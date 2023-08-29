Acun Ilıcalı: Hull City'yi alana kadar hiç montum olmamıştı

“Hull City’i aldıktan sonra bana olan inanç ve sevgi beni her geçen gün daha fazla motive etti. Hayat motivasyon üzerine kuruludur ve bu motivasyon beni çok heyecanlandırdı. Hull City maçını izlerken çok fazla geriliyorum. Reaksiyon veremiyorum, başka bir boyuta geçiyorum. Bir takım sahibi olarak 1 milyon taraftarın sorumluluğunu üstleniyorum. Herkesi mutlu edip başarı sağlaman gerekiyor ve bu senin elinde değil, takıma inanıp onları izliyorsun. Takım alana kadar montum yoktu...Çünkü ben kış nedir bilmem ki...Kışı görmüyorum neden mont alayım. Kışın Dominik'teyim. Yani giyecek bir yer yoktu. İngiltere çok soğuk, mecburen aldım. İlk defa kışlık ayakkabı aldım. 365 günün 300 günü terlik giyiyoruz zaten. 60 gün düğünler, resmi olaylar...Ayakkabı giyince bir şeyler taşıyor gibiyim."