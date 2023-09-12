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Bakan Tekin'den öğretmen atamaları ve mülakat açıklaması
Bakan Tekin'den öğretmen atamaları ve mülakat açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin soruları yanıtladı. Tekin, mülakatların kamera kaydı altına... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T11:54+0300
2023-09-12T11:54+0300
türkiye
öğretmen
atama
öğretmen atamaları
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Habertürk canlı yayınında 2023-2024 yeni eğitim-öğretim yılını değerlendirdi ve soruları yanıtladı.Öğretmen alımlarında yapılacak mülakatların kamera kaydı altına alınacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Her bir öğretmen adayı arkadaşımızdan tesadüfi örneklem yoluyla elektronik ortamda hazırlanmış soru sorulacak. Öğrencilere ders anlatır gibi anlatacak. Karşısında arkadaşlarımız olacak, aralarında uzman ve başöğretmenden oluşan komisyon. Sürecin sonucunda öğretmen arkadaşlarımızın neyi ölçeceğine dair kılavuzumuz var" dedi.Tekin sözlerini şöyle sürdürdü:Yönetmeliğe ilişkin ayrıntıları paylaştıTekin, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle ilgili değişiklikleri de anlattı."Sınıf tekrarı" konusunun öğretmenler tarafından da dile getirildiğine dikkati çeken Tekin, "Sınıf tekrarı hem öğrencinin eğitim öğretim sürecinin sağlıklı işlemesi hem de öğretmen arkadaşlarımızın kendi mesleklerini sağlıklı bir şekilde icra edebilmeleri açısından önemli" değerlendirmesinde bulundu.Bakan Tekin, açık öğretime geçişlerle ilgili yapılan düzenlemelere ilişkin, "Bunun aslında bir sürü sebebi var. Bir tanesi biraz bu merdiven altı kurslara yoğun bir şekilde yönelme olayı gördüğümüz için buna engel olmak istedik. İkincisi biz çocuklara yani Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okulların müfredatı, okul öncesinden başlayıp 12. sınıfla tamamlanan ve birbiriyle ilişkili bir periyot. Dolayısıyla 9 yıl, 10 yıl devam eden çocuğun 11 ve 12'de bu sürecin dışına çıkmış olması bizim açımızdan bir risk. Bizim için asıl olan şey çocuklarımızı örgün eğitim kapsamında değerlendirmek. Açık öğretim ya da açık lise dediğimiz şey aslında kurgusal olarak örgün eğitimin dışında kalmış bir şekilde ya da başka tür gerekçeleri de başta sağlık olmak üzere, örgün eğitim alamayacak çocuklarımız için bir imkan olarak kurgulanmış. Yoksa normal okula gidebilecek, örgün eğitime devam edebilecek çocuklar gittiği an zaten eğitim öğretim sistemi sekteye uğramış demektir. Bu da bizim için önemli bir şey. Biz bize emanet edilen çocukları en iyi şekilde yetiştirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.Milli Eğitim Bakanı Tekin, deprem bölgelerinde yıkılan özel okullar ve burada çalışanlara ilişkin de öneriler silsilesi oluşturarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile paylaştıklarını söyledi.Öğretmen atamalarıAtama bekleyen öğretmenlerle ilgili soru üzerine Tekin, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230905/milli-egitim-bakani-tekinden-ozel-okullardaki--servis-ve-yemek-ucretlerine-iliskin-aciklama--1075197491.html
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öğretmen, atama, öğretmen atamaları
öğretmen, atama, öğretmen atamaları

