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Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Vadeli Programın ayrıntılarını açıklıyor
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230906/rus-savas-ucaklari-ukraynali-azov-taburu-militanlarini-imha-etti-1075238379.html
Rus savaş uçakları, Ukraynalı neo-Nazi Azov Taburu militanlarını imha etti
Rus savaş uçakları, Ukraynalı neo-Nazi Azov Taburu militanlarını imha etti
Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Rogov, Rus ordusunun Rabotino mevkiinde Ukraynalı güçlerin düzenlediği birkaç saldırıyı püskürttüğünü belirtti... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T13:27+0300
2023-09-06T13:28+0300
ukrayna krizi
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Rusya'ya bağlanan Zaporojye Bölgesi'ndeki 'Rusya ile Birlikteyiz' hareketinin lideri ve askeri-sivil idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Sputnik'e bölgedeki silahlı faaliyetler hakkında bilgi verdi.Rusya ordusunun Rabotino mevkiinde Ukrayna askerlerinin düzenlediği birkaç saldırıyı bastırdığını anlatan Rogov, düşman güçlerinin can kaybı yaşadığını ve geri püskürtüldüğünü kaydetti.Rogov, Rabotino'yu kontrol altına almaya yönelik şiddetli çatışmaların sürdüğünü, Ukrayna ordusunun herhangi bir ilerleme kaydedemediğini ifade etti.Rogov, Kiev rejiminin başarısız karşı saldırı nedeniyle Azov Taburu militanlarını Zaporojye cephesinin Orehovskoye yönüne göndermek zorunda kaldığını ve Azov militanlarının Orehovskoye köyünde ilk kez görüldüğünü ekledi.Rus savaş uçakları, Ukraynalı Azov Taburu militanlarını imha ettiRus savaş uçakları, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Krasnıy Liman mevkiinde Ukraynalı aşırı sağcı Azov Taburu militanlarını yoğun ateşle vurdu.Rusya ordusuna bağlı Tsentr (Merkez) grubunun sözcüsü Aleksandr Savçuk, Sputnik'e verdiği demeçte savaş uçaklarının ve topçu güçlerinin Ukrayna ordusu 67. mekanize tugayının ve Azov özel kuvveti 12. tugayının taarruz gruplarına yoğun ateşle bozguna uğrattığını söyledi.Savçuk, Azov Taburunun mevzilerine yönelik yoğun ateş sonucunda yaklaşık 30 militanın öldürüldüğünü belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230906/ukrayna-3-dunya-savasindayiz-dedi-zaharovadan-yanit-geldi-kiev-gerceklerin-farkina-vardi-1075235284.html
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rus savaş uçağı, ukrayna, azov, azov taburu, zaporojye, imha, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, rusya, ukrayna krizi, vladimir rogov
rus savaş uçağı, ukrayna, azov, azov taburu, zaporojye, imha, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, rusya, ukrayna krizi, vladimir rogov

Rus savaş uçakları, Ukraynalı neo-Nazi Azov Taburu militanlarını imha etti

13:27 06.09.2023 (güncellendi: 13:28 06.09.2023)
© Sputnik / Evgeny BiyatovRusya'nın en iyi avcı uçakları
Rusya'nın en iyi avcı uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Rogov, Rus ordusunun Rabotino mevkiinde Ukraynalı güçlerin düzenlediği birkaç saldırıyı püskürttüğünü belirtti. Donetsk'te Rus savaş uçakları, Ukraynalı Azov Taburu militanlarını imha etti.
Rusya'ya bağlanan Zaporojye Bölgesi'ndeki 'Rusya ile Birlikteyiz' hareketinin lideri ve askeri-sivil idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Sputnik'e bölgedeki silahlı faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Rusya ordusunun Rabotino mevkiinde Ukrayna askerlerinin düzenlediği birkaç saldırıyı bastırdığını anlatan Rogov, düşman güçlerinin can kaybı yaşadığını ve geri püskürtüldüğünü kaydetti.

Rogov, Rabotino'yu kontrol altına almaya yönelik şiddetli çatışmaların sürdüğünü, Ukrayna ordusunun herhangi bir ilerleme kaydedemediğini ifade etti.

Rogov, Kiev rejiminin başarısız karşı saldırı nedeniyle Azov Taburu militanlarını Zaporojye cephesinin Orehovskoye yönüne göndermek zorunda kaldığını ve Azov militanlarının Orehovskoye köyünde ilk kez görüldüğünü ekledi.

Rus savaş uçakları, Ukraynalı Azov Taburu militanlarını imha etti

Rus savaş uçakları, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Krasnıy Liman mevkiinde Ukraynalı aşırı sağcı Azov Taburu militanlarını yoğun ateşle vurdu.

Rusya ordusuna bağlı Tsentr (Merkez) grubunun sözcüsü Aleksandr Savçuk, Sputnik'e verdiği demeçte savaş uçaklarının ve topçu güçlerinin Ukrayna ordusu 67. mekanize tugayının ve Azov özel kuvveti 12. tugayının taarruz gruplarına yoğun ateşle bozguna uğrattığını söyledi.

Savçuk, Azov Taburunun mevzilerine yönelik yoğun ateş sonucunda yaklaşık 30 militanın öldürüldüğünü belirtti.
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