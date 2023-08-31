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Memur- emekli zam oranı belli oldu
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Putin ve Erdoğan'ın Soçi'de görüşeceği tarih belli oldu
Putin ve Erdoğan'ın Soçi'de görüşeceği tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Eylül’ de Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
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soçi, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, rusya, türkiye
soçi, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, rusya, türkiye

Putin ve Erdoğan'ın Soçi'de görüşeceği tarih belli oldu

13:17 31.08.2023 (güncellendi: 13:46 31.08.2023)
© AAErdoğan ve Putin
Erdoğan ve Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Eylül’ de Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.
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