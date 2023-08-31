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https://sputniknews.com.tr/20230831/ingiltere-savunma-bakani-wallace-istifa-etti-1075078392.html
İngiltere Savunma Bakanı Wallace istifa etti
İngiltere Savunma Bakanı Wallace istifa etti
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın istifa ettiğini duyurmasının ardından Grant Shapps yeni Savunma Bakanı olarak atandı. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T13:29+0300
2023-08-31T13:49+0300
ingiltere
ingiltere savunma bakanlığı
ben wallace
rishi sunak
istifa
dünya
savunma
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’a istifasını sundu. İstifa mektubunda geçtiğimiz ay görevinde 4’üncü yılına girdiğini hatırlatan Wallace, aynı zamanda farklı bakanlıklarda toplam 9 yıl görev yaptığını belirtti.Wallace “Bu büyük ülkeyi koruma ve vatandaşlarını güvende tutma görevinde size ve seleflerinize hizmet etme ayrıcalığına sahip oldum. Bildiğiniz gibi bu hizmet, 7/24 görev yapma sorumluluğunu taşıyor. Hem Güvenlik Bakanı hem de Savunma Bakanı olarak görev yaptığım dönemde, hükümetin çeşitli tehdit ve olaylara karşı müdahalesine katkıda bulundum” ifadelerini kullandı.Orduya katıldığı günden bu yana kendisini ülkesine hizmet etmeye adadığını kaydeden Wallece, ancak bu bağlılığın ailesi ve kendisi için bir bedeli olduğunu ifade ederek istifa etme kararı aldığını kaydetti. Artık hayatında ihmal ettiği alanlara yatırım yapmak istediğini aktaran Wallece, “Yeni fırsatları keşfetme zamanım geldi” dedi.İngiltere Başbakanı Sunak, Wallace’ın istifasını kabul ederek, bulunduğu görevlerden dolayı kendisine teşekkür ettiğini ifade etti. Ben Wallace, geçtiğimiz ay görevinden istifa etmek istediğini ve bir sonraki dönemde milletvekili adayı olmayacağını söylemişti.Yeni Savunma Bakanı Grant Shapps kimdir?İngiltere’de savunma bakanlığından boşalan koltuğa eski Enerji Bakanı 54 yaşındaki Grant Shapps atandı. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Kral III. Charles’ın atamayı onayladığı belirtildi. Shapps, ulaştırma, içişleri, ticaret bakanı ve enerji bakanı olarak göre yapmıştı.
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grant shapps kimdir
grant shapps kimdir

İngiltere Savunma Bakanı Wallace istifa etti

13:29 31.08.2023 (güncellendi: 13:49 31.08.2023)
© AFP 2023Ben Wallace
Ben Wallace - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© AFP 2023
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın istifa ettiğini duyurmasının ardından Grant Shapps yeni Savunma Bakanı olarak atandı.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’a istifasını sundu. İstifa mektubunda geçtiğimiz ay görevinde 4’üncü yılına girdiğini hatırlatan Wallace, aynı zamanda farklı bakanlıklarda toplam 9 yıl görev yaptığını belirtti.
Wallace “Bu büyük ülkeyi koruma ve vatandaşlarını güvende tutma görevinde size ve seleflerinize hizmet etme ayrıcalığına sahip oldum. Bildiğiniz gibi bu hizmet, 7/24 görev yapma sorumluluğunu taşıyor. Hem Güvenlik Bakanı hem de Savunma Bakanı olarak görev yaptığım dönemde, hükümetin çeşitli tehdit ve olaylara karşı müdahalesine katkıda bulundum” ifadelerini kullandı.
Orduya katıldığı günden bu yana kendisini ülkesine hizmet etmeye adadığını kaydeden Wallece, ancak bu bağlılığın ailesi ve kendisi için bir bedeli olduğunu ifade ederek istifa etme kararı aldığını kaydetti. Artık hayatında ihmal ettiği alanlara yatırım yapmak istediğini aktaran Wallece, “Yeni fırsatları keşfetme zamanım geldi” dedi.
İngiltere Başbakanı Sunak, Wallace’ın istifasını kabul ederek, bulunduğu görevlerden dolayı kendisine teşekkür ettiğini ifade etti. Ben Wallace, geçtiğimiz ay görevinden istifa etmek istediğini ve bir sonraki dönemde milletvekili adayı olmayacağını söylemişti.

Yeni Savunma Bakanı Grant Shapps kimdir?

İngiltere’de savunma bakanlığından boşalan koltuğa eski Enerji Bakanı 54 yaşındaki Grant Shapps atandı. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Kral III. Charles’ın atamayı onayladığı belirtildi. Shapps, ulaştırma, içişleri, ticaret bakanı ve enerji bakanı olarak göre yapmıştı.
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