https://sputniknews.com.tr/20230910/fas-adalet-bakani-depremde-cok-sayida-koy-tamamen-yok-oldu-1075364301.html

Fas Adalet Bakanı: Depremde çok sayıda köy tamamen yok oldu

Fas Adalet Bakanı: Depremde çok sayıda köy tamamen yok oldu

Fas Adalet Bakanı Abdüllatif Vehbi, 7 büyüklüğündeki depremle sarsılan ülkesindeki birçok köyün tamamen yok olduğunu ifade etti. 10.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-10T18:34+0300

2023-09-10T18:34+0300

2023-09-10T18:34+0300

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fas

deprem

köy

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Fas basınına göre, Adalet Bakanı Vehbi, telefonla bağlandığı yerel bir televizyon kanalında, yıkıcı depremin merkez üssü çevresinde bulunan bazı köylerin tamamen yok olduğunu ifade etti.Vehbi, ülkenin güneybatısındaki Tarudant kentinde bazıları tarihi olan çok sayıda eski mahallenin ciddi şekilde hasar gördüğüne dikkati çekerek, yetkililerin depremden etkilenen bölgelerde evlerine dönemeyen bölge sakinlerini barındırmak için çalıştığını kaydetti.Önceliklerinin temel hizmetleri sağlamaya çalışmak olduğunu vurgulayan Vehbi, deprem nedeniyle kapanan Tarudant kenti çevresindeki yerleşim yerlerine uzanan yolları açma çalışmalarının da sürdüğünü aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20230910/fas-saglik-bakanligi-yetkilisi-el-haouzda-arama-kurtarma-calismalari-devam-ediyor-1075362999.html

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