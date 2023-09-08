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Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası'nın Türkiye kararına ilişkin açıklama: 'Bu, OVP'nin bir başka onayı'
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TFF, Süper Lig'de 14 haftalık programı açıkladı: Derbi tarihleri belli oldu
TFF, Süper Lig'de 14 haftalık programı açıkladı: Derbi tarihleri belli oldu
TFF, Trendyol Süper Lig'deki 5'ten 18. haftaya kadar olan maçların programını açıkladı. Galatasaray - Beşiktaş, Fenerbahçe - Trabzonspor, Beşiktaş - Fenerbahçe... 08.09.2023, Sputnik Türkiye
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Süper Lig'de 5-18. haftaların programı açıklandı.Buna göre derbi tarihleri de belli oldu.17 Eylül Pazar20.00 Trabzonspor - Beşiktaş21 Ekim Cumartesi19.00 Galatasaray - Beşiktaş4 Kasım CumartesiFenerbahçe - Trabzonspor9 Aralık CumartesiBeşiktaş - Fenerbahçe24 Aralık PazarFenerbahçe - Galatasaray
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fenerbahçe, beşiktaş, galatasaray
fenerbahçe, beşiktaş, galatasaray

TFF, Süper Lig'de 14 haftalık programı açıkladı: Derbi tarihleri belli oldu

17:18 08.09.2023
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Süper Lig - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2023
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TFF, Trendyol Süper Lig'deki 5'ten 18. haftaya kadar olan maçların programını açıkladı. Galatasaray - Beşiktaş, Fenerbahçe - Trabzonspor, Beşiktaş - Fenerbahçe ve Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinin tarihleri belli oldu.
Süper Lig'de 5-18. haftaların programı açıklandı.
Buna göre derbi tarihleri de belli oldu.

17 Eylül Pazar
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş

21 Ekim Cumartesi
19.00 Galatasaray - Beşiktaş

4 Kasım Cumartesi
Fenerbahçe - Trabzonspor

9 Aralık Cumartesi
Beşiktaş - Fenerbahçe

24 Aralık Pazar
Fenerbahçe - Galatasaray
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