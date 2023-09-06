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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230906/ukrayna-3-dunya-savasindayiz-dedi-zaharovadan-yanit-geldi-kiev-gerceklerin-farkina-vardi-1075235284.html
Ukrayna '3. Dünya Savaşı'ndayız' dedi, Zaharova'dan yanıt geldi: Kiev gerçeklerin farkına vardı
Ukrayna '3. Dünya Savaşı'ndayız' dedi, Zaharova'dan yanıt geldi: Kiev gerçeklerin farkına vardı
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, 3. Dünya Savaşı'nın başladığını savundu. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Kievli... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T11:54+0300
2023-09-06T11:54+0300
ukrayna krizi
3. dünya savaşı
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
mariya zaharova
aleksey danilov
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sömürgecilik
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Kiev Güvenlik Forumu'nda konuşan Danilov, Rusya'yla yaşanan çatışmalara dikkat çekerek "Eğer birileri 3. Dünya Savaşı'nın başlamadığını düşünüyorsa, bu büyük bir hata. Zira başladı ve bir süredir hibrit olarak sürdü ve şimdi de aktif faza geçti" dedi.Mevcut jeopolitik koşulların Ukrayna çatışmasının dünyadaki son çatışma olmadığının işareti olduğunu kaydeden Danilov, Ukrayna'nın en kısa sürede NATO üyesi olması gerektiğini söyledi.'Batı'nın dünyayı sömürgeci bağımlılığa döndürme girişimi'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya-Ukrayna çatışmasını 3. Dünya Savaşı'nın bir parçası olarak tanımlayan Danilov'un sözlerini değerlendirdi.Ukraynalı yetkililerin Kiev'in Batı'nın küresel politikasındaki rolünün farkına vardığını kaydeden Zaharova, "İşte! Nihayet 'seçilenler' de anladı. Bunun Rusya-Ukrayna çatışması değil, aksine Batı'nın dünyayı sömürgeci bağımlılığa döndürme, yüzyıllardır kontrolleri altında bulunan kaynakları koruma ve kendilerine ait olmayan zenginliklerle kendilerini besleme amacı taşıyan küresel girişimi olduğunu anladılar. 'Seçilenler' bir alet olduklarını anladılar mı? Sanırım, evet" ifadelerini kullandı.Zaharova, Kiev'in gerçeklerin farkına vardığının ve tam da bu yüzden böyle bir histeri oluştuğunun altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230906/30-yil-aradan-sonra-bir-ilk-ingiliz-challenger-2-tanki-ukraynada-yok-edildi-1075226076.html
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3. dünya savaşı, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, mariya zaharova, aleksey danilov, batılı ülkeler, sömürge, sömürgecilik
3. dünya savaşı, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, mariya zaharova, aleksey danilov, batılı ülkeler, sömürge, sömürgecilik

Ukrayna '3. Dünya Savaşı'ndayız' dedi, Zaharova'dan yanıt geldi: Kiev gerçeklerin farkına vardı

11:54 06.09.2023
© Sputnik / Евгений Биятов / Multimedya arşivine gidinРабота РСЗО на Запорожском направлении
Работа РСЗО на Запорожском направлении - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, 3. Dünya Savaşı'nın başladığını savundu. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Kievli yetkililerin gerçeklerin farkına vardığını vurguladı.
Kiev Güvenlik Forumu'nda konuşan Danilov, Rusya'yla yaşanan çatışmalara dikkat çekerek "Eğer birileri 3. Dünya Savaşı'nın başlamadığını düşünüyorsa, bu büyük bir hata. Zira başladı ve bir süredir hibrit olarak sürdü ve şimdi de aktif faza geçti" dedi.

Mevcut jeopolitik koşulların Ukrayna çatışmasının dünyadaki son çatışma olmadığının işareti olduğunu kaydeden Danilov, Ukrayna'nın en kısa sürede NATO üyesi olması gerektiğini söyledi.

'Batı'nın dünyayı sömürgeci bağımlılığa döndürme girişimi'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya-Ukrayna çatışmasını 3. Dünya Savaşı'nın bir parçası olarak tanımlayan Danilov'un sözlerini değerlendirdi.

Ukraynalı yetkililerin Kiev'in Batı'nın küresel politikasındaki rolünün farkına vardığını kaydeden Zaharova, "İşte! Nihayet 'seçilenler' de anladı. Bunun Rusya-Ukrayna çatışması değil, aksine Batı'nın dünyayı sömürgeci bağımlılığa döndürme, yüzyıllardır kontrolleri altında bulunan kaynakları koruma ve kendilerine ait olmayan zenginliklerle kendilerini besleme amacı taşıyan küresel girişimi olduğunu anladılar. 'Seçilenler' bir alet olduklarını anladılar mı? Sanırım, evet" ifadelerini kullandı.

Zaharova, Kiev'in gerçeklerin farkına vardığının ve tam da bu yüzden böyle bir histeri oluştuğunun altını çizdi.
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