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https://sputniknews.com.tr/20230911/bakan-koca-acikladi-11-kisilik-umke-ve-umke-atak-ekibi-bu-gece-yola-cikiyor-1075394344.html
Bakan Koca açıkladı: 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK ekibi bu gece yola çıkıyor
Bakan Koca açıkladı: 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK ekibi bu gece yola çıkıyor
Sağlık Bakanı Koca, sel felaketi nedeniyle Libya'ya bakanlık olarak ekip ve ekipman gönderdiklerini açıkladı. 11.09.2023, Sputnik Türkiye
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libya
fahrettin koca
sel
türkiye
yardım
insani yardım
tıbbi yardım
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketiyle baş etmeye çalışan Libya için Sağlık Bakanlığı olarak yardım gönderdiklerini sosyal medyadan duyurdu.Bakan Koca yaptığı açıklamada "Libya'da binlerce insanın etkilendiği sel dolayısıyla bakanlık olarak afet bölgesine ekip ve ekipman gönderiyoruz. Tıbbi sarf malzemeleri ve cihazlar, ilaçlar hazırlandı. 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK ekibi bu gece yola çıkıyor. Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230911/libyada-etkili-olan-sel-felaketi-nedeniyle-3-gunluk-yas-ilan-edildi-bayraklar-yariya-indirildi-1075392216.html
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libya, fahrettin koca, sel, yardım, insani yardım, tıbbi yardım
libya, fahrettin koca, sel, yardım, insani yardım, tıbbi yardım

Bakan Koca açıkladı: 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK ekibi bu gece yola çıkıyor

23:34 11.09.2023 (güncellendi: 23:37 11.09.2023)
© AA / HandoutLibya doğusunda sel
Libya doğusunda sel - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2023
© AA / Handout
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Sağlık Bakanı Koca, sel felaketi nedeniyle Libya'ya bakanlık olarak ekip ve ekipman gönderdiklerini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketiyle baş etmeye çalışan Libya için Sağlık Bakanlığı olarak yardım gönderdiklerini sosyal medyadan duyurdu.
Bakan Koca yaptığı açıklamada "Libya'da binlerce insanın etkilendiği sel dolayısıyla bakanlık olarak afet bölgesine ekip ve ekipman gönderiyoruz. Tıbbi sarf malzemeleri ve cihazlar, ilaçlar hazırlandı. 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK ekibi bu gece yola çıkıyor. Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.
Libya sel - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2023
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