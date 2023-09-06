https://sputniknews.com.tr/20230906/30-yil-aradan-sonra-bir-ilk-ingiliz-challenger-2-tanki-ukraynada-yok-edildi-1075226076.html
30 yıl aradan sonra bir ilk: İngiliz Challenger 2 tankı Ukrayna’da yok edildi
30 yıl aradan sonra bir ilk: İngiliz Challenger 2 tankı Ukrayna’da yok edildi
The Guardian, İngiliz Challenger 2 tankının 30 yıl aradan sonra ilk kez savaş alanında vurulduğunu kaydetti. Olay, Ukrayna’da meydana geldi. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T01:28+0300
2023-09-06T01:28+0300
2023-09-06T01:28+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
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Sosyal medyada bugün yanan Challenger 2 görüntüleri paylaşıldı. Tank, Zaporojye Bölgesi’nin Rabotino köyü yakınlarında vuruldu.Haberde, “Savaş alanından gelen video, İngiliz Challenger 2 tankının yok edildiğini gösteriyor. İlk defa bu tanklardan biri savaşta yok edildi” ifadesine yer verildi.Sky News televizyonuna konuşan savunma alanındaki bir kaynak, tankın mürettebatının hayatta kalmayı başardığını söyledi.Challenger 2’nin 1994’ten bu yana hizmette olduğu kaydedildi. Bu, tankın neredeyse 30 yıllık hizmette ilk kez savaş alanında tahrip edildiği anlamına geliyor.Öte yandan İngiltere Kara Kuvvetleri’nin internet sitesinde henüz Challenger 2 tankının “düşman tarafından bir kez bile olsun vurulmadığı” yazıyor.The Guardian, 2003’te bir Challenger 2 tankının Irak’ta müttefik güçlerin açtığı ateş sonucu vurulduğunu belirtti.Toplamda İngiltere’den Ukrayna’ya 14 adet Challenger 2 tankı sağlanmıştı.
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30 yıl aradan sonra bir ilk: İngiliz Challenger 2 tankı Ukrayna’da yok edildi
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The Guardian, İngiliz Challenger 2 tankının 30 yıl aradan sonra ilk kez savaş alanında vurulduğunu kaydetti. Olay, Ukrayna’da meydana geldi.
Sosyal medyada bugün yanan Challenger 2 görüntüleri paylaşıldı. Tank, Zaporojye Bölgesi’nin Rabotino köyü yakınlarında
vuruldu.
Haberde, “Savaş alanından gelen video, İngiliz Challenger 2 tankının yok edildiğini gösteriyor. İlk defa bu tanklardan biri savaşta yok edildi” ifadesine yer verildi.
Sky News televizyonuna konuşan savunma alanındaki bir kaynak, tankın mürettebatının hayatta kalmayı başardığını söyledi.
Challenger 2’nin 1994’ten bu yana hizmette olduğu kaydedildi. Bu, tankın neredeyse 30 yıllık hizmette ilk kez savaş alanında tahrip edildiği anlamına geliyor.
Öte yandan İngiltere Kara Kuvvetleri’nin internet sitesinde henüz Challenger 2 tankının “düşman tarafından bir kez bile olsun vurulmadığı” yazıyor.
Zaporojye Bölge İdaresi: İlk İngiliz tankı Challenger 2 imha edildi
The Guardian, 2003’te bir Challenger 2 tankının Irak’ta müttefik güçlerin açtığı ateş sonucu vurulduğunu belirtti.
Toplamda İngiltere’den Ukrayna’ya 14 adet Challenger 2 tankı sağlanmıştı.