https://sputniknews.com.tr/20230908/-stoltenberg-yarim-milyon-ukrayna-askerinin-oldugunu-sessizligiyle-teyit-etti-1075306935.html
‘Stoltenberg, yarım milyon Ukrayna askerinin öldüğünü sessizliğiyle teyit etti’
‘Stoltenberg, yarım milyon Ukrayna askerinin öldüğünü sessizliğiyle teyit etti’
DHC liderinin danışmanı Gagin, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in yarım milyon Ukraynalı askerin öldüğünü sessizliğiyle teyit ettiğini belirtti. 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T17:45+0300
2023-09-08T17:45+0300
2023-09-08T17:45+0300
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) liderinin danışmanı Yan Gagin, Sputnik’e demecinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Avrupa Parlamentosu üyesinin sorusunu yanıtsız bırakmakla Ukrayna'nın askeri çatışma sırasında yarım milyon asker kaybettiğini fiilen teyit ettiğini söyledi.Gagin, “Avrupa Parlamentosu’ndaki oturumda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki askeri çatışma sırasında yarım milyon Ukraynalı askerin öldüğünü sessizliğiyle teyit etti. Aynı zamanda, ‘kimse bunun kolay ve basit olacağına, Rusların savunmalarını sağlam bir şekilde inşa edeceği sözünü vermedi’ dedi. Bu soğukkanlılık sanki birilerinin Ukrayna topraklarını bir şey ya da birileri için nüfusundan arındırmaya çalıştığına işaret ediyor. Bekleyelim, görelim” dedi.Daha önce İrlandalı parlamenter Claire Daly, Avrupa Parlamentosu’ndaki bir oturumda NATO Genel Sekreteri'nin ‘Ukrayna'nın yavaş yavaş topraklarını geri aldığı’ yönündeki sözlerinin doğru olmadığını. yarım milyon insanın öldüğünü ve hatta Ukrayna’nın seferberlik sırasında engellilere bile celp gönderdiğini ifade etmişti.Buna karşılık Stoltenberg, “Hiç kimse bunun kolay olacağını söylemedi. En başından beri bunun kanlı ve zor bir karşı saldırı olacağı açıktı" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230908/musktan-x-platformuyla-ilgili-rusya-propagandasi-aciklamasi-1075306736.html
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nato, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, jens stoltenberg
‘Stoltenberg, yarım milyon Ukrayna askerinin öldüğünü sessizliğiyle teyit etti’
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DHC liderinin danışmanı Gagin, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in yarım milyon Ukraynalı askerin öldüğünü sessizliğiyle teyit ettiğini belirtti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) liderinin danışmanı Yan Gagin, Sputnik’e demecinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Avrupa Parlamentosu üyesinin sorusunu yanıtsız bırakmakla Ukrayna'nın askeri çatışma sırasında yarım milyon asker kaybettiğini fiilen teyit ettiğini söyledi.
Gagin, “Avrupa Parlamentosu’ndaki oturumda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki askeri çatışma sırasında yarım milyon Ukraynalı askerin öldüğünü sessizliğiyle teyit etti. Aynı zamanda, ‘kimse bunun kolay ve basit olacağına, Rusların savunmalarını sağlam bir şekilde inşa edeceği sözünü vermedi’ dedi. Bu soğukkanlılık sanki birilerinin Ukrayna topraklarını bir şey ya da birileri için nüfusundan arındırmaya çalıştığına işaret ediyor. Bekleyelim, görelim” dedi.
Daha önce İrlandalı parlamenter Claire Daly, Avrupa Parlamentosu’ndaki bir oturumda NATO Genel Sekreteri'nin ‘Ukrayna'nın yavaş yavaş topraklarını geri aldığı’ yönündeki sözlerinin doğru olmadığını. yarım milyon insanın öldüğünü ve hatta Ukrayna’nın seferberlik sırasında engellilere bile celp gönderdiğini ifade etmişti.
Buna karşılık Stoltenberg, “Hiç kimse bunun kolay olacağını söylemedi. En başından beri bunun kanlı ve zor bir karşı saldırı olacağı açıktı" ifadelerini kullanmıştı.