Süper Lig'de 5-18. haftaların programı açıklandı.Buna göre derbi tarihleri de belli oldu.17 Eylül Pazar20.00 Trabzonspor - Beşiktaş21 Ekim Cumartesi19.00 Galatasaray - Beşiktaş4 Kasım CumartesiFenerbahçe - Trabzonspor9 Aralık CumartesiBeşiktaş - Fenerbahçe24 Aralık PazarFenerbahçe - Galatasaray

TFF, Trendyol Süper Lig'deki 5'ten 18. haftaya kadar olan maçların programını açıkladı. Galatasaray - Beşiktaş, Fenerbahçe - Trabzonspor, Beşiktaş - Fenerbahçe... 08.09.2023, Sputnik Türkiye

TFF, Süper Lig'de 14 haftalık programı açıkladı: Derbi tarihleri belli oldu

© AA Süper Lig © AA

Abone ol

TFF, Trendyol Süper Lig'deki 5'ten 18. haftaya kadar olan maçların programını açıkladı. Galatasaray - Beşiktaş, Fenerbahçe - Trabzonspor, Beşiktaş - Fenerbahçe ve Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinin tarihleri belli oldu.