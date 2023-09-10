https://sputniknews.com.tr/20230910/bakan-koca-acikladi-40-kisilik-umke-ve-umke-atak-personeli-hazir-bekletiliyor-1075364984.html
Bakan Koca açıkladı: 40 kişilik UMKE ve UMKE ATAK personeli hazır bekletiliyor
Bakan Koca açıkladı: 40 kişilik UMKE ve UMKE ATAK personeli hazır bekletiliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fas'ın Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, travma eğitimi almış 40 kişilik UMKE ve UMKE ATAK... 10.09.2023, Sputnik Türkiye
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2023-09-10T19:17+0300
fas
türkiye
deprem
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Faslı kardeşlerimiz için hazırız" sözlerini sarf ederek, Fas'ın Marakeş şehrinde yaşanan ve şiddeti sonradan 7 olarak açıklanan deprem sebebiyle Sağlık Bakanlığınca deprem bölgesine ekip ve ekipman gönderilmesi için görüşmelerin başlatıldığını belirtti.Acil müdahale üniteleri, jeneratörler, tıbbi sarf malzemeleri, ilaçlar ve gerekli tıbbi cihazların hazırlandığı bilgisini veren Koca, "Travma eğitimi almış 40 kişilik UMKE ve UMKE ATAK personeli, bölgeye görevlendirilmek üzere hazırda bekletilmektedir" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230910/fas-adalet-bakani-depremde-cok-sayida-koy-tamamen-yok-oldu-1075364301.html
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fas, deprem, fahrettin koca
fas, deprem, fahrettin koca
Bakan Koca açıkladı: 40 kişilik UMKE ve UMKE ATAK personeli hazır bekletiliyor
19:15 10.09.2023 (güncellendi: 19:17 10.09.2023) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fas'ın Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, travma eğitimi almış 40 kişilik UMKE ve UMKE ATAK personelinin, bölgeye görevlendirilmek üzere hazırda bekletildiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Faslı kardeşlerimiz için hazırız" sözlerini sarf ederek, Fas'ın Marakeş şehrinde yaşanan ve şiddeti sonradan 7 olarak açıklanan deprem sebebiyle Sağlık Bakanlığınca deprem bölgesine ekip ve ekipman gönderilmesi için görüşmelerin başlatıldığını belirtti.
Acil müdahale üniteleri, jeneratörler, tıbbi sarf malzemeleri, ilaçlar ve gerekli tıbbi cihazların hazırlandığı bilgisini veren Koca, "Travma eğitimi almış 40 kişilik UMKE ve UMKE ATAK personeli, bölgeye görevlendirilmek üzere hazırda bekletilmektedir" ifadesini kullandı.