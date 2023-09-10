https://sputniknews.com.tr/20230910/fas-adalet-bakani-depremde-cok-sayida-koy-tamamen-yok-oldu-1075364301.html
Fas Adalet Bakanı: Depremde çok sayıda köy tamamen yok oldu
Fas Adalet Bakanı: Depremde çok sayıda köy tamamen yok oldu
Fas Adalet Bakanı Abdüllatif Vehbi, 7 büyüklüğündeki depremle sarsılan ülkesindeki birçok köyün tamamen yok olduğunu ifade etti. 10.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-10T18:34+0300
2023-09-10T18:34+0300
2023-09-10T18:34+0300
dünya
fas
deprem
köy
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Fas basınına göre, Adalet Bakanı Vehbi, telefonla bağlandığı yerel bir televizyon kanalında, yıkıcı depremin merkez üssü çevresinde bulunan bazı köylerin tamamen yok olduğunu ifade etti.Vehbi, ülkenin güneybatısındaki Tarudant kentinde bazıları tarihi olan çok sayıda eski mahallenin ciddi şekilde hasar gördüğüne dikkati çekerek, yetkililerin depremden etkilenen bölgelerde evlerine dönemeyen bölge sakinlerini barındırmak için çalıştığını kaydetti.Önceliklerinin temel hizmetleri sağlamaya çalışmak olduğunu vurgulayan Vehbi, deprem nedeniyle kapanan Tarudant kenti çevresindeki yerleşim yerlerine uzanan yolları açma çalışmalarının da sürdüğünü aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20230910/fas-saglik-bakanligi-yetkilisi-el-haouzda-arama-kurtarma-calismalari-devam-ediyor-1075362999.html
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fas, deprem, köy
Fas Adalet Bakanı: Depremde çok sayıda köy tamamen yok oldu
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Fas Adalet Bakanı Abdüllatif Vehbi, 7 büyüklüğündeki depremle sarsılan ülkesindeki birçok köyün tamamen yok olduğunu ifade etti.
Fas basınına göre, Adalet Bakanı Vehbi, telefonla bağlandığı yerel bir televizyon kanalında, yıkıcı depremin merkez üssü çevresinde bulunan bazı köylerin tamamen yok olduğunu ifade etti.
Vehbi, ülkenin güneybatısındaki Tarudant kentinde bazıları tarihi olan çok sayıda eski mahallenin ciddi şekilde hasar gördüğüne dikkati çekerek, yetkililerin depremden etkilenen bölgelerde evlerine dönemeyen bölge sakinlerini barındırmak için çalıştığını kaydetti.
Önceliklerinin temel hizmetleri sağlamaya çalışmak olduğunu vurgulayan Vehbi, deprem nedeniyle kapanan Tarudant kenti çevresindeki yerleşim yerlerine uzanan yolları açma çalışmalarının da sürdüğünü aktardı.