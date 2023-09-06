https://sputniknews.com.tr/20230906/ukrayna-3-dunya-savasindayiz-dedi-zaharovadan-yanit-geldi-kiev-gerceklerin-farkina-vardi-1075235284.html

Ukrayna '3. Dünya Savaşı'ndayız' dedi, Zaharova'dan yanıt geldi: Kiev gerçeklerin farkına vardı

Ukrayna '3. Dünya Savaşı'ndayız' dedi, Zaharova'dan yanıt geldi: Kiev gerçeklerin farkına vardı

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, 3. Dünya Savaşı'nın başladığını savundu. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Kievli... 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T11:54+0300

2023-09-06T11:54+0300

2023-09-06T11:54+0300

ukrayna krizi

3. dünya savaşı

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

mariya zaharova

aleksey danilov

batılı ülkeler

sömürge

sömürgecilik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0e/1065742737_0:125:2401:1476_1920x0_80_0_0_8f033602004e8ec4066de0ec7fcdad28.jpg

Kiev Güvenlik Forumu'nda konuşan Danilov, Rusya'yla yaşanan çatışmalara dikkat çekerek "Eğer birileri 3. Dünya Savaşı'nın başlamadığını düşünüyorsa, bu büyük bir hata. Zira başladı ve bir süredir hibrit olarak sürdü ve şimdi de aktif faza geçti" dedi.Mevcut jeopolitik koşulların Ukrayna çatışmasının dünyadaki son çatışma olmadığının işareti olduğunu kaydeden Danilov, Ukrayna'nın en kısa sürede NATO üyesi olması gerektiğini söyledi.'Batı'nın dünyayı sömürgeci bağımlılığa döndürme girişimi'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya-Ukrayna çatışmasını 3. Dünya Savaşı'nın bir parçası olarak tanımlayan Danilov'un sözlerini değerlendirdi.Ukraynalı yetkililerin Kiev'in Batı'nın küresel politikasındaki rolünün farkına vardığını kaydeden Zaharova, "İşte! Nihayet 'seçilenler' de anladı. Bunun Rusya-Ukrayna çatışması değil, aksine Batı'nın dünyayı sömürgeci bağımlılığa döndürme, yüzyıllardır kontrolleri altında bulunan kaynakları koruma ve kendilerine ait olmayan zenginliklerle kendilerini besleme amacı taşıyan küresel girişimi olduğunu anladılar. 'Seçilenler' bir alet olduklarını anladılar mı? Sanırım, evet" ifadelerini kullandı.Zaharova, Kiev'in gerçeklerin farkına vardığının ve tam da bu yüzden böyle bir histeri oluştuğunun altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230906/30-yil-aradan-sonra-bir-ilk-ingiliz-challenger-2-tanki-ukraynada-yok-edildi-1075226076.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

3. dünya savaşı, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, mariya zaharova, aleksey danilov, batılı ülkeler, sömürge, sömürgecilik