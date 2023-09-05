https://sputniknews.com.tr/20230905/acun-ilicali-bence-korsan-yayin-seyreden-gitsin-sagdan-soldan-da-bir-seyler-calsin-ayni-suc-zaten-1075198793.html
Acun Ilıcalı: Bence korsan yayın seyreden gitsin sağdan soldan da bir şeyler çalsın, aynı suç zaten
Acun Ilıcalı: Bence korsan yayın seyreden gitsin sağdan soldan da bir şeyler çalsın, aynı suç zaten
Ünlü televizyoncu ve spor adamı Acun Ilıcalı, Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu'nun konuğu oldu. Ilıcalı; Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye Avrupa'daki... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T11:10+0300
2023-09-05T11:10+0300
2023-09-05T11:10+0300
yaşam
acun ilıcalı
korsan
exxen
maç
maç yayını
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Acun Ilıcalı, Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu'nun konuğu oldu. Ilıcalı korsan yayın izlenmesine karşı tavrını net şekilde anlattı:
https://sputniknews.com.tr/20230829/acun-ilicali-hull-cityyi-alana-kadar-hic-montum-olmamisti-1075012409.html
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acun ilıcalı, korsan, exxen, maç, maç yayını
acun ilıcalı, korsan, exxen, maç, maç yayını
Acun Ilıcalı: Bence korsan yayın seyreden gitsin sağdan soldan da bir şeyler çalsın, aynı suç zaten
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Ünlü televizyoncu ve spor adamı Acun Ilıcalı, Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu'nun konuğu oldu. Ilıcalı; Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye Avrupa'daki projelerinden Süper Lig değerlendirmesine kadar birçok konuda merak edilenlere tek tek yanıt verdi.
Acun Ilıcalı, Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu'nun konuğu
oldu. Ilıcalı korsan yayın izlenmesine karşı tavrını net şekilde anlattı:
"Exxen’de iyi rakamlara ulaştık. Hasan Can ve sevgili Feyyaz’la ekibinin etkisi büyük oldu. Futbolla ilgili olan bölümde korsan yayın var. Küçükken ben maçlarda eğer kendi evimde yoksa gidip amcamda seyrediyordum. Korsan yayın yoktu. Tanıdığımızın evinde seyrederdik. Bazen Twitter’da hırsızlığı insanlar meşrulaştırma derdindeler. Kardeşim gayet basit, korsan yayın hırsızlık. Ayrıca günahtır, haramdır, suçtur. Acun çok pahalı diyorlar. Biz küçükken de pahalıydı bunlar. Ben amcama ya da kahveye gidiyorduk maç izlemeye. Sen evinde seyredeceksin diye kulübünden de çalıyorsun. Boş ver bizi, ben para kaybedip üzülmem. Kulüplerinizden çalıyorsunuz. Bu iş bana göre net olarak cezalandırılması lazım. Marketten bir şey çalmadan farkı yok. Cezaların caydırıcı olması lazım. Hapis cezası değil ama para cezası olması lazım. Emniyet cezasından gittiğinde para cezası oluyor, bunun da olmalı. Bu bir hırsızlıktır. Korsan yayın gitsin arada sağdan soldan bir şey çalsın, aynı suç."