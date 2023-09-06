https://sputniknews.com.tr/20230906/abdli-cumhuriyetci-aday-ramaswami-zelenskiy-abdyi-aldatti-1075241859.html

ABD’li Cumhuriyetçi aday Ramaswami: Zelenskiy ABD'yi aldattı

ABD’li Cumhuriyetçi aday Ramaswami: Zelenskiy ABD'yi aldattı

ABD’li Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswami, Zelenskiy’in Ukraynalıların güvenini Amerikan parası için feda ettiğini ifade etti. 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T16:12+0300

2023-09-06T16:12+0300

2023-09-06T16:12+0300

ukrayna krizi

vivek ramaswamy

vladimir zelenskiy

abd

finans

finansal

cumhuriyetçi parti

ukrayna

ukrayna krizi

saldırı

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ABD'de 2024'teki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçilerin aday adayı olan iş insanı Vivek Ramaswamy, X'te (eski adıyla Twitter) yaptığı paylaşımda, ABD’nin Amerikan parası için Ukraynalıların güvenini feda etmek isteyen Vladimir Zelenskiy tarafından aldatıldığı değerlendirmesinde bulundu.Ramaswamy, “Ulusumuz, ABD'li vergi mükelleflerinden daha fazla para elde etme umuduyla kendi ülkesinin ‘demokrasi’ olarak güvenilirliğini feda etmeye istekli Ukrayna'daki bir lider tarafından aldatılıyor” ifadelerini kullandı.Ramaswami ayrıca Zelenskiy'yi, Ukrayna’da seçimlerin ABD tarafından finanse edilmesi halinde düzenlenebileceği şartını ileri sürmesinden dolayı eleştirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230906/abdli-kongre-uyesi-greene-abd-ukraynaya-asker-gonderebilir-1075241516.html

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vivek ramaswamy, vladimir zelenskiy, abd, finans, finansal, cumhuriyetçi parti, ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, savunma