Bakan Tekin'den öğretmen atamaları ve mülakat açıklaması

11:54 12.09.2023
© AAÖğretmen
Öğretmen - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© AA
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin soruları yanıtladı. Tekin, mülakatların kamera kaydı altına alınacağını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Habertürk canlı yayınında 2023-2024 yeni eğitim-öğretim yılını değerlendirdi ve soruları yanıtladı.
Öğretmen alımlarında yapılacak mülakatların kamera kaydı altına alınacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Her bir öğretmen adayı arkadaşımızdan tesadüfi örneklem yoluyla elektronik ortamda hazırlanmış soru sorulacak. Öğrencilere ders anlatır gibi anlatacak. Karşısında arkadaşlarımız olacak, aralarında uzman ve başöğretmenden oluşan komisyon. Sürecin sonucunda öğretmen arkadaşlarımızın neyi ölçeceğine dair kılavuzumuz var" dedi.
Tekin sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sonrasında da 45 dakikanın son kısmı öğretmen adayı arkadaşımız kendi sınavıyla ilgili olarak bir yazılı cevap da verecek. Mülakatın içerisinde kayıt olması açısından. Bütün sınav kamera kaydıyla kayıt altına alınacak."

Yönetmeliğe ilişkin ayrıntıları paylaştı

Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle ilgili değişiklikleri de anlattı.
"Sınıf tekrarı" konusunun öğretmenler tarafından da dile getirildiğine dikkati çeken Tekin, "Sınıf tekrarı hem öğrencinin eğitim öğretim sürecinin sağlıklı işlemesi hem de öğretmen arkadaşlarımızın kendi mesleklerini sağlıklı bir şekilde icra edebilmeleri açısından önemli" değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Tekin, açık öğretime geçişlerle ilgili yapılan düzenlemelere ilişkin, "Bunun aslında bir sürü sebebi var. Bir tanesi biraz bu merdiven altı kurslara yoğun bir şekilde yönelme olayı gördüğümüz için buna engel olmak istedik. İkincisi biz çocuklara yani Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okulların müfredatı, okul öncesinden başlayıp 12. sınıfla tamamlanan ve birbiriyle ilişkili bir periyot. Dolayısıyla 9 yıl, 10 yıl devam eden çocuğun 11 ve 12'de bu sürecin dışına çıkmış olması bizim açımızdan bir risk. Bizim için asıl olan şey çocuklarımızı örgün eğitim kapsamında değerlendirmek. Açık öğretim ya da açık lise dediğimiz şey aslında kurgusal olarak örgün eğitimin dışında kalmış bir şekilde ya da başka tür gerekçeleri de başta sağlık olmak üzere, örgün eğitim alamayacak çocuklarımız için bir imkan olarak kurgulanmış. Yoksa normal okula gidebilecek, örgün eğitime devam edebilecek çocuklar gittiği an zaten eğitim öğretim sistemi sekteye uğramış demektir. Bu da bizim için önemli bir şey. Biz bize emanet edilen çocukları en iyi şekilde yetiştirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Tekin, deprem bölgelerinde yıkılan özel okullar ve burada çalışanlara ilişkin de öneriler silsilesi oluşturarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile paylaştıklarını söyledi.

Öğretmen atamaları

Atama bekleyen öğretmenlerle ilgili soru üzerine Tekin, şunları kaydetti:
"Milli Eğitim Bakanı olarak aramıza yeni öğretmenlerin gelmesini arzu ediyorum, istiyorum. Bizim hesaplamalarımıza göre ihtiyaç duyduğumuz rakamları Hazine ve Maliye Bakanımızla, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığıyla paylaştık. Nihayetinde bütçeyi oluşturan mekanizmalar orada. Şimdi 2024 bütçesi oluşacak. Bize 2024 bütçesi içerisinde toplam kamuya ne kadar personel istihdam edileceğine dair bir rakam ortaya çıkacak. Ardından da bizimle şunu paylaşacaklar. Denecek ki; 'Biz oluşturulan bu rakamın içerisinden sizinle şu kadar öğretmen istihdam etmeniz konusunda size yetki vereceğiz' diyecekler. Biz de onun üzerine hareket edeceğiz. Şimdi bir rakam söylemek mümkün değil ancak ben şunu söyleyeyim; biz bu yıl öğretmen arkadaşlarımızın istihdamıyla ilgili süreçte mülakat sürecini düzgün bir mülakat prosesine dönüştürmek istediğimiz için biraz uzun zaman alacağız."
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
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Bakan Tekin'den öğretmen atamaları ve okullarda cep telefonu kullanımıyla ilgili açıklama
5 Eylül, 10:23
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