gece yola çıkıyor. Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230911/libyada-etkili-olan-sel-felaketi-nedeniyle-3-gunluk-yas-ilan-edildi-bayraklar-yariya-indirildi-1075392216.html

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libya, fahrettin koca, sel, yardım, insani yardım, tıbbi yardım