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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230906/abdli-kongre-uyesi-greene-abd-ukraynaya-asker-gonderebilir-1075241516.html
ABD’li Kongre Üyesi Greene: ABD Ukrayna'ya asker gönderebilir
ABD’li Kongre Üyesi Greene: ABD Ukrayna'ya asker gönderebilir
ABD Kongre Üyesi Greene, Biden yönetiminin Rusya'ya karşı savaşmak üzere Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını dışlamadı. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T16:07+0300
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ukrayna krizi
marjorie taylor greene
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cumhuriyetçi
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ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Başkan Joe Biden yönetiminin Rusya'ya karşı savaşmak üzere Ukrayna'ya asker gönderecek kadar ‘çılgın’ olduğunu ifade etti.Greene, “Beni en çok endişelendiren üçüncü dünya savaşı. Savaş çığırtkanları, Rusya'ya karşı savaşmak üzere Amerikan birliklerini Ukrayna topraklarına gönderecek kadar çılgınlar” ifadelerini kullandı.İhtilafın barışçıl çözümüne ulaşmanın zamanının geldiğine vurgu yapan Greene, "Bu yüzden Ukrayna için tek bir sent bile harcanması yönünde oy vermeyeceğim” diye ekledi.Marjorie Taylor Green, mevcut Biden yönetiminin politikalarına yönelik sert eleştirileriyle biliniyor. Daha önce de, Kiev'e verilen mali desteğin azaltılması yönünde defalarca çağrıda bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230906/rus-savas-ucaklari-ukraynali-azov-taburu-militanlarini-imha-etti-1075238379.html
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abd, asker, ukrayna, ukrayna krizi, marjorie taylor greene, rusya, cumhuriyetçi, cumhuriyetçi parti

ABD’li Kongre Üyesi Greene: ABD Ukrayna'ya asker gönderebilir

16:07 06.09.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANMarjorie Taylor Greene
Marjorie Taylor Greene - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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ABD Kongre Üyesi Greene, Biden yönetiminin Rusya'ya karşı savaşmak üzere Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını dışlamadı.
ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Başkan Joe Biden yönetiminin Rusya'ya karşı savaşmak üzere Ukrayna'ya asker gönderecek kadar ‘çılgın’ olduğunu ifade etti.
Greene, “Beni en çok endişelendiren üçüncü dünya savaşı. Savaş çığırtkanları, Rusya'ya karşı savaşmak üzere Amerikan birliklerini Ukrayna topraklarına gönderecek kadar çılgınlar” ifadelerini kullandı.
İhtilafın barışçıl çözümüne ulaşmanın zamanının geldiğine vurgu yapan Greene, "Bu yüzden Ukrayna için tek bir sent bile harcanması yönünde oy vermeyeceğim” diye ekledi.
Marjorie Taylor Green, mevcut Biden yönetiminin politikalarına yönelik sert eleştirileriyle biliniyor. Daha önce de, Kiev'e verilen mali desteğin azaltılması yönünde defalarca çağrıda bulunmuştu.
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