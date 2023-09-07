https://sputniknews.com.tr/20230907/ukrayna-basini-yeni-savunma-bakanina-dava-acilabilir-1075270898.html
Ukrayna basını: Yeni savunma bakanına dava açılabilir
Ukrayna basını: Yeni savunma bakanına dava açılabilir
Ukrayna’da yayınlanan haber ve analiz sitesi Komentari, göreve yeni getirilen savunma bakanı aleyhine dava açılabileceğini yazdı. 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T14:48+0300
2023-09-07T14:48+0300
2023-09-07T14:48+0300
ukrayna krizi
soruşturma
ukrayna
ukrayna krizi
rustem umerov
ulusal polis teşkilatı
ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
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Habere göre Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), savunma bakanı görevine yeni atanan eski Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Rustem Umerov aleyhine ceza davası açabilecek.Haberde, “Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Mahkemesi, NABU'ya Ukrayna Savunma Bakanı görevine atanan Devlet Mülkiyet Fonu eski başkanı Rustem Umerov aleyhine ceza davası açması talimatı verdi. Bu, Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Mahkemesi’nin elimizdeki 25 Ağustos tarihli kararında belirtiliyor” ifadelerine yer verildi.Habere göre, şikayet içeriğinden 18 Ağustos 2023 tarihinde NABU'ya, Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Rustem Umerov'un, birinci yardımcısının ve yardımcısının ‘gücünü kötüye kullanarak, kurumun çıkarlarına aykırı olarak hareket ederek ve yetkilerini aşarak devlet mülkiyetinin çalınması ile ilgili gerçekleri örtbas etmeyi amaçlayan eylemlerde bulunduklarına’, yani ‘Centrenergo’ yöneticisine bağlı firmalara piyasa fiyatının altında elektrik sattıklarına dair başvuru yapıldığı anlaşılıyor.Mahkeme kararından alıntı yapılan haberde, “Soruşturma hakimine göre, cezai suçların işlenmesine ilişkin başvuru, cezai suçların işlendiğine işaret edebilecek koşullar içermekte ve soruşturma müfettişine göre bu koşulların cezai süreç yoluyla doğrulanması gerekmektedir” denildi ve NABU yetkilisine duruşma öncesi soruşturma başlatma talimatı verildi.Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu yönetimi ile ilgili daha önce de soruşturma yapıldığı hatırlatılan haberde, Ulusal Polis Teşkilatı'nın, yetkililer tarafından cezai suçun işlenmesine yönelik objektif ve yeterli delillerin oluşturulması ve faillerin adalet önüne çıkarılması amacıyla soruşturma faaliyetleri yürüttüğü ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230831/ingiltere-savunma-bakani-wallace-istifa-etti-1075078392.html
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soruşturma, ukrayna, ukrayna krizi, rustem umerov, ulusal polis teşkilatı, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
soruşturma, ukrayna, ukrayna krizi, rustem umerov, ulusal polis teşkilatı, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
Ukrayna basını: Yeni savunma bakanına dava açılabilir
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Ukrayna’da yayınlanan haber ve analiz sitesi Komentari, göreve yeni getirilen savunma bakanı aleyhine dava açılabileceğini yazdı.
Habere göre Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), savunma bakanı görevine yeni atanan eski Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Rustem Umerov aleyhine ceza davası açabilecek.
Haberde, “Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Mahkemesi, NABU'ya Ukrayna Savunma Bakanı görevine atanan Devlet Mülkiyet Fonu eski başkanı Rustem Umerov aleyhine ceza davası açması talimatı verdi. Bu, Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Mahkemesi’nin elimizdeki 25 Ağustos tarihli kararında belirtiliyor” ifadelerine yer verildi.
Habere göre, şikayet içeriğinden 18 Ağustos 2023 tarihinde NABU'ya, Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Rustem Umerov'un, birinci yardımcısının ve yardımcısının ‘gücünü kötüye kullanarak, kurumun çıkarlarına aykırı olarak hareket ederek ve yetkilerini aşarak devlet mülkiyetinin çalınması ile ilgili gerçekleri örtbas etmeyi amaçlayan eylemlerde bulunduklarına’, yani ‘Centrenergo’ yöneticisine bağlı firmalara piyasa fiyatının altında elektrik sattıklarına dair başvuru yapıldığı anlaşılıyor.
Mahkeme kararından alıntı yapılan haberde, “Soruşturma hakimine göre, cezai suçların işlenmesine ilişkin başvuru, cezai suçların işlendiğine işaret edebilecek koşullar içermekte ve soruşturma müfettişine göre bu koşulların cezai süreç yoluyla doğrulanması gerekmektedir” denildi ve NABU yetkilisine duruşma öncesi soruşturma başlatma talimatı verildi.
Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu yönetimi ile ilgili daha önce de soruşturma yapıldığı hatırlatılan haberde, Ulusal Polis Teşkilatı'nın, yetkililer tarafından cezai suçun işlenmesine yönelik objektif ve yeterli delillerin oluşturulması ve faillerin adalet önüne çıkarılması amacıyla soruşturma faaliyetleri yürüttüğü ifade edildi.