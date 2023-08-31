https://sputniknews.com.tr/20230831/putin-ve-erdoganin-socide-gorusecegi-tarih-belli-oldu-1075078238.html
Putin ve Erdoğan'ın Soçi'de görüşeceği tarih belli oldu
Putin ve Erdoğan'ın Soçi'de görüşeceği tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Eylül’ de Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T13:17+0300
2023-08-31T13:17+0300
2023-08-31T13:46+0300
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soçi, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, rusya, türkiye
soçi, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, rusya, türkiye
Putin ve Erdoğan'ın Soçi'de görüşeceği tarih belli oldu
13:17 31.08.2023 (güncellendi: 13:46 31.08.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Eylül’ de Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.