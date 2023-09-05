https://sputniknews.com.tr/20230905/milli-egitim-bakani-tekinden-ozel-okullardaki--servis-ve-yemek-ucretlerine-iliskin-aciklama--1075197491.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel okullardaki servis ve yemek ücretlerine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel okullardaki servis ve yemek ücretlerine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul devamları ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcı olduklarını belirterek yönetmeliğin yayın sürecinde olduğunu bildirdi. Yeni... 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T10:23+0300

2023-09-05T10:23+0300

2023-09-05T10:43+0300

türkiye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AA Editör Masası’nda eğitim gündemine ilişkin sorulara yanıt verdi. Bakan Tekin, "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık" dedi.Tekin, okullarda isteğe bağlı bağış olabileceğine ancak zorunlu kayıt ücreti olmadığına dikkat çekerek, "Böyle bir usul asla yok, ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.Cep telefonu kullanımıTekin ayrıca, öğrencilerin cep telefonlarını derse girmeden teslim edeceklerini, öğretmenlerin de kötü örnek olmamaları adına sınıfa telefonla girmeyeceğini bildirdi.Bakan Tekin devamsızlıkla ilgili, "Okul devamları ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcıyız. Bunun eğitim öğretim sürecini sekteye uğratan sorunlardan olduğunu düşünüyoruz. Yönetmeliğimiz yayın sürecinde" dedi.

türkiye

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meb, milli eğitim bakanlığı (meb)