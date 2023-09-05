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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel okullardaki servis ve yemek ücretlerine ilişkin açıklama
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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel okullardaki servis ve yemek ücretlerine ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel okullardaki servis ve yemek ücretlerine ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul devamları ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcı olduklarını belirterek yönetmeliğin yayın sürecinde olduğunu bildirdi. Yeni... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T10:23+0300
2023-09-05T10:43+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AA Editör Masası’nda eğitim gündemine ilişkin sorulara yanıt verdi. Bakan Tekin, "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık" dedi.Tekin, okullarda isteğe bağlı bağış olabileceğine ancak zorunlu kayıt ücreti olmadığına dikkat çekerek, "Böyle bir usul asla yok, ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.Cep telefonu kullanımıTekin ayrıca, öğrencilerin cep telefonlarını derse girmeden teslim edeceklerini, öğretmenlerin de kötü örnek olmamaları adına sınıfa telefonla girmeyeceğini bildirdi.Bakan Tekin devamsızlıkla ilgili, "Okul devamları ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcıyız. Bunun eğitim öğretim sürecini sekteye uğratan sorunlardan olduğunu düşünüyoruz. Yönetmeliğimiz yayın sürecinde" dedi.
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meb, milli eğitim bakanlığı (meb)
meb, milli eğitim bakanlığı (meb)

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel okullardaki servis ve yemek ücretlerine ilişkin açıklama

10:23 05.09.2023 (güncellendi: 10:43 05.09.2023)
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul devamları ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcı olduklarını belirterek yönetmeliğin yayın sürecinde olduğunu bildirdi. Yeni dönemde öğrencilerin derse girmeden önce cep telefonlarını teslim edeceklerini söyleyen Bakan Tekin, öğretmenlerin de kötü örnek olmamaları adına sınıfa telefonla girmeyeceğini belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AA Editör Masası’nda eğitim gündemine ilişkin sorulara yanıt verdi. Bakan Tekin, "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık" dedi.
Tekin, okullarda isteğe bağlı bağış olabileceğine ancak zorunlu kayıt ücreti olmadığına dikkat çekerek, "Böyle bir usul asla yok, ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cep telefonu kullanımı

Tekin ayrıca, öğrencilerin cep telefonlarını derse girmeden teslim edeceklerini, öğretmenlerin de kötü örnek olmamaları adına sınıfa telefonla girmeyeceğini bildirdi.
Bakan Tekin devamsızlıkla ilgili, "Okul devamları ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcıyız. Bunun eğitim öğretim sürecini sekteye uğratan sorunlardan olduğunu düşünüyoruz. Yönetmeliğimiz yayın sürecinde" dedi.
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