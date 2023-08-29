https://sputniknews.com.tr/20230829/acun-ilicali-hull-cityyi-alana-kadar-hic-montum-olmamisti-1075012409.html
Acun Ilıcalı: Hull City'yi alana kadar hiç montum olmamıştı
Acun Ilıcalı: Hull City'yi alana kadar hiç montum olmamıştı
Acun Ilıcalı, futbol tutkusundan iş hayatına, Hull City'den Fenerbahçe sevgisine kadar birçok konuda Roksan Kunter'in sorularını yanıtladı. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T10:39+0300
2023-08-29T10:39+0300
2023-08-29T10:39+0300
yaşam
acun ilıcalı
gençlik ve spor bakanlığı
hull city
mont
kış
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Acun Ilıcalı, Roksan Kunter'in Youtube üzerinden yaptığı programda soruları yanıtladı.Acun Ilıcalı, İngiliz Futbol Kulübü 'Hull City'i almadan evvel montunun olmadığını, çünkü kış nedir bilmediğini' ifade etti.'Ali Koç'un totemleri var'Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un maç izlemeye dair totemleri olduğunu açıklayan Ilıcalı, şunları ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20230706/acun-ilicali-bizim-takim-icin-umit-verici-bir-mac-oldu-1073220504.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
acun ilıcalı, gençlik ve spor bakanlığı, hull city, mont, kış
acun ilıcalı, gençlik ve spor bakanlığı, hull city, mont, kış
Acun Ilıcalı: Hull City'yi alana kadar hiç montum olmamıştı
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Acun Ilıcalı, futbol tutkusundan iş hayatına, Hull City'den Fenerbahçe sevgisine kadar birçok konuda Roksan Kunter'in sorularını yanıtladı.
Acun Ilıcalı, Roksan Kunter'in Youtube üzerinden yaptığı programda soruları yanıtladı.
Acun Ilıcalı, İngiliz Futbol Kulübü 'Hull City'i almadan evvel montunun olmadığını, çünkü kış nedir bilmediğini' ifade etti.
“Hull City’i aldıktan sonra bana olan inanç ve sevgi beni her geçen gün daha fazla motive etti. Hayat motivasyon üzerine kuruludur ve bu motivasyon beni çok heyecanlandırdı. Hull City maçını izlerken çok fazla geriliyorum. Reaksiyon veremiyorum, başka bir boyuta geçiyorum. Bir takım sahibi olarak 1 milyon taraftarın sorumluluğunu üstleniyorum. Herkesi mutlu edip başarı sağlaman gerekiyor ve bu senin elinde değil, takıma inanıp onları izliyorsun. Takım alana kadar montum yoktu...Çünkü ben kış nedir bilmem ki...Kışı görmüyorum neden mont alayım. Kışın Dominik'teyim. Yani giyecek bir yer yoktu. İngiltere çok soğuk, mecburen aldım. İlk defa kışlık ayakkabı aldım. 365 günün 300 günü terlik giyiyoruz zaten. 60 gün düğünler, resmi olaylar...Ayakkabı giyince bir şeyler taşıyor gibiyim."
'Ali Koç'un totemleri var'
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un maç izlemeye dair totemleri olduğunu açıklayan Ilıcalı, şunları ekledi:
“Ali Koç’un totemleri vardır, bazen maça gitmez. Ofiste izlediğimiz son maçı kazandık diye en son maçta aynı grubu toplayıp ofiste izledik biz de. Ve kazandık. Şu an Ali Başkan gibi deplasman maçlarına gitmeme totemim var ama iç sahada kazandığımız için iç sahaya gidiyorum.”