https://sputniknews.com.tr/20230911/libyada-etkili-olan-sel-felaketi-nedeniyle-3-gunluk-yas-ilan-edildi-bayraklar-yariya-indirildi-1075392216.html

Libya'da etkili olan sel felaketi nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi: Bayraklar yarıya indirildi

Libya'da etkili olan sel felaketi nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi: Bayraklar yarıya indirildi

Libya Başbakanı Dibeybe ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Yas ilan edilmesinin ardından bayraklar... 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T20:14+0300

2023-09-11T20:14+0300

2023-09-11T20:18+0300

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Libya'da Başbakan Abdulhamid Dibeybe, ülkeyi olumsuz etkileyen sellerle ilgili başkent Trablus'ta olağanüstü gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu.Selden etkilenenlere yardım için gerekli önlemleri almaya devam ettiklerini belirten Dibeybe, tüm yetkililere ve bakanlara doğudaki bölgelerin durumunu gözden geçirme çağrısında bulundu.Gerekli tüm imkanların kullanılması için devlet kurum ve kuruluşlarına talimat verdiğini aktaran Dibeybe, ülkede 3 gün yas ilan edildiğini söyledi.Dibeybe, dış kaynaklı bölünmelerin, kendilerini, selden etkilenen bölgelere yardım etmekten alıkoyamayacağını ifade ederek, Libya halkına karşı görevlerini yerine getireceklerinin altını çizdi.Libya'nın doğusunda, Orta Akdeniz'de etkili olan 'Daniel' fırtınası nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetmişti.Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.Olumsuz hava şartları Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

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