https://sputniknews.com.tr/20230910/fas-saglik-bakanligi-yetkilisi-el-haouzda-arama-kurtarma-calismalari-devam-ediyor-1075362999.html
Fas Sağlık Bakanlığı yetkilisi: El Haouz’da arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor
Fas Sağlık Bakanlığı yetkilisi: El Haouz’da arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor
Fas Sağlık Bakanlığı'nın depremin etkisinde kalan Marrakesh-Tensift-El Haouz bölgesindeki temsilcisi Mevlai Abdelmalek el-Mansuri, bölgedeki durumun sağlık... 10.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-10T17:11+0300
2023-09-10T17:11+0300
2023-09-10T17:12+0300
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Fas Sağlık Bakanlığı bölge temsilcisi el-Mansuri, Radyo Sputnik’e demecinde bölgedeki durumun sağlık bakımından istikrarlı olduğunu, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, tüm doktorların, sağlık ekiplerinin ve acil servislerin sürekli olarak alarm halinde olduklarını ifade etti.El-Mansuri, ‘yerel yetkililerin, Kraliyet Silahlı Kuvvetleri tugayının ve yardımcı kuvvetlerin vatandaşlara yardım ve depremde kaybolanları arama-kurtarma çalışmalarına dahil olduklarını, ayrıca Fas'ın çeşitli bölgelerinden sağlık ekiplerinin, sivil toplum temsilcilerinin ve askeri hastanelerin de bu kişilere katıldığını’ anlattı.“Şu anda hastanelerde bulunanların tedavileri sürüyor, cerrahi müdahale yapılması gerekenler sağlık ekiplerinden gerekli yardımı alıyor, geri kalanlar ise üniversite hastanesine sevk ediliyor” diyen yetkili, yıkıcı depremin yaşandığı bölgeye ilaç ve gereçler dahil olmak üzere gerekli tüm malzemeleri gönderen Fas Sağlık Bakanlığı'nın çabalarından övgü ile bahsetti.El-Mansuri, can kayıplarındaki artışı dar sokaklar ve kaotik yapılaşma nedeniyle bazı bölgelere ulaşımın zor olmasına, ayrıca depremin tek bir alanla sınırlı kalmayıp birçok alanı etkilemesine bağladı.
https://sputniknews.com.tr/20230910/1755ten-beri-en-siddetli-depremini-yasayan-fasta-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-2-bini-asti-1075356600.html
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Fas Sağlık Bakanlığı yetkilisi: El Haouz’da arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor
17:11 10.09.2023 (güncellendi: 17:12 10.09.2023) Abone ol
Özel
Fas Sağlık Bakanlığı'nın depremin etkisinde kalan Marrakesh-Tensift-El Haouz bölgesindeki temsilcisi Mevlai Abdelmalek el-Mansuri, bölgedeki durumun sağlık bakımından istikrarlı olduğunu, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Fas Sağlık Bakanlığı bölge temsilcisi el-Mansuri, Radyo Sputnik’e demecinde bölgedeki durumun sağlık bakımından istikrarlı olduğunu, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, tüm doktorların, sağlık ekiplerinin ve acil servislerin sürekli olarak alarm halinde olduklarını ifade etti.
El-Mansuri, ‘yerel yetkililerin, Kraliyet Silahlı Kuvvetleri tugayının ve yardımcı kuvvetlerin vatandaşlara yardım ve depremde kaybolanları arama-kurtarma çalışmalarına dahil olduklarını, ayrıca Fas'ın çeşitli bölgelerinden sağlık ekiplerinin, sivil toplum temsilcilerinin ve askeri hastanelerin de bu kişilere katıldığını’ anlattı.
“Şu anda hastanelerde bulunanların tedavileri sürüyor, cerrahi müdahale yapılması gerekenler sağlık ekiplerinden gerekli yardımı alıyor, geri kalanlar ise üniversite hastanesine sevk ediliyor” diyen yetkili, yıkıcı depremin yaşandığı bölgeye ilaç ve gereçler dahil olmak üzere gerekli tüm malzemeleri gönderen Fas Sağlık Bakanlığı'nın çabalarından övgü ile bahsetti.
El-Mansuri, can kayıplarındaki artışı dar sokaklar ve kaotik yapılaşma nedeniyle bazı bölgelere ulaşımın zor olmasına, ayrıca depremin tek bir alanla sınırlı kalmayıp birçok alanı etkilemesine bağladı.