https://sputniknews.com.tr/20230906/rus-savas-ucaklari-ukraynali-azov-taburu-militanlarini-imha-etti-1075238379.html

Rus savaş uçakları, Ukraynalı neo-Nazi Azov Taburu militanlarını imha etti

Rus savaş uçakları, Ukraynalı neo-Nazi Azov Taburu militanlarını imha etti

Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Rogov, Rus ordusunun Rabotino mevkiinde Ukraynalı güçlerin düzenlediği birkaç saldırıyı püskürttüğünü belirtti... 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T13:27+0300

2023-09-06T13:27+0300

2023-09-06T13:28+0300

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Rusya'ya bağlanan Zaporojye Bölgesi'ndeki 'Rusya ile Birlikteyiz' hareketinin lideri ve askeri-sivil idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Sputnik'e bölgedeki silahlı faaliyetler hakkında bilgi verdi.Rusya ordusunun Rabotino mevkiinde Ukrayna askerlerinin düzenlediği birkaç saldırıyı bastırdığını anlatan Rogov, düşman güçlerinin can kaybı yaşadığını ve geri püskürtüldüğünü kaydetti.Rogov, Rabotino'yu kontrol altına almaya yönelik şiddetli çatışmaların sürdüğünü, Ukrayna ordusunun herhangi bir ilerleme kaydedemediğini ifade etti.Rogov, Kiev rejiminin başarısız karşı saldırı nedeniyle Azov Taburu militanlarını Zaporojye cephesinin Orehovskoye yönüne göndermek zorunda kaldığını ve Azov militanlarının Orehovskoye köyünde ilk kez görüldüğünü ekledi.Rus savaş uçakları, Ukraynalı Azov Taburu militanlarını imha ettiRus savaş uçakları, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Krasnıy Liman mevkiinde Ukraynalı aşırı sağcı Azov Taburu militanlarını yoğun ateşle vurdu.Rusya ordusuna bağlı Tsentr (Merkez) grubunun sözcüsü Aleksandr Savçuk, Sputnik'e verdiği demeçte savaş uçaklarının ve topçu güçlerinin Ukrayna ordusu 67. mekanize tugayının ve Azov özel kuvveti 12. tugayının taarruz gruplarına yoğun ateşle bozguna uğrattığını söyledi.Savçuk, Azov Taburunun mevzilerine yönelik yoğun ateş sonucunda yaklaşık 30 militanın öldürüldüğünü belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230906/ukrayna-3-dunya-savasindayiz-dedi-zaharovadan-yanit-geldi-kiev-gerceklerin-farkina-vardi-1075235284.html

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