https://sputniknews.com.tr/20230906/abdli-cumhuriyetci-aday-ramaswami-zelenskiy-abdyi-aldatti-1075241859.html
ABD’li Cumhuriyetçi aday Ramaswami: Zelenskiy ABD'yi aldattı
ABD’li Cumhuriyetçi aday Ramaswami: Zelenskiy ABD'yi aldattı
ABD’li Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswami, Zelenskiy’in Ukraynalıların güvenini Amerikan parası için feda ettiğini ifade etti. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T16:12+0300
2023-09-06T16:12+0300
2023-09-06T16:12+0300
ukrayna krizi
vivek ramaswamy
vladimir zelenskiy
abd
finans
finansal
cumhuriyetçi parti
ukrayna
ukrayna krizi
saldırı
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ABD'de 2024'teki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçilerin aday adayı olan iş insanı Vivek Ramaswamy, X'te (eski adıyla Twitter) yaptığı paylaşımda, ABD’nin Amerikan parası için Ukraynalıların güvenini feda etmek isteyen Vladimir Zelenskiy tarafından aldatıldığı değerlendirmesinde bulundu.Ramaswamy, “Ulusumuz, ABD'li vergi mükelleflerinden daha fazla para elde etme umuduyla kendi ülkesinin ‘demokrasi’ olarak güvenilirliğini feda etmeye istekli Ukrayna'daki bir lider tarafından aldatılıyor” ifadelerini kullandı.Ramaswami ayrıca Zelenskiy'yi, Ukrayna’da seçimlerin ABD tarafından finanse edilmesi halinde düzenlenebileceği şartını ileri sürmesinden dolayı eleştirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230906/abdli-kongre-uyesi-greene-abd-ukraynaya-asker-gonderebilir-1075241516.html
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vivek ramaswamy, vladimir zelenskiy, abd, finans, finansal, cumhuriyetçi parti, ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, savunma
vivek ramaswamy, vladimir zelenskiy, abd, finans, finansal, cumhuriyetçi parti, ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, savunma
ABD’li Cumhuriyetçi aday Ramaswami: Zelenskiy ABD'yi aldattı
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ABD’li Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswami, Zelenskiy’in Ukraynalıların güvenini Amerikan parası için feda ettiğini ifade etti.
ABD'de 2024'teki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçilerin aday adayı olan iş insanı Vivek Ramaswamy, X'te (eski adıyla Twitter) yaptığı paylaşımda, ABD’nin Amerikan parası için Ukraynalıların güvenini feda etmek isteyen Vladimir Zelenskiy tarafından aldatıldığı değerlendirmesinde bulundu.
Ramaswamy, “Ulusumuz, ABD'li vergi mükelleflerinden daha fazla para elde etme umuduyla kendi ülkesinin ‘demokrasi’ olarak güvenilirliğini feda etmeye istekli Ukrayna'daki bir lider tarafından aldatılıyor” ifadelerini kullandı.
Ramaswami ayrıca Zelenskiy'yi, Ukrayna’da seçimlerin ABD tarafından finanse edilmesi halinde düzenlenebileceği şartını ileri sürmesinden dolayı eleştirdi.