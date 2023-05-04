https://sputniknews.com.tr/20230504/pfdk-4-super-lig-takimina-para-cezasi-verdi-1070638355.html

PFDK, 4 Süper Lig takımına para cezası verdi

PFDK, 4 Süper Lig takımına para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi. 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T23:52+0300

2023-05-04T23:52+0300

2023-05-04T23:52+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

ceza

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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Galatasaray ile oynanan derbi maçta yaşanan çeşitli ihlaller sebebiyle toplam 580 bin lira para cezası aldı.Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanlarından Emre Kocadağ'a 52 bin, Serhan Çetinsaya'ya ise 21 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 50 bin lira para cezası verildi.PFDK, Arabam.com Konyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Trabzonspor'a 276 bin lira para cezası uyguladı.Aynı maçta kırmızı kart gören bordo-mavili oyuncu Anastasios Bakasetas'ın 2 resmi müsabakadan men cezası alması kararlaştırıldı.Kurul, Fenerbahçe'ye 510 bin lira para cezası verirken, kulüp başkanı Ali Koç'un herhangi bir ceza tayinine yer olmadığı kararına vardı.Kurul, Bitexen Giresunspor'a ise 40 bin lira para cezası verdi.

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türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), ceza