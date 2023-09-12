https://sputniknews.com.tr/20230912/bakan-tekinden-ogretmen-atamalari-ve-mulakat-aciklamasi-1075404296.html

Bakan Tekin'den öğretmen atamaları ve mülakat açıklaması

Bakan Tekin'den öğretmen atamaları ve mülakat açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin soruları yanıtladı. Tekin, mülakatların kamera kaydı altına... 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T11:54+0300

2023-09-12T11:54+0300

2023-09-12T11:54+0300

türkiye

öğretmen

atama

öğretmen atamaları

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/04/1073138659_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8d1680640e2bd5c8cf66d4946099d478.jpg

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Habertürk canlı yayınında 2023-2024 yeni eğitim-öğretim yılını değerlendirdi ve soruları yanıtladı.Öğretmen alımlarında yapılacak mülakatların kamera kaydı altına alınacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Her bir öğretmen adayı arkadaşımızdan tesadüfi örneklem yoluyla elektronik ortamda hazırlanmış soru sorulacak. Öğrencilere ders anlatır gibi anlatacak. Karşısında arkadaşlarımız olacak, aralarında uzman ve başöğretmenden oluşan komisyon. Sürecin sonucunda öğretmen arkadaşlarımızın neyi ölçeceğine dair kılavuzumuz var" dedi.Tekin sözlerini şöyle sürdürdü:Yönetmeliğe ilişkin ayrıntıları paylaştıTekin, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle ilgili değişiklikleri de anlattı."Sınıf tekrarı" konusunun öğretmenler tarafından da dile getirildiğine dikkati çeken Tekin, "Sınıf tekrarı hem öğrencinin eğitim öğretim sürecinin sağlıklı işlemesi hem de öğretmen arkadaşlarımızın kendi mesleklerini sağlıklı bir şekilde icra edebilmeleri açısından önemli" değerlendirmesinde bulundu.Bakan Tekin, açık öğretime geçişlerle ilgili yapılan düzenlemelere ilişkin, "Bunun aslında bir sürü sebebi var. Bir tanesi biraz bu merdiven altı kurslara yoğun bir şekilde yönelme olayı gördüğümüz için buna engel olmak istedik. İkincisi biz çocuklara yani Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okulların müfredatı, okul öncesinden başlayıp 12. sınıfla tamamlanan ve birbiriyle ilişkili bir periyot. Dolayısıyla 9 yıl, 10 yıl devam eden çocuğun 11 ve 12'de bu sürecin dışına çıkmış olması bizim açımızdan bir risk. Bizim için asıl olan şey çocuklarımızı örgün eğitim kapsamında değerlendirmek. Açık öğretim ya da açık lise dediğimiz şey aslında kurgusal olarak örgün eğitimin dışında kalmış bir şekilde ya da başka tür gerekçeleri de başta sağlık olmak üzere, örgün eğitim alamayacak çocuklarımız için bir imkan olarak kurgulanmış. Yoksa normal okula gidebilecek, örgün eğitime devam edebilecek çocuklar gittiği an zaten eğitim öğretim sistemi sekteye uğramış demektir. Bu da bizim için önemli bir şey. Biz bize emanet edilen çocukları en iyi şekilde yetiştirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.Milli Eğitim Bakanı Tekin, deprem bölgelerinde yıkılan özel okullar ve burada çalışanlara ilişkin de öneriler silsilesi oluşturarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile paylaştıklarını söyledi.Öğretmen atamalarıAtama bekleyen öğretmenlerle ilgili soru üzerine Tekin, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230905/milli-egitim-bakani-tekinden-ozel-okullardaki--servis-ve-yemek-ucretlerine-iliskin-aciklama--1075197491.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

öğretmen, atama, öğretmen atamaları