https://sputniknews.com.tr/20230831/kremlin-rusya-turkiye-ve-katar-arasindaki-tahil-muzakerelerinde-henuz-somut-sonuc-yok-1075078193.html

Kremlin: Rusya, Türkiye ve Katar arasındaki tahıl müzakerelerinde henüz somut sonuç yok

Kremlin: Rusya, Türkiye ve Katar arasındaki tahıl müzakerelerinde henüz somut sonuç yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Türkiye ve Katar arasında yürütülen tahıl sevkiyatı müzakerelerinde henüz somut sonuç elde edilmediğini belirtti. 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T13:51+0300

2023-08-31T13:51+0300

2023-08-31T13:53+0300

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karadeniz tahıl koridoru

tahıl anlaşması

tahıl ihracatı

tahıl sevkiyatı

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Günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov'a Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın dün duyurduğu, Rusya, Türkiye ve Katar arasında tahıl sevkiyatı konusunda yürütülen görüşmeler soruldu.Kremlin Sözcüsü, "Görüşmelerde henüz somut sonuç yok. Bugün Moskova'da ve yakın zamanda en üst düzeyde bu konu elbette istişare edilecek. Bunun ne kadar verimli olacağını söylemek zor" yanıtını verdi.Rusya'nın sorumluluk sahibi tedarikçi olarak bu tür müzakerelere katıldığını kaydeden Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili koşullarının yerine getirilmesi halinde anlaşmaya dönmeye hazır olduklarını söylediğini de anımsattı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve mevkidaşı Hakan Fidan'ın bugünkü görüşmesine dair bir açıklama yaparak "Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türk işletmelerinde işlenmek ve en çok ihtiyaç duyan ülkelere sevk edilmek üzere Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton Rus tahılının indirimli fiyatla tedarikini organize etme girişiminin uygulanmasına yönelik parametreler üzerinde çalışmayı planlıyor" demişti.Bakanlık, Moskova'nın ‘bu projeyi 'Karadeniz anlaşmasına' en uygun iş alternatifi olarak gördüğünü' vurgulamıştı.'Rusya'nın Afrika'da açlığı teşvik ettiği iddiaları asılsız'Ukrayna'nın Rusya'yı Afrika'da açlığı teşvik etmekle suçlamasına da yanıt veren Peskov, söz konusu iddiaların tamamen asılsız ve hatalı olduğunu söyledi.Kiev'in bu tür açıklamalarla gerçekleri kasıtlı olarak çarpıttığını belirten Peskov, "Afrika kıtasındaki tahıl ve gıda kıtlığının Rusya'nın pozisyonuyla hiçbir şekilde bağlantısı yok. Aksine, Rusya son derece sorumlu bir tutum sergiliyor. Moskova'ya yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmemesine rağmen Rusya, sözde 'tahıl anlaşmasını' defalarca uzattı" ifadelerini kullandı.Peskov, anlaşmanın uygulanmamasına ve ABD ile AB'nin Rus tedarikçilere çıkardığı engellere rağmen Rusya'nın hala daha sorumlu bir tutum sergilemeyi sürdürdüğünün altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230830/lavrov-ve-fidan-katarin-mali-destegiyle-turkiyeye-1-milyon-ton-rus-tahili-sevkiyatini-konusacak-1075056872.html

